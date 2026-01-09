Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ambarnath News The 12 Corporators Suspended By The Congress Have Joined The Bjp Operation Lotus Successful In Ambarnath

Ambarnath News: ‘त्या’ १२ नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश अंबरनाथमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी

काँग्रेसकडून या घडामोडींवर अद्याप अधिकृत वि प्रतिक्रिया आलेली नाही. अंबरनाथ महापालिकेतील कु सत्तासंघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला श असून, पुढील काही दिवसांत सत्ता बदलाचे स्पष्ट के चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 10:27 AM
Ambarnath News: ‘त्या’ १२ नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश अंबरनाथमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी

Ambarnath News: काँग्रेसने निलंबि केलेल्या त्या १२ नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश अंबरनाथमध्ये 'ऑपरेशन लोटस' यशस्वी

Follow Us:
Follow Us:
  • अंबरनाथमध्ये काँग्रेस नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश
  • भाजपचे ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी
  • अंबरनाथ नगरपरिषदेचे राजकीय समीकरण रंजक वळणावर
Ambarnath News: अंबरनाथ महापालिकेतील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी ठरल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर सत्ताधारी युती तुटली असून काँग्रेसचे तब्बल १२ नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या घडामोडींमुळे अंबरनाथमधील राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली आहेत. माहितीनुसार, काँग्रेसमधील असंतोष आणि स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वावरील नाराजी याचा फायदा भाजपने उचलला. नगरसेवकांच्या प्रवेशामुळे महापालिकेत भाजपची ताकद लक्षणीय वाढली असून सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीने पक्ष मजबूत स्थितीत आला आहे.

या पक्षप्रवेशावेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती होती. नव्याने भाजपमध्ये आलेल्या नगरसेवकांनी विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. दरम्यान,  काँग्रेसकडून या घडामोडींवर अद्याप अधिकृत वि प्रतिक्रिया आलेली नाही. अंबरनाथ महापालिकेतील कु सत्तासंघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला श असून, पुढील काही दिवसांत सत्ता बदलाचे स्पष्ट  चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे. (BMC Election 2026) 

LIVE Maharashtra Breaking LIVE News: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका

काँग्रेसचा कायदेशीर कारवाईसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला

अंबरनाथ येथील १२ नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांचे नगरसेवकपद तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून संबंधित नगरसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यातील विविध तरतुदींचा अभ्यास सुरू केला आहे. या प्रकरणात काँग्रेस पक्षाने निष्णात वकिलांची फौज मैदानात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंडखोर नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब केला जाणार आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली असून, कोणत्याही स्तरावर तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडींमुळे अंबरनाथच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी काळात या प्रकरणावर कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून मला लाज वाटते”, महेश

अंबरनाथमधील विचित्र राजकीय समीकरणे; सत्तासंघर्ष आता न्यायालयात

अंबरनाथ नगरपरिषदेचे राजकीय समीकरण सध्या अत्यंत रंजक वळणावर पोहोचले आहे. नगरपरिषदेत एकूण ५७ जागा असून, त्यापैकी शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले होते. संख्याबळाच्या दृष्टीने शिवसेना सर्वाधिक मोठा पक्ष आहे. याशिवाय भाजपचे १४, काँग्रेसचे १२, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४ तर एक अपक्ष नगरसेवक आहे. या परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करत ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ची स्थापना केली होती. ३१ नगरसेवकांच्या पाठबळावर भाजपने हे राजकीय ऑपरेशन यशस्वी करत सत्ता हस्तगत केली. (Congress News) 

दरम्यान, सत्तेसाठी भाजपने काँग्रेसची साथ घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती. मात्र, काँग्रेस पक्षाने शिस्तीचा बडगा उगारत आपल्या १२ नगरसेवकांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसच्या या निर्णयाचा फायदा घेत भाजपने या सर्व निलंबित नगरसेवकांना थेट आपल्या पक्षात प्रवेश दिला. त्यामुळे अंबरनाथमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व सध्या तरी संपुष्टात आल्याचे चित्र दिसत असून, शहर काँग्रेसमुक्त झाल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र, या घडामोडींमुळे निर्माण झालेला वाद आता रस्त्यावरून न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. बंडखोर नगरसेवकांचे पद कायम राहणार की अपात्रतेची कारवाई होणार, याकडे अंबरनाथसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Title: Ambarnath news the 12 corporators suspended by the congress have joined the bjp operation lotus successful in ambarnath

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 10:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
1

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार
2

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का
3

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
4

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM