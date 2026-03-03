Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची ‘पीनट चाट’ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

Peanut Chaat Recipe : कुरकुरीत आणि चटपटीत शेंगदाण्याची चाट संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे. तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी घरी ट्राय करायला हवी.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:00 PM
प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची 'पीनट चाट' तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • शेंगदाण्याची ही चाट चवीला कुरकुरीत आणि चटपटीत लागते.
  • तुम्ही आतापर्यंत ही ररेसिपी कधी ट्राय केली नसेल तर एकदा घरी ही डिश नक्की बनवून पहा.
  • याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच खुश करून जाईल.
पीनट चाट ही एक अशी सोपी, झटपट आणि आरोग्यदायी रेसिपी आहे जी सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या टिफिनमध्ये किंवा मित्रांबरोबर गप्पा मारताना खायला उत्तम आहे. ही चाट फक्त चविष्ट नाही तर प्रोटीनने समृद्ध असल्यामुळे आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. शेंगदाणे हे हृदयासाठी चांगली असते, मेंदूला चालना देते आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटक पुरवते. पाणीपुरी, भेळ किंवा फळांच्या चाटसारखी चव असलेली ही पीनट चाट तुम्ही एकदम झटपट तयार करू शकता. संध्याकाळी लागणाऱ्या हलक्या भुकेसाठी किंवा टिफिन स्नॅक्ससाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

Holi 2026 : सणाचा आनंद करा द्विगुणित, घरी बनवा चटकदार चवीची ‘पाणी फुलकी’, अजून खाली नाही? तर आता ट्राय करा

साहित्य

  • १ कप शेंगदाणे (सिंपल किंवा भाजलेले)
  • १ मध्यम कांदा, बारीक चिरलेला
  • १ मध्यम टोमॅटो, बारीक चिरलेला
  • १/२ कप काकडी, बारीक चिरलेली
  • १/४ कप कोथिंबीर, बारीक चिरलेली
  • २ छोटे चमचे चाट मसाला
  • १ छोटा चमचा लाल तिखट
  • १/२ चमचा काळी मीठ
  • २ चमचे लिंबाचा रस
  • १/४ कप ग्रिन चाट किंवा इमली चटणी
होळी सणाचा आनंद वाढवण्यासाठी घरी बनवा थंडगार पान शॉट्स, गारेगार ड्रिंक पिऊन व्हाल फ्रेश

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम जर शेंगदाणे कच्चे असतील, तर खोबरेल तेल किंवा नॉनस्टिक पॅनमध्ये हलके भाजून घ्या. भाजलेल्या शेंगदाण्याला थंड होऊ द्या. तुम्ही बाजारातून विकतचे भाजलेले शेंगदाणेही वारू शकता.
  • एका मोठ्या बाऊलमध्ये कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि कोथिंबीर घाला.
  • आता त्यात भाजलेले शेंगदाणे, चाट मसाला, लाल तिखट, काळी मीठ आणि साखर मिसळा.
  • चवीनुसार लिंबाचा रस आणि इमली चटणी घाला आणि सर्व काही चांगले हलवा.
  • तयार चाट थोडी फ्रेश कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा. थोडा वेळ फ्रिजमध्ये ठेवून थंड करून घेतल्यास अधिक चविष्ट लागते.
  • चाट अजून क्रंची हवी असल्यास शेंगदाणे थोडे कडक भाजून घ्या.
  • इमली चटणी ऐवजी तिखट-आंबट दही घालून थोडी क्रीमी चाट बनवू शकता.
  • तुम्ही शेंगदाणे बेसनाच्या पिठात घोळवून तळू देखील शकता, याने ते आणखी कुरकुरीत बनतील.

Published On: Mar 03, 2026 | 02:00 PM

Mar 03, 2026 | 02:00 PM
Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी

Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी

Mar 03, 2026 | 01:57 PM
स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

Mar 03, 2026 | 01:55 PM
शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Mar 03, 2026 | 01:53 PM
Iran Israel War: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

Iran Israel War: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

Mar 03, 2026 | 01:42 PM
Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Mar 03, 2026 | 01:41 PM
T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

Mar 03, 2026 | 01:39 PM

