Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

अनीस बज्मी यांनी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लुक पाहिल्यानंतर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देत म्हटलं, “येल्लम्मा! फँटॅस्टिक! सुपरब! खूप छान दिसत आहे. डीएसपीला आणि दिलराजू यांना खूप खूप शुभेच्छा.” त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
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अनीस बज्मी आणि डीएसपी यांचं नातं आजचं नाही. ‘रेडी’ चित्रपटातील सुपरहिट ‘धिंका चिका’ गाण्यासाठी या दोघांनी एकत्र काम केलं होतं. हे गाणं आजही लोकप्रिय पार्टी अँथम मानलं जातं. अनीस बज्मी यांच्या शुभेच्छांबद्दल डीएसपीनेही आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर आभार मानत त्या सहकार्याला “अविस्मरणीय” असल्याचं म्हटलं.
डीएसपीच्या पडद्यावरील लूकचं कौतुक करत अनीस बज्मी म्हणाले, “हा त्याचा पहिलाच चित्रपट आहे. तो खूपच छान दिसत आहे. या चित्रपटाचं संगीत उत्कृष्ट असणार आहे. ‘येल्लम्मा’ आणि संपूर्ण टीमला माझ्याकडून मनःपूर्वक शुभेच्छा. हा चित्रपट मोठा यशस्वी ठरो.”
वेणू येलदांडी दिग्दर्शित आणि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली दिलराजू प्रस्तुत ‘येल्लम्मा’ हा चित्रपट ग्रामीण आंध्रच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणामुळे आणि चित्रपटाला मिळणाऱ्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.(Yellamma First Look)
‘येल्लम्मा’ हा चित्रपट रॉकस्टार डीएसपीच्या अभिनय कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. फर्स्ट लुकला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता चित्रपटाचा टीझर, ट्रेलर आणि प्रदर्शित होण्याची तारीख कधी जाहीर होते, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. डीएसपीच्या या नव्या प्रवासाला चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांकडून शुभेच्छा मिळत असून, ‘येल्लम्मा’ हा पॅन-इंडिया स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
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