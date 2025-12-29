Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

2026 मध्ये बदलणार गणिताचा अभ्यास, NCERT ने काढले नवे पुस्तक; आता विद्यार्थ्यांना आकडेरूपी राक्षसाची भीती नाही वाटणार!

NCERT ने इयत्ता 1-8 पर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे. आता इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांवर काम सुरू आहे. गणिताचा अभ्यास मनोरंजक बनवण्यासाठी परिषदेने महत्त्वपूर्ण बदल केले.

Dec 29, 2025 | 12:49 PM
१ली ते ८वी पर्यंत गणित पुस्तकात करण्यात आले बदल (फोटो सौजन्य - iStock)

  • ८ वी च्या मुलांसाठी NCERT मोठा निर्णय 
  • १ ली ते ८ वी चे गणित बदलले
  • आता मुलांसाठी गणित ठरणार अधिक मनोरंजक 
शालेय शिक्षणावर केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांच्या निकालांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये गणिताची भीती असल्याचे दिसून येते. या भीतीवर मात करण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) गणिताच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये अनेक नवीन शोध लावले आहेत. आठवीच्या इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाचा भाग दुसरा “गणिता प्रकाश” प्रकाशित झाला आहे. हे पुस्तक नवीन पद्धतीने गणित शिकवण्याचा प्रयत्न करते.

या पुस्तकाचा आधार असा आहे की, गणित व्यावहारिक जीवनात सर्वत्र आहे. वस्तू खरेदी करणे, रेस्टॉरंटच्या बिलावर GST मोजणे आणि अन्नपदार्थांमधील मसाल्यांचे प्रमाण गणिताशी जोडणे यासारख्या पद्धतींद्वारे गणित शिकवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

मुले भीतीशिवाय गणित शिकतील – NCERT संचालक

NCERT संचालक प्रा. दिनेश प्रसाद सकलानी म्हणतात, “गणित व्यावहारिक जीवनात वापरले जाते आणि या पुस्तकात ते अगदी सोप्या पद्धतीने स्पष्ट केले आहे. गणित केवळ मर्यादित संदर्भात पाहिले जाऊ शकत नाही; उलट, ते दैनंदिन जीवनाशी जोडून विद्यार्थ्यांना मनोरंजक पद्धतीने समजावून सांगितले जाऊ शकते.” यामुळे विद्यार्थ्यांना गणित सहजपणे समजण्यास आणि भीतीशिवाय त्याचा अभ्यास करण्यास मदत होईल. ते म्हणतात की गणिताचा वापर व्यावहारिक जीवनात केला जातो, खरेदी, स्वयंपाक आणि प्रवास नियोजन यासारख्या दैनंदिन कामांपासून ते डेटा विश्लेषणासारख्या जटिल क्षेत्रांपर्यंत.

शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर सरकारचा भर, विविध उपक्रम हाती

कथा आणि कोडींद्वारे गणित शिकणे

नवीन पुस्तकात प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आणि त्यांच्या कामगिरीचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज मजबूत करण्यासाठी कथा, कोडी आणि भारतीय वारसा वापरण्यात आला आहे असे एनसीईआरटी म्हणते. नवीन पुस्तकात बौद्धायन-पायथागोरस प्रमेय समाविष्ट आहे. हे प्रमेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बौद्धायन (सुमारे 800 ईसापूर्व) यांचे काम आहे, जे पायथागोरसच्या शतकांपूर्वी जगले होते. म्हणूनच, त्याला बौद्धायन-पायथागोरस प्रमेय म्हणतात. 

पुस्तकात प्राचीन परंपरांपासून ते आधुनिक सुधारणांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना 8 व्या वर्गापासूनच जीएसटीची ओळख करून दिली जाते. पुस्तक खरेदी असो किंवा लॅपटॉप, जीएसटी बिलात समाविष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना हा जीएसटी कसा मोजायचा हे शिकवले जाईल. ते आधुनिक एक्सेल साधनांबद्दल शिकतील. अंतराळ वाहतुकीच्या नवीन संकल्पना देखील सादर करण्यात आल्या आहेत.

NCERT चे इयत्ता ८ वी पर्यंतची नवीन पुस्तके प्रकाशित

एनसीईआरटीने इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या नवीन पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. इयत्ता ८ वी च्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकाचा दुसरा भाग देखील तयार आहे. २०२६-२७ सत्र सुरू होण्यापूर्वी इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी नवीन पुस्तके प्रकाशित केली जातील. एनसीईआरटी आता इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ आणि १२ मधील सर्व विषयांसाठी पुस्तके तयार करत आहे. इयत्ता ११ वी साठी एक ब्रिज कोर्स देखील असेल. एनसीईआरटीचे संचालक प्रोफेसर सकलानी म्हणतात की सर्व नवीन पुस्तके शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एसई) वर आधारित तयार करण्यात आली आहेत. नवीन पॅटर्नमध्ये क्रियाकलाप आणि ग्राफिक्सद्वारे अध्यापनावर जोरदार भर देण्यात आला आहे.

Best Course After 12th: 12 वी नंतर करा ‘हा’ कोर्स, या 7 क्षेत्रात करू शकता करिअर; कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट मिळेल नोकरी

