Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

JEE Main 2026 Session 1 निकाल १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी National Testing Agency (NTA) कडून जाहीर होणार आहे. उमेदवार आपली स्कोअरकार्ड आणि निकाल jeemain.nta.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉग-इन करून पाहू शकतात.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:10 PM
career
Follow Us:
Follow Us:
  • JEE MAIN 2026 Session 1 : निकाल अपडेट
  • JEE MAIN 2026 निकाल कुठे बघू शकता निकाल?
  • NTA ने केला संकेतस्थळांबाबत अलर्ट जारी
Joint Entrance Examination (JEE) RESULT 2026 – देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिलेला संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)चा निकाल कधीही जाहीर होऊ शकतो. JEE मेन 2026 सेशन १ ही परिक्षा 21 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 या कालावाधीत घेतली गेली होती. त्यानंतर निकालाची प्रतिक्षा उमेदवार करत आहेत. आता या परिक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लवकरच उमेदवारांची प्रतिक्षा संपणार आहे. चला जाणून घेऊयात निकाल कधी लागणार आणि हा निकाल कुठे बघायचा?

बँकिंगमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! RBI ६५० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर…

Joint Entrance Examination (JEE) साठी देशभरातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. विशेषतः Indian Institutes of Technology (IITs), National Institutes of Technology (NITs) आणि इतर नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी JEE चा गुण निर्णायक ठरतात.

कधी होणार निकाल जाहीर?

JEE ही परिक्षा २१ जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 या दरम्यान घेण्यात आली होती. आता या परिक्षेचा निकाल आज म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निकाल National Testing Agency (NTA) कडून जाहीर करण्यात येईल. उमेदवार हा निकाल National Testing Agency (NTA) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहू शकतील.

कुठे बघू शकता निकाल?

National Testing Agency (NTA)च्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहू शकता. jeemain.nta.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावरुन उमेदवार निकाल तपासू शकतील. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आपला स्कोअरकार्ड डाउनलोड करता येणार आहे.

NTA ने केला अलर्ट जारी

या सगळ्यात सध्या सोशल मीडियावर निकालाबाबत विविध अफवा आणि फेक लिंक फिरत असल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे NTA ने विद्यार्थ्यांना फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. कोणत्याही इतर किंवा चुकीच्या अन्य बनावट लिंकवर क्लिक करु नका. असा अलर्टदेखील देण्यात आला आहे. कारण या साईट्सचा फॉर्मेट अगदी तंतोतंत एनटीएच्या मेन बेवसाईट सारखाच आहे. त्यामुळे गोंधळून जाण्याची शक्यता व्यक्त NTA कडून केली जात आहे.

RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: JEE Main 2026 Session 1 निकाल कधी जाहीर होणार?

    Ans: निकाल १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी National Testing Agency (NTA) कडून जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

  • Que: हा निकाल कुठे पाहता येईल?

    Ans: अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in किंवा ntaresults.nic.in वर लॉग-इन करून निकाल पाहता/डाउनलोड करता येईल.

  • Que: स्कोअरकार्डमध्ये काय माहिती मिळते?

    Ans: स्कोअरकार्डमध्ये विषयानुसार गुण (percentile), एकंदरीत गुण, All India Rank (AIR) आणि योग्यता स्थिती दिसेल.

Web Title: Jee main 2026 result check the result on this website

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 03:56 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

Feb 16, 2026 | 04:09 PM
New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Feb 16, 2026 | 04:08 PM
भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Feb 16, 2026 | 04:04 PM
IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Feb 16, 2026 | 04:03 PM
PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच

PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच

Feb 16, 2026 | 03:58 PM
JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

Feb 16, 2026 | 03:56 PM
इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

Feb 16, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM