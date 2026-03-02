Iran Israel War: कुठे आहे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची Dead Body? ना फोटो ना बातमी! शेवटी नक्की कोणी पाहिले

खलीज टाईम्सच्या मते, हल्ला झाला तेव्हा खमेनी त्यांच्या निवासस्थानी रिव्होल्यूशनरी गार्ड प्रमुख मोहम्मद पाकपूर आणि सुरक्षा सल्लागार अली शामखानी यांच्याशी भेट घेत होते. हल्ला इतका गंभीर होता की खामेनी यांचा जागीच मृत्यू झाला. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या मते, हल्ल्यानंतर खामेनी यांचे पार्थिव अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना दाखवण्यात आले.
Israel-Iran War: इराणला मोठा धक्का! खामेनेईंच्या निधनानंतर पत्नीचाही मृत्यू; इस्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या गंभीर जखमी
शेवटच्या क्षणी खामेनी यांचे पार्थिव कुठे होते?
न्यू यॉर्क टाईम्सच्या मते, हल्ल्यानंतर, खमेनी यांचे पार्थिव अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना दाखवण्यात आले. वृत्तपत्र लिहिते की, “खमेनी यांचे पार्थिव विकृत करून ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यांच्या पार्थिवाचे छायाचित्र काढून ते अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना पाठवण्यात आले. हे छायाचित्र कसे काढले गेले याबद्दल कोणीही कोणतीही माहिती दिलेली नाही.”
मोसादच्या एजंटांनी मृतदेह घटनास्थळी सोडला
माध्यमांनुसार, मोसादच्या एजंट्सनी सुरुवातीला मृतदेह ताब्यात घेतला, कागदपत्रे तयार केली आणि नंतर तो तिथेच सोडला. खमेनी यांच्या पार्थिवाशी संबंधित कागदपत्रे इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना पाठवण्यात आली. इराणने अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही किंवा कोणतीही माहिती दिली नाही. घटनेनंतर संपूर्ण जग इराणच्या सूडाकडे पाहत आहे. इराण इस्रायलच्या या युद्धाचा शेवट असा होईल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं
अंत्यसंस्कारावरून इराणमध्ये सस्पेन्स
खमेनी यांच्या अंत्यसंस्कारावर इराणने अधिकृतपणे मौन बाळगले आहे, परंतु दोन अटकळ पसरत आहेत: