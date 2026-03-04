US-Israel Iran War : केरळात भाजपवर दबाव; लाखो केरळी लोक रोजगारासाठी आखाती देशांत

नवी दिल्ली : इराणवर अमेरिका-इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे केरळमध्ये भाजपवर दबाव वाढला आहे. कारण लाखो केरळी लोक काम आणि रोजगारासाठी आखाती देशांमध्ये राहतात. तेथील तणाव वाढल्यानंतर, त्यांचे कुटुंब भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडे त्यांना घरी परत आणण्याची मागणी करत आहेत. जेव्हा जेव्हा जगात अशी अस्वस्थ परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा भारताने नेहमीच तिथून आपल्या नागरिकांना परत आणण्याचे काम केले आहे.
यावेळी, आखाती देशांमध्ये झालेल्या युद्धामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने त्यांच्या कुटुंबांना तिथून परत आणण्याचे काम केले पाहिजे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अंदाजे १ कोटी भारतीय कामगार आणि व्यावसायिक आखाती देशांमध्ये राहतात. एकट्या दुबईमध्ये जवळजवळ २० लाख भारतीय आहेत. आखाती देशांमध्ये सुमारे ६० टक्के भारतीय लोकसंख्येचे लोक केरळचे असल्याचे मानले जाते. केरळमधील लोक नर्सिंगपासून ते तेल शुद्धीकरण कारखान्यांपर्यंतच्या क्षेत्रात काम करतात.
इराणवरील हल्ल्यानंतर, इराणने नऊ शेजारील देशांवरही हल्ले सुरू केले आहेत. यामुळे सर्व आखाती देशांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे तिथले भारतीय घरी परतू इच्छित आहेत. यामध्ये केरळवासियांचाही समावेश आहे. केरळमधील त्यांच्या कुटुंबियांनीही त्यांच्या मागण्या तीव्र केल्या आहेत. या संदर्भात, राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने या प्रकरणात भाजपसाठी अडचणी निर्माण केल्या आहेत.
केंद्र सरकारसमोर एक आव्हान
स्थानिक रहिवाशांना सांगितले आहे की, हे फक्त केंद्र सरकार करू शकते. कारण परराष्ट्र मंत्रालय भाजपच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केरळमधील स्थानिक लोकांनीही राज्यातील भाजप नेत्यांकडून ही मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, केंद्र सरकारसमोर एक आव्हान आहे. आखाती देशांना जाणारे बहुतेक हवाई मार्ग सध्या बंद आहेत. सध्या, ओमानमधून लंडन किंवा इतर देशांमधून भारतात प्रवास करणे शक्य आहे.
