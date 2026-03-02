IND vs ENG Semi Final: उपांत्य फेरीचा थरार! इंग्लंडला नमवून भारत फायनल गाठणार का? जाणून घ्या दोन्ही संघांची ताकद आणि रेकॉर्ड

विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीतील चारही संघ आता निश्चित झाले आहेत. आयसीसीच्या वेळापत्रकानुसार, पहिला उपांत्य सामना ४ मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळवला जाईल. त्यानंतर, ५ मार्च रोजी भारतीय क्रिकेट चाहते ज्या क्षणाची वाट पाहत आहेत, तो भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना रंगेल. घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा भारतीय संघाला मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
क्रिकेटच्या इतिहासात असा योग दुर्मिळच आहे की सलग तीन विश्वचषकांमध्ये दोन संघ उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळले असतील. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या २०२२ च्या विश्वचषकात रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला इंग्लंडकडून १० विकेट्सनी मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला होता. गेल्या विश्वचषकात (२०२४) भारताने उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा धुव्वा उडवत हिशोब चुकता केला आणि पुढे फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला नमवून विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले. आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा हीच लढत पाहायला मिळणार आहे.
टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास इंग्लंडचे पारडे थोडे जड असल्याचे दिसते. आतापर्यंत या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये एकूण ५ सामने झाले आहेत.
रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाची रणनीती ५ मार्चच्या सामन्यात विजय मिळवून हा रेकॉर्ड ३-३ असा बरोबरीत आणण्याची असेल. २०२४ च्या विश्वचषकातील समीकरणे पुन्हा एकदा जुळून येताना दिसत आहेत, जिथे भारत, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे तिन्ही संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत.
वानखेडे स्टेडियमवर होणारा हा सामना भारतीय संघासाठी मानसिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. २०११ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची आठवण या मैदानाशी जोडली गेली आहे. ५ मार्च रोजी होणाऱ्या या सामन्यात जो संघ जिंकेल, तो थेट अंतिम फेरीचे तिकीट मिळवेल. भारतीय फलंदाज आणि इंग्लंडचे वेगवान गोलंदाज यांच्यातील हा सामना निश्चितच अटीतटीचा ठरेल.
