Ladki Bahin Yojna: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ‘या’ दिवशी शेवटची संधी; ८५ हजार महिलांच्या अर्जात होत्या त्रुटी

सातारा जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ३० एप्रिल २०२६ ही दुरुस्तीची अंतिम मुदत आहे. ई-केवायसी आणि आधार दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने दिलेली ही शेवटची संधी असून त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:27 PM
सातारा : मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील त्रुटींमुळे शासनाने दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ई-केवायसी करताना सुमारे ८५ हजार ६४ महिलांकडून पर्याय निवडताना चुका झाल्याचे समोर आले होते.

यापैकी ७८ हजार २५५ महिलांनी अधिकृत पोर्टलवर दुरुस्ती पूर्ण केली असून त्यांचा योजनेचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने संपर्क साधणाऱ्या सर्व महिलांची दुरुस्ती पूर्ण केल्याची माहिती दिली आहे.

अद्याप दुरुस्ती बाकी असलेल्या महिलांनी तात्काळ अधिकृत संकेतस्थळावर प्रक्रिया पूर्ण करावी किंवा नवीन प्रशासकीय इमारत (दुसरा मजला), एस.टी. स्टँडजवळ, पारंगे चौक, सातारा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आधार नोंदीनुसार वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या ११ हजार ५५३ महिलांचा तसेच २१ वर्षांखालील ४५६ लाभार्थ्यांचा लाभ स्थगित करण्यात आला आहे. आधारवरील जन्मतारीख चुकीची असल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र सादर करून लाभ पुन्हा सुरू करता येणार आहे.

पूर्वी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान दिलेल्या मुदतीनंतर आता ३० एप्रिल ही अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही सुविधा केवळ ई-केवायसी करताना चुका झालेल्यांसाठीच लागू असून, ज्यांनी अजूनही ई-केवायसी केलेले नाही त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.

३४९ महिलांची लिंग नोंद चुकीची

आधार कार्डमध्ये ३४९ महिलांची लिंग नोंद ‘पुरुष’ अशी आढळल्याने त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. संबंधितांनी आधार तपशील तातडीने दुरुस्त करून प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:27 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

