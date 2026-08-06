Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

रॉयल एनफिल्ड प्रेमींसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. कंपनी आपली नवीन ॲडव्हेंचर बाइक Royal Enfield Himalayan 440 मार्केटमध्ये आणण्याच्या तयारीत आहे. ही बाइक जानेवारी २०२५ मध्ये लाँच झालेल्या स्क्रॅम ४४० च्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. जर तुम्हाला हिमालयन ४५० पेक्षा जास्त परवडणारी आणि साधी-सोपी ऑफ-रोडिंग बाइक हवी असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.
दमदार इंजिन आणि हायवे परफॉर्मन्स
या नवीन बाइकमध्ये स्क्रॅम ४४० प्रमाणेच ४४३ सीसी, एअर/ऑइल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन पाहायला मिळेल. हे इंजिन २५.४ PS ची पॉवर आणि ३४ Nm चा टॉर्क जनरेट करते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यात ६-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, ज्यामुळे हायवेवर लांबच्या प्रवासादरम्यान बाइक चालवणे जास्त सोपे आणि आरामदायी होईल.
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मजबूत हार्डवेअर आणि डिझाइन
ऑफ-रोडिंग आणि लांबच्या प्रवासाची गरज लक्षात घेऊन यात पुढे २१-इंच आणि मागे १७-इंच स्पोक व्हील्स दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच खडतर रस्त्यांवर सहज प्रवास करण्यासाठी लांब ट्रॅव्हल असणारे सस्पेन्शन आणि हायवेवर वाऱ्याच्या वेगापासून बचाव करण्यासाठी उंच विंडस्क्रीन दिली जाईल.
किंमत आणि लाँच टाईमलाईन
नवी हिमालयान ४४० सप्टेंबर २०२६ च्या सुमारास भारतीय बाजारात लाँच होण्याची शक्यता आहे. तिची अपेक्षित किंमत ₹ २.४० लाख ते ₹ २.५० लाख (एक्स-शोरूम) असू शकते. हिमालयान ४५० ची किंमत जास्त असल्याने ही ४४० व्हर्जन बजेट ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक पर्याय ठरेल.
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हिमालयान ४४० चे वैशिष्ट्य काय?
जुन्या हिमालयान ४११ चा रांगडा लुक आणि त्याचा लो-एंड टॉर्क रायडर्सच्या खूप पसंतीस पडला होता. नवीन हिमालयान ४४० मध्ये त्याच जुन्या ४११ ची धाटी जपली जाईल, पण मोठ्या इंजिन आणि ६-स्पीड गिअरबॉक्समुळे तिची क्षमता पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. ज्यांना जास्त हाय-टेक फीचर्स नको आहेत, पण एक मजबूत अन् विश्वासार्ह ॲडव्हेंचर बाइक हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल. याशिवाय रॉयल एनफिल्डची हिमालयान ७५० देखील टेस्टिंगदरम्यान दिसून आली असून ती पुढील वर्षी लाँच होण्याची शक्यता आहे.