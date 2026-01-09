Maharashtra Breaking News: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Breaking News: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स

आज राज्यातील बहुतांश भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण असून गारठा कायम राहणार आहे. तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली असून नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:51 PM
राज्यात कडाक्याची थंडी; तापमानात चढ-उतार कायम

राज्यात तापमानाचा पारा लक्षणीयरीत्या घसरल्याने नागरिकांना कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागत आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या पावसामुळे अनेक भागांत वातावरण ढगाळ झाले असून सकाळी व रात्री हवेत गारवा, धुके आणि दव जाणवत आहे. हवामान खात्यानुसार आजही तापमानात चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांत गारठा वाढला आहे. काल परभणी येथे किमान तापमान ६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. निफाड येथे ७ अंश, धुळे येथे ७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तसेच पुणे, नाशिक, जेऊर, भंडारा आणि गोंदिया येथे १० अंश सेल्सिअस व त्यापेक्षा कमी तापमान नोंदवले गेले. आज राज्यातील बहुतांश भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण असून गारठा कायम राहणार आहे. तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली असून नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

The liveblog has ended.

  • 09 Jan 2026 06:51 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:51 PM (IST)

    Suicide News: कोर्ट परिसरात धक्कादायक घटना! तरुणांने उडी मारून केली आत्महत्या; सुसाईड नोटमध्ये मोठा खुलासा

    Suicide Death News: दिल्लीतून मोठी बातमी येत आहे. साकेत कोर्टात एका तरुणाने आत्महत्या केली आहे. हरीश सिंग असे या तरुणाचे नाव आहे, जो साकेत कोर्टात काम करणारा एक लिपिक होता. मृतदेहाजवळ एक सुसाईड नोट सापडली आहे. वृत्तानुसार, कामाच्या ताणामुळे त्या तरुणाने आत्महत्या केली. हरीश सिंगने कोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. तथापि, त्याने त्याच्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार धरलेले नाही. हरीश ६० टक्के अपंग होता. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

  • 09 Jan 2026 06:42 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:42 PM (IST)

    Mumbai Political News: मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! ‘या’ उपविभाग प्रमुखाने हाती घेतले ‘कमळ’

    मुंबई: मुंबईच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर येत आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेना (UBT) पक्षाला मुंबईत मोठा धक्का बसला आहे. अंधेरी पूर्व येथील यूबीटी शिवसेनेचे उपविभाग प्रमुख असलेले अशोक मिश्रा (ashok Mishra) यांनी पक्षाशी फारकत घेत भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आहे. बीएमसी निवडणुकीतील तिकीट वाटपावरून (BMC Election 2026) झालेली नाराजी हे या निर्णयामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. अनेक वर्षे शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंबाचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अशोक मिश्रा यांनी अखेर यूबीटी शिवसेनेला रामराम ठोकला. शेकडो समर्थकांसह ते वर्षा बंगल्यावर पोहोचले, जिथे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला.

  • 09 Jan 2026 06:32 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:32 PM (IST)

    अॅडवाण्‍टेज महाराष्‍ट्र एक्‍स्‍पो 2026 मध्ये Toyota Kirloskar Motor चा सहभाग; *दळवी म्‍हणाले, "सरकारचे..."

    मुंबई, ९ जानेवारी २०२६: टोयोटा किर्लोस्‍कर मोटर (टीकेएम)ने अॅडवाण्‍टेज महाराष्‍ट्र एक्‍स्‍पो २०२६ मध्‍ये सहभाग घेतला, जेथे महाराष्‍ट्रातील कौशल्‍य विकास उपक्रमांच्‍या माध्‍यमातून शाश्वत गतीशीलता, जबाबदार उत्‍पादन आणि तरूणांचे सक्षमीकरण करण्‍याप्रती आपली कटिबद्धता अधिक दृढ केली आहे. या एक्‍स्‍पोमध्‍ये सहभाग घेण्‍यासह टोयोटा फ्लेक्‍स-फ्यूएल स्‍ट्राँग हायब्रिड इलेक्ट्रिक वेईकल (एसएचईव्‍ही) तंत्रज्ञानाच्‍या क्षमतेला प्रकाशझोतात आणत आहे. एक्‍स्‍पोमधील पॅव्हिलियनमधून उद्योग सहयोग आणि तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकतेप्रती टीकेएमचा केंद्रित दृष्टिकोन देखील दिसून आला, जो भारताच्‍या ऊर्जा परिवर्तन ध्‍येयांशी संलग्‍न आहे.

  • 09 Jan 2026 06:20 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:20 PM (IST)

    ‘या’ कंपनीच्या 4 लाख वाहनांमध्ये अचानक आली खराबी! सगळ्या युनिट्ससाठी रिकॉल जारी

    भारतीय ऑटो बाजाराची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. तसेच येथील वाहनांची मागणी सतत वाढत असल्याने अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या सुद्धा भारतात त्यांच्या दमदार कार्स ऑफर करीत आहे. अशीच एक विदेशी ऑटो कंपनी म्हणजे व्होल्वो. नुकतेच अमेरिकेत कंपनीच्या तब्बल 4 लाख कार्समध्ये खराबी आढळली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

  • 09 Jan 2026 06:07 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:07 PM (IST)

    माणसाच्या जिवाची किंमत काय? नायलॉन मांजावर बंदी तरी सर्रास विक्री; Pune शहरात काय स्थिती?

