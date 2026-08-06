गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

Yellamma First Look: 'येल्लम्मा' चित्रपटातील डीएसपीच्या फर्स्ट लुकचं दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांनी भरभरून कौतुक केलं. अभिनय पदार्पणासाठी त्यांनी डीएसपीला शुभेच्छाही दिल्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अनीस बज्मी यांनी डीएसपीचं केलं कौतुक
  • धिंका चिका’पासूनची दोघांची जुनी मैत्री
  • येल्लम्मा’मधून डीएसपीचं अभिनयात पदार्पण
Yellamma First Look: रॉकस्टार डीएसपी (देवी श्री प्रसाद) यांच्या अभिनयातील पहिल्या चित्रपट ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकला प्रेक्षकांसह चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांकडूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. डीएसपीच्या वाढदिवसानिमित्त २ ऑगस्ट रोजी ‘पर्शी’ या भूमिकेतील त्याचा फर्स्ट लुक प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यानंतर अनेक सेलिब्रिटींनी त्याचे कौतुक केले असून, प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांनीही त्याला मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत.

अनीस बज्मी यांनी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लुक पाहिल्यानंतर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देत म्हटलं, “येल्लम्मा! फँटॅस्टिक! सुपरब! खूप छान दिसत आहे. डीएसपीला आणि दिलराजू यांना खूप खूप शुभेच्छा.” त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Kamli-Tarini Serial: ‘कमळी’ आणि ‘तारिणी’मध्ये रंगणार अन्यायाविरुद्धची लढाई; नायिकांसमोर उभी राहणार नवी आव्हानं

‘धिंका चिका’पासून सुरू झालेली मैत्री

अनीस बज्मी आणि डीएसपी यांचं नातं आजचं नाही. ‘रेडी’ चित्रपटातील सुपरहिट ‘धिंका चिका’ गाण्यासाठी या दोघांनी एकत्र काम केलं होतं. हे गाणं आजही लोकप्रिय पार्टी अँथम मानलं जातं. अनीस बज्मी यांच्या शुभेच्छांबद्दल डीएसपीनेही आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर आभार मानत त्या सहकार्याला “अविस्मरणीय” असल्याचं म्हटलं.

‘येल्लम्मा’बद्दल काय म्हणाले अनीस बज्मी?

डीएसपीच्या पडद्यावरील लूकचं कौतुक करत अनीस बज्मी म्हणाले, “हा त्याचा पहिलाच चित्रपट आहे. तो खूपच छान दिसत आहे. या चित्रपटाचं संगीत उत्कृष्ट असणार आहे. ‘येल्लम्मा’ आणि संपूर्ण टीमला माझ्याकडून मनःपूर्वक शुभेच्छा. हा चित्रपट मोठा यशस्वी ठरो.”

वेणू येलदांडी दिग्दर्शित आणि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली दिलराजू प्रस्तुत ‘येल्लम्मा’ हा चित्रपट ग्रामीण आंध्रच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणामुळे आणि चित्रपटाला मिळणाऱ्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.(Yellamma First Look)

‘येल्लम्मा’ हा चित्रपट रॉकस्टार डीएसपीच्या अभिनय कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. फर्स्ट लुकला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता चित्रपटाचा टीझर, ट्रेलर आणि प्रदर्शित होण्याची तारीख कधी जाहीर होते, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. डीएसपीच्या या नव्या प्रवासाला चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांकडून शुभेच्छा मिळत असून, ‘येल्लम्मा’ हा पॅन-इंडिया स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Colors Marathi: ऑगस्टमध्ये कलर्स मराठीवर भक्ती आणि महानाट्याचा संगम; दोन लोकप्रिय मालिकांमध्ये मोठे ट्विस्ट

Web Title: Yellamma first look anees bazmee praises dsp acting debut powerful look

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Alliance Winner Mini Mathur: अली गोनी-रुही दोसानीला मागे टाकत मिनी माथुर ठरली विजेती; कोण आहे ही स्पर्धक?
1

Alliance Winner Mini Mathur: अली गोनी-रुही दोसानीला मागे टाकत मिनी माथुर ठरली विजेती; कोण आहे ही स्पर्धक?

Rajpal Yadav : कॉमेडियन राजपाल यादवच्या अडचणी वाढल्या; घरावर लागली लिलावाची नोटीस
2

Rajpal Yadav : कॉमेडियन राजपाल यादवच्या अडचणी वाढल्या; घरावर लागली लिलावाची नोटीस

Kamli-Tarini Serial: ‘कमळी’ आणि ‘तारिणी’मध्ये रंगणार अन्यायाविरुद्धची लढाई; नायिकांसमोर उभी राहणार नवी आव्हानं
3

Kamli-Tarini Serial: ‘कमळी’ आणि ‘तारिणी’मध्ये रंगणार अन्यायाविरुद्धची लढाई; नायिकांसमोर उभी राहणार नवी आव्हानं

Mrunal Dusanis: “लग्नाला १० वर्षे, पण ७ वर्षे नवऱ्यापासून दूर”; मृणाल दुसानिसनं लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिपबद्दल दिला महत्त्वाचा सल्ला
4

Mrunal Dusanis: “लग्नाला १० वर्षे, पण ७ वर्षे नवऱ्यापासून दूर”; मृणाल दुसानिसनं लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिपबद्दल दिला महत्त्वाचा सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Aug 06, 2026 | 02:26 PM
Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Aug 06, 2026 | 02:24 PM
‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

Aug 06, 2026 | 02:22 PM
Elon Musk Net Worth: एका दिवसात मुकेश अंबानीच्या आयुष्याची कमाई एलॉन मस्कने गमावली, नक्की काय घडले

Elon Musk Net Worth: एका दिवसात मुकेश अंबानीच्या आयुष्याची कमाई एलॉन मस्कने गमावली, नक्की काय घडले

Aug 06, 2026 | 02:21 PM
IND vs SL: गिल-युगाची सुरुवात! श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाची पहिली कसोटी परीक्षा; कधी आणि कुठे पाहाल सराव सामना?

IND vs SL: गिल-युगाची सुरुवात! श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाची पहिली कसोटी परीक्षा; कधी आणि कुठे पाहाल सराव सामना?

Aug 06, 2026 | 02:21 PM
National Handloom Day: भारताच्या विणकाम परंपरेचा अभिमान, रेखापासून जान्हवीपर्यंत हँडलूम साड्यांच्या प्रेमात

National Handloom Day: भारताच्या विणकाम परंपरेचा अभिमान, रेखापासून जान्हवीपर्यंत हँडलूम साड्यांच्या प्रेमात

Aug 06, 2026 | 02:14 PM
गुन्हेगारांची काढली ‘धिंड’ अन् पोलिसांची झाली अडचण! नेमकं प्रकरण काय?

गुन्हेगारांची काढली ‘धिंड’ अन् पोलिसांची झाली अडचण! नेमकं प्रकरण काय?

Aug 06, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा