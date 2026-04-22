Ladki Bahin Yojna: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ‘या’ दिवशी शेवटची संधी; ८५ हजार महिलांच्या अर्जात होत्या त्रुटी

यापैकी ७८ हजार २५५ महिलांनी अधिकृत पोर्टलवर दुरुस्ती पूर्ण केली असून त्यांचा योजनेचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने संपर्क साधणाऱ्या सर्व महिलांची दुरुस्ती पूर्ण केल्याची माहिती दिली आहे.
अद्याप दुरुस्ती बाकी असलेल्या महिलांनी तात्काळ अधिकृत संकेतस्थळावर प्रक्रिया पूर्ण करावी किंवा नवीन प्रशासकीय इमारत (दुसरा मजला), एस.टी. स्टँडजवळ, पारंगे चौक, सातारा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Ladki Bahin Yojna E-KYC: लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य
दरम्यान, आधार नोंदीनुसार वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या ११ हजार ५५३ महिलांचा तसेच २१ वर्षांखालील ४५६ लाभार्थ्यांचा लाभ स्थगित करण्यात आला आहे. आधारवरील जन्मतारीख चुकीची असल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र सादर करून लाभ पुन्हा सुरू करता येणार आहे.
पूर्वी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान दिलेल्या मुदतीनंतर आता ३० एप्रिल ही अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही सुविधा केवळ ई-केवायसी करताना चुका झालेल्यांसाठीच लागू असून, ज्यांनी अजूनही ई-केवायसी केलेले नाही त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.
आधार कार्डमध्ये ३४९ महिलांची लिंग नोंद ‘पुरुष’ अशी आढळल्याने त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. संबंधितांनी आधार तपशील तातडीने दुरुस्त करून प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेतून आणखी ४० लाख महिला अपात्रतेच्या मार्गावर?