JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

Joint Entrance Examination (JEE) साठी देशभरातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. विशेषतः Indian Institutes of Technology (IITs), National Institutes of Technology (NITs) आणि इतर नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी JEE चा गुण निर्णायक ठरतात.
JEE ही परिक्षा २१ जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 या दरम्यान घेण्यात आली होती. आता या परिक्षेचा निकाल आज म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निकाल National Testing Agency (NTA) कडून जाहीर करण्यात येईल. उमेदवार हा निकाल National Testing Agency (NTA) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहू शकतील.
National Testing Agency (NTA)च्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहू शकता. jeemain.nta.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावरुन उमेदवार निकाल तपासू शकतील. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आपला स्कोअरकार्ड डाउनलोड करता येणार आहे.
या सगळ्यात सध्या सोशल मीडियावर निकालाबाबत विविध अफवा आणि फेक लिंक फिरत असल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे NTA ने विद्यार्थ्यांना फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. कोणत्याही इतर किंवा चुकीच्या अन्य बनावट लिंकवर क्लिक करु नका. असा अलर्टदेखील देण्यात आला आहे. कारण या साईट्सचा फॉर्मेट अगदी तंतोतंत एनटीएच्या मेन बेवसाईट सारखाच आहे. त्यामुळे गोंधळून जाण्याची शक्यता व्यक्त NTA कडून केली जात आहे.
Ans: निकाल १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी National Testing Agency (NTA) कडून जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
Ans: अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in किंवा ntaresults.nic.in वर लॉग-इन करून निकाल पाहता/डाउनलोड करता येईल.
Ans: स्कोअरकार्डमध्ये विषयानुसार गुण (percentile), एकंदरीत गुण, All India Rank (AIR) आणि योग्यता स्थिती दिसेल.