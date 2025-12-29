Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kiran Rao ला झाले तरी काय? हॉस्पिटलमधून शेअर केले फोटो, हेल्थ अपटेड देत मानले डॉक्टरांचे आभार

आमिर खानची एक्स पत्नी किरण राव हिच्यावर नुकतीच एक शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. तिला नेमकं काय झाले जाणून घेऊया

Updated On: Dec 29, 2025 | 12:34 PM
आमिर खानची एक्स पत्नी किरण राव हिचे नुकतेच अपेंडिक्स ऑपरेशन झाले होते, त्यानंतर तिने आरोग्याबाबत अपडेट दिले आहे. किरण रावने रुग्णालयातील तिचे फोटो शेअर केले आहेत आणि योग्य आणि वेळेवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे आभार मानले आहेत. किरण रावने एका पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, २०२६ च्या नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी ती वाट पाहत असताना तिला एक मोठी आरोग्य समस्या निर्माण झाली. किरण रावने रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचे तसेच तिच्या प्रकृतीची विचारपूस करणाऱ्या तिच्या मित्रांचे आणि कुटुंबातील सदस्यांचेही आभार मानले.

किरण रावने जाहीर केले की तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे आणि ते घरी परतत आहे. रविवारी, २८ डिसेंबर रोजी किरण रावने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर रुग्णालयातील अनेक फोटो शेअर केले. पहिल्या फोटोमध्ये किरणच्या रुग्णालयाच्या खोलीबाहेरचे दृश्य दिसते, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये आत काढलेला सेल्फी आहे.

फोटोमध्ये किरण रावचे ओठ थोडे सुजलेले दिसत आहेत. कॅप्शनमध्ये किरणने स्पष्ट केले आहे की हे ऍलर्जीमुळे झाले आहे. तिसऱ्या फोटोमध्ये रुग्णालयाच्या आयडी टॅगवर किरण रावचे नाव दाखवले आहे, तर शेवटच्या फोटोमध्ये ती रुग्णालयात जेवण करताना दिसत आहे.

 

Lalbaug Parel Movie: “त्याला घरात घुसून मारणार…” महेश मांजरेकरबद्दल हे काय वक्त्यव्य करून गेले? काय आहे नेमका वाद?

किरण रावने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले, “२०२६ मध्ये मी खूप पार्टी करण्यासाठी तयार होते, तेव्हा माझ्या अपेंडिक्सने मला हळू जाण्याची, दीर्घ श्वास घेण्याची आणि आभारी राहण्याची आठवण करून दिली. मी मॉडर्न मेडिसिनबद्दल खूप आभारी आहे. मला अजूनही समजत नाही की १०.५ मिमी कॅथेटरने ते संपूर्ण १२ मिमी व्यासाचे अपेंडिक्स कसे काढले गेले. सुदैवाने, मी डॉक्टर नाही. मी डॉ. कायोमार्ज कपाडिया आणि संपूर्ण सर्जिकल टीम, सर एचएन रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमधील उत्कृष्ट काळजी आणि माझ्या सुजलेल्या ओठांवर हसण्यासाठी वेळ काढणाऱ्या माझ्या मित्रांचा आणि कुटुंबाचा आभारी आहे. हे ऍलर्जीमुळे झाले. दुर्दैवाने, ते आता सामान्य नाहीत.”

प्रणित मोरेचं खास गिफ्ट! आई-वडिलांसाठी मुंबईत घेतलं नवं घर, घराच्या नेमप्लेटनं वेधलं लक्ष, पाहा खास फोटो

किरण रावने पुढे सांगितले की, तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे आणि ते घरी आहे. किरणने सांगितले की, २०२५ हे वर्ष तिच्यासाठी चांगले होते आणि येणारे नवीन वर्षही तिच्यासाठी तितकेच चांगले जाईल अशी तिला आशा आहे. दरम्यान, किरणचा एक्स पती आमिर खान अलीकडेच मुंबई विमानतळावर प्रेयसी गौरी स्प्रेट, तिचा मुलगा, तिची बहीण आणि भाची यांच्यासोबत प्रवास करताना दिसला.

Published On: Dec 29, 2025 | 12:34 PM

