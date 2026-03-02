मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच दहिसर-काशीगाव मेट्रोने प्रवास, मेट्रो लाईन ९ चा फडणवीस करणार उद्घाटन

दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो बाबत मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी असून दहिसर ते काशीगाव हा दहिसर-काशीगाव मेट्रो लाईन ९ चा पहिला टप्पा या आठवड्यात सुरू होईल. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः प्रशासनाला याबाबत कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मुंबईला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होईल.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मीरा भाईंदर शहराला मुंबईशी जोडण्यासाठी सुमारे सात वर्षांपूर्वी दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन ९ चे काम सुरू केले. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे: दहिसर ते काशीगाव आणि काशीगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान. पहिल्या टप्प्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे आणि गेल्या काही महिन्यांपासून मेट्रोच्या चाचण्या सुरू आहेत.
चाचण्या सुरू असताना, मेट्रो रेल सुरक्षा आयोगाच्या पथकाने १ ते ३ जानेवारी दरम्यान प्रकल्पाची पाहणी केली. या तपासणीदरम्यान, एमएमआरडीएला काही किरकोळ सुधारणांसाठी सूचना देण्यात आल्या. गेल्या काही दिवसांपासून या सूचनांची अंमलबजावणी सुरू आहे, ज्यामुळे मेट्रो प्रत्यक्षात कधी धावेल याबद्दल जनतेत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी महानगरपालिकेने आयोजित केलेल्या रौप्य महोत्सवी उद्घाटन समारंभात सांगितले की त्यांनी शुक्रवारी मीरा भाईंदरमधील विविध प्रकल्पांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मेहता यांनी स्पष्ट केले की बैठकीत त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री मेट्रो उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहणार असल्याचे नमूद केले होते. म्हणून, मेहता यांनी जाहीर भाषणात दावा केला की दहिसर ते काशीगाव दरम्यानची मेट्रो या आठवड्यात प्रवाशांसाठी खुली असेल.
मीरा भाईंदर परिसरातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना सध्या गाड्यांमध्ये गर्दी आणि रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीमुळे मोठ्या अडचणी येत आहेत. विशेषतः दहिसर टोल प्लाझावर दररोज मोठी वाहतूक कोंडी होते. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर, काशीगाव, पांडुरंगवाडी, मीरागाव आणि इतर स्थानकांवरून अंधेरीला थेट प्रवेश उपलब्ध होईल. यामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळेल.