Crime
Nandurbar Crime: आदिवासी आश्रम शाळेत आठवीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार! मुख्याध्यापकासह महिला अधीक्षक निलंबित

नंदुरबारच्या धडगाव तालुक्यातील आदिवासी आश्रम शाळेत आठवीच्या विद्यार्थिनीवर मुख्याध्यापकाने अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याने महिला अधीक्षकासह दोघांवर कारवाई करण्यात आली.

Updated On: Dec 29, 2025 | 12:59 PM
  • धडगाव तलई येथील आदिवासी आश्रम शाळेतील घटना
  • मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा आरोप
  • प्रकरण दडपल्याप्रकरणी महिला अधीक्षकही निलंबित
नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासीं आश्रम शाळेत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात असणाऱ्या धडगाव तलई इथल्या आश्रम शाळेत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणात आता निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र नराधम मुख्याध्यापकाला महिला अधीक्षकाने सहकार्य केल्याचं समोर आल आहे. त्यामुळे महिलेला पण या प्रकरणात आता निलंबन करण्यात आल आहे.

बाहेर सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी

मुख्यध्यापकाने मुलीवर अत्याचार केला आणि त्या नंतर तिला धमकी पण देण्यात आली. जर ही गोष्ट कोणाला सांगतली तर तुला जीवे मारू अशी थेट धमकी त्याच्या कडून देण्यात आली. मुलीने हा सगळा घडला प्रकार आपल्या आई वडिलांना सांगितला. त्या नंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणात मुख्याध्याप रायसिंग वसावे, आणि व्यवस्थापिका मालती पाडवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारात महिला अधीक्षकांची मुख्याध्यापक यांच्याशी संगनमत झाल. महिलेवर संगन मत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तिच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. अपर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

आदिवासीं आश्रम शाळांची सुरक्षा राम भरोसे?

या घटनेनंतर नंदुरबार जिल्ह्यात मोठा आक्रोश पाहायला मिळत आहे. आदिवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जर मुख्याध्यापक मुलीवर अत्याचार करत असतील तर सुरक्ष कोणाच्या भरोश्यावर सोडायची हा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी शाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजना करा अशी मागणी आता केली जात आहे.

 आज देशाला स्वतंत्र मिळून एवढी वर्ष झाली. मात्र काही भाग एवढे दुर्लक्षित आहेत की तिथे जुन्या रूढींचा पगडा असल्याचं जाणवत. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासीं समाज मोठ्या प्रमाणावर राहतो. अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्याच आपण पाहील आहे. मात्र एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. ती म्हणजे, इथे अक्कलकुवा, धडगाव या ठिकाणी बाण, बांबू आणि ब्लेडच्या सहाय्याने प्रसूती होत असल्याचं समोर आल आहे. शासनाच्या योजना अजून पोहोचत नसल्याचे हे वास्तव आपल्याला म्हणाव लागेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील तलई येथील आदिवासी आश्रम शाळेत.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: मुख्याध्यापक रायसिंग वसावे आणि संगनमत केल्याचा आरोप असलेली महिला अधीक्षक.

  • Que: प्रशासनाने काय कारवाई केली?

    Ans: दोघांनाही निलंबित करण्यात आले असून पोलिस तपास सुरू आहे.