    पुणे: पुणे शहरात जानेवारी महिन्यात मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर आकाश रंगीबेरंगी पतंगांनी भरून येते. मात्र, पतंग कापण्याच्या स्पर्धेत जिंकण्याच्या हव्यासापोटी बंदी असलेला नायलॉन (चिनी) मांजा सर्रास वापरला जात. आहे. मात्र तो मांजा नागरिक, प्राणी आणि विशेषतः पक्ष्यांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. शासनाने नायलॉन मांजावर कडक बंदी घातलेली असतानाही पुण्यात अनेक ठिकाणी छुप्या मार्गाने त्याची विक्री आणि वापर सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘नवराष्ट्र’च्या पाहणीत समोर आले आहे.

  • 09 Jan 2026 06:02 PM (IST)

    09 Jan 2026 06:02 PM (IST)

    बॉलिवूडच्या फॅशन क्वीननं २ तासांत बदले १३० कपडे

    करिना कपूर ही अशी अभिनेत्री होती जिने दोन तासांत १३० कपडे बदलले. तिने “हिरोईन” चित्रपटासाठी हा विक्रम केला. हा चित्रपट मधुर भांडारकर यांनी दिग्दर्शित केला होता, ज्यांनी त्यांच्या चित्रपटात प्रचंड ग्लॅमर भरले होते. मधुरने करीनाला इतके कपडे घालण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. इतक्या कमी वेळात इतके कपडे बदलून करीनाने एक विक्रम केला.

  • 09 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    09 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    "हिजाब घालणारी महिला...", असदुद्दीन ओवैसींनी व्यक्त केला विश्वास

    राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका (Maharashtra Local Body Elections) होत आहेत. यामुळे प्रचाराचा धुराळा उडाला असून सभांचा धडाका सुरु आहे. सोलापूरमध्ये राजकारण तापले आहे. एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी सोलापूरमध्ये सभा घेत राष्ट्रवादी अजित पवार (DCM Ajit Pawar) गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे एक दिवस हिजाब घालणारी महिला या देशाची पंतप्रधान होईल असे औवेसी हे सभेमध्ये म्हणाले आहेत.

  • 09 Jan 2026 05:21 PM (IST)

    09 Jan 2026 05:21 PM (IST)

    Volkswagen आणणार ‘ही’ खास नवीन 7-सीटर SUV

    फोक्सवॅगन भारतात त्यांची नवीन प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही, SUV Tayron R-Line लाँच करण्याची तयारी करत आहे. ही एसयूव्ही 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय बाजारात लाँच केली जाईल. लाँच झाल्यानंतर, टायरॉन आर-लाइन भारतात फोक्सवॅगनची प्रमुख एसयूव्ही बनेल. कंपनी ही कार अशा ग्राहकांसाठी सादर करत आहे जे Toyota Fortuner आणि MG Gloster सारख्या मोठ्या, अधिक आलिशान आणि अधिक शक्तिशाली 7-सीटर एसयूव्हीच्या शोधात आहेत.

  • 09 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    09 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    ‘बॉर्डर 2’मधील दुसरं गाणं ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज

    सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्या “बॉर्डर २” या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दुसरे गाणे रिलीज केले आहे. “इश्क दा चेहरा” असे शीर्षक असलेले हे नवीन गाणे दिलजीत दोसांझचे लग्न आणि वरुण धवनचा वडील होण्याचा आनंद सुंदरपणे दर्शवते. पुन्हा एकदा, या गाण्याची तुलना मागील चित्रपट “बॉर्डर” मधील “ए जाते हुए लम्हों” या जुन्या गाण्याशी केली जात आहे. बॉर्डर २” चित्रपटातील “इश्क दा चेहरा” हे गाणे पाहिल्यानंतर, सोनम बाजवावर सर्वाधिक कमेंट्स आल्या आहेत.

  • 09 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    शिवसेना एकजूट राहिली असती तर आज भाजपचे नावही उरले नसते

    माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी भाजपप्रणीत महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने काँग्रेस आणि एआयएमआयएमसोबत केलेल्या युतीवर त्यांनी निशाणा साधला.

  • 09 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    'तुझा कार्यक्रम आमच्या लाडक्या बहिणी करतील', लांडगेंचं वादग्रस्त वक्तव्य

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्यात शिक्षा होणार असं म्हटलं अन संध्याकाळी हे भाजपमध्ये दाखल झाले. आता देवा भाऊंनी इशारा दिल्यावर आपले घोटाळे काढणारे सुद्धा जमा होणारेत. भाजपचे आमदार पैलवान महेश लांडगेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर असा निशाणा साधला. मात्र त्यांची ही वक्तव्य भाजपलाचं अडचणीत आणणारी ठरू शकतात. पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने अजित पवारांनी महेश लांडगेंचा भ्रष्टाचाराचा आका असा उल्लेख केला. त्यानंतर संतापलेल्या लांडगेंनी तू आमचा कार्यक्रम करणार म्हणतो, मग आम्ही काय बांगड्या घातल्यात का? असा एकेरी उल्लेख करत तुझा कार्यक्रम आमच्या लाडक्या बहिणी करतील. आमच्या नादी लागू नको, अशी एकेरी भाषेत लांडगेंनी टीका केलीये. आता डोक्यात गदा घालण्याची वेळ आलीये, असा इशारा ही महेश लांडगेंनी थेट अजित पवारांना दिला. आपले देवा भाऊ शांत बसतात, पण एखाद्याला इशारा देतात. त्याला तो इशारा समजला की मग 70 हजारांचा घोटाळा करणारे पण आपले घोटाळा काढणारे जमा होतार आहेत. असं ही लांडगे बोलून गेले.

  • 09 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    सानपाडा प्रभागात मोठी राजकीय उलथापालथ; शिंदे गटाच्या 18 पदाधिकाऱ्यांचा राजीनामा

    नवी मुंबईतील सानपाडा प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. सानपाडा प्रभागातील तब्बल १८ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

  • 09 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    अमरावतीच्या विकासासाठी भाजपाला मत द्या- चंद्रशेखर बावनकुