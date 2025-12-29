Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pune Election : ए बी फॉर्म हॉटेलमध्ये की कार्यालयात देणार? उमेदवारांसह पक्षप्रमुखांची लागणार कसोटी

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारीची अधिकृत पत्रे एक- दोन दिवसात वाटली जातील. मात्र ही पत्रे रीतसर पार्टी ऑफिसमध्ये दिली जातील की एखाद्या हॉटेलात गुपचूप दिली जातील याची उत्सुकता आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:20 AM
ए बी फॉर्म हॉटेलमध्ये की कार्यालयात देणार? उमेदवारांसह पक्षप्रमुखांची लागणार कसोटी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • ए बी फॉर्म हॉटेलमध्ये की कार्यालयात देणार?
  • उमेदवारांसह पक्षप्रमुखांची लागणार कसोटी
  • राजकीय चर्चांना उधाण
पुणे/दीपक मुनोत : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारीची अधिकृत पत्रे एक- दोन दिवसात वाटली जातील. मात्र ही पत्रे रीतसर पार्टी ऑफिसमध्ये दिली जातील की एखाद्या हॉटेलात गुपचूप दिली जातील याची उत्सुकता आहे. उमेदवारी जाहीर करणे हा महत्वाचा टप्पा आहे. आणि हा टप्पा सर्वच पक्षांच्या नेत्यांसाठी अवघड असतो.  उमेदवारी नाकारलेले जवळचे कार्यकर्ते नाराज होतात, कधी कायमचा अबोला धरतात काही उघडपणे शिव्याशाप देतात. मोठा बाका प्रसंग ओढवतो. उमेदवारी डावललेले काही जण पक्ष कार्यालय, कधी नेत्याच्या दारात धिंगाणा घालतात. एका निवडणुकीत नाराज कार्यकर्त्यांनी भाजपचे बुधवार पेठेतील कार्यालय फोडले होते. त्यावेळी नेत्यांना बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली होती. कोणावरही कारवाई झाली नाही.

 

महापालिकेच्या एका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना हॉटेलमध्ये बोलावून एबी फॉर्म देण्यात आले होते. पंचतारांकित हॉटेलमधून कलमाडी पक्ष चालवत आहेत, अशी टीका करण्यात आली होती. परंतु हा सोयीचा मार्ग भाजप सुद्धा यंदा निवडेल असे दिसते. प्रत्येक जागेसाठी किमान दहा इच्छुक आहेतच. गेल्या वर्षभरात या सर्वांनी खर्च बराच केलेला आहे. स्थानिक राजकारणात काहींनी उमेदवारी मिळणे हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला आहे. असे इच्छुक उमेदवारीसाठी आणि उमेदवारी पक्षाकडून न मिळाल्यास टोकाला जाणारे असतात. या सर्वांना तोंड देण्यासाठी रीतसर यादी जाहीर होणार नाहीत.

भाजपमध्ये यादी निश्चित झाली आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेला किती आणि कोणत्या जागा द्यावयाचे हे सुद्धा ठरले आहे. संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी नावांची घोषणा उशिराने केली जाणार आहे. तरीही काही पक्क्या उमेदवारांना कामाला लागा, असे संदेश अधिकृतपणे पाठविण्यात आले आहेत. आणि असे निरोप मिळालेले उमेदवार यांच्या गोटात प्रचाराची लगबग चालू झालेली आहे. हे केवळ भाजपमध्ये घडते आहे असे नाही अन्य पक्षातही निरोपानिरोपी सुरू झाली आहे. अदलाबदलीसाठी पाच दहा टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. एखादा तगडा उमेदवार मिळाला तर त्याची वर्णी लावण्याची सोय केलेली आहे. शिंदे यांच्या पक्षाचे एक उत्साही उमेदवार शनिवारी अर्ज दाखल करणार होते, त्यांना थांबा असा निरोप देऊन थांबविण्यात आले आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रमुख रवींद्र धांगेकर यांचा मुलगा काही थांबायला तयार नाही, तो उमेदवारीच्या पावित्र्यात आहे आणि मी त्याला थांबवू शकत नाही असे धांगेकर म्हणत आहेत. पक्ष प्रमुखाच्या घरातही तणावाची स्थिती आहे तर अन्यत्र काय असेल याची कल्पना केलेली बरी.

Web Title: Ab forms will be distributed to candidates from all parties in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
3

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM