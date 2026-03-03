प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची ‘पीनट चाट’ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

शेंगदाण्याची ही चाट चवीला कुरकुरीत आणि चटपटीत लागते.
तुम्ही आतापर्यंत ही ररेसिपी कधी ट्राय केली नसेल तर एकदा घरी ही डिश नक्की बनवून पहा.
याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच खुश करून जाईल.
पीनट चाट ही एक अशी सोपी, झटपट आणि आरोग्यदायी रेसिपी आहे जी सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या टिफिनमध्ये किंवा मित्रांबरोबर गप्पा मारताना खायला उत्तम आहे. ही चाट फक्त चविष्ट नाही तर प्रोटीनने समृद्ध असल्यामुळे आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. शेंगदाणे हे हृदयासाठी चांगली असते, मेंदूला चालना देते आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटक पुरवते. पाणीपुरी, भेळ किंवा फळांच्या चाटसारखी चव असलेली ही पीनट चाट तुम्ही एकदम झटपट तयार करू शकता. संध्याकाळी लागणाऱ्या हलक्या भुकेसाठी किंवा टिफिन स्नॅक्ससाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.