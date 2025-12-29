Horror Story: मुंबईतील भुताटकीचा ‘हा’ रस्ता, एकट्याने गेल्यास झपाटून जाल, दिसते ‘मुंडकं नसलेली महिला’

आपल्या सर्वांनाच भूतांबाबत एक वेगळीच मनात भीती असते आणि मुंबईतही अशा अनेक जागा आहेत ज्या झपाटलेल्या आहेत असं म्हटलं जातं. अनेकांना याबाबत वेगवेगळे अनुभव आले आहेत. या लेखात, आम्ही मुंबईतील अशा झपाटलेल्या ठिकाणांबद्दल चर्चा करूया ज्यांबद्दल एकदा तुम्ही त्यांच्याबद्दल जाणून घेतल्यावर, तुम्ही कधीही एकटे जाण्याचे धाडस करणार नाही.
मार्वे आणि मढ आयर्लंड रोड
मुंबई शहरातील सर्वात सुंदर रस्त्यांपैकी एक आहे, परंतु तो सर्वात झपाटलेल्या रस्त्यांपैकी एक मानला जातो. दोन्ही बाजूंना हिरवीगार, उंच झाडे असलेला हा रस्ता आहे. लोकांचा असा विश्वास आहे की, या मुंबईच्या रस्त्यावर वधूच्या पोशाखात असलेली एक महिला दिसते आणि किंचाळणे आणि रडणे ऐकू येते. या अन्यथा शांत रस्त्यावर अचानक पायातील पैंजणांंचा आवाज लोकांना ऐकू येतो आणि या आवाजाने लोक थरथर कापू लागतात
याबाबत आख्यायिका सांगितली जाते आणि बरेच लोक म्हणतात की, या महिलेला तिच्या पतीने विश्वासघात केला. असे मानले जाते की वधूचा आत्मा या मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांना त्रास देतो. असा दावा केला जातो की या मार्गावर आत्म्यामुळे अनेक मोठे अपघात झाले आहेत. अनेकांना इथे मुंडकं नसणारी बाई दिसली आहे. मात्र याबाबत कोणताही पुरावा नाही.
कशेडी घाट मुंबई-गोवा महामार्ग
लोक अनेकदा मांसाहारी चेटकिणींपासून सुटका मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवाशांच्या आणि इतर भयानक कथा सांगतात. कशेडी घाट हा मुंबई-गोवा-कोची राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ (एनएच ६६) वर स्थित डोंगरावरील रस्ता आहे. कशेडी घाट हा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या सर्वात कठीण भागांपैकी एक आहे. लोक म्हणतात की या ठिकाणाजवळ गाडी चालवताना त्यांना अनेकदा अचानक कोणीतरी समोर दिसते. असेही मानले जाते की मुंबई ते गोवा हा संपूर्ण महामार्ग हा अत्यंत भयावह आहे. हा महामार्ग मांसाहारी चेटकिणींचा आवडता अड्डा आहे. जर तुम्ही मांसाहारी अन्न सोबत घेऊन गेलात तर अनेकदा तुमच्यावर चेटकिणींचा हल्ला होतो. या मार्गावर अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे असेही सांगण्यात येते.
मुंबई-नाशिक महामार्ग
मुंबई-नाशिक महामार्गावर असलेला कसारा घाट हा भुतांनी झपाटलेला असल्याचे म्हटले जाते आणि येथे अनेक लोकांनी विचित्र आणि भयानक घटना अनुभवल्या आहेत. लोकांचा दावा आहे की त्यांनी एक वृद्ध, डोके नसलेली, हसणारी स्त्री पाहिली आहे. या ठिकाणी अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. असे म्हटले जाते की येथील कचराकुंडीत अनेक लोकांचे मृतदेह पुरण्यात आले आहेत. म्हणूनच कसारा घाटावर अनेक अस्वस्थ आत्मे राहतात असे म्हटले जाते.
८ वा मजला, ग्रँड पराडी टॉवर्स
मुंबईतील ग्रँड पराडी टॉवर्स हे मुंबईतील एका पॉश भागात, मलबार हिल्समध्ये स्थित आहे. ग्रँड पराडी टॉवर्स १९७० च्या दशकात बांधले गेले होते आणि भूतकाळात तेथे झालेल्या असंख्य आत्महत्यांसाठी ते कुप्रसिद्ध आहेत. टॉवर्सच्या इतर मजल्यांवरील रहिवासी आणि जवळपासच्या स्थानिकांच्या मते, येथे भयानक घटना घडतात, म्हणजे, विज्ञान ज्या गोष्टी स्पष्ट करू शकत नाही अशा घटना अनेकदा पाहिल्या जातात. इमारतीत नोकराणी आणि रहिवाशांनी आत्महत्या केल्याच्या अनेक बातम्या आतापर्यंत समोर आल्या आहेत आणि हे मुंबईतील सर्वात झपाटलेल्या ठिकाणांपैकी एक असल्याचे म्हटलं जातं.
टीपः हा लेख केवळ मनोरंजन आणि माहितीसाठी लिहिण्यात आला आहे. यामागे कोणतीही अंधश्रद्धा पसरविण्याचा Navarashtra.com चा हेतू नाही.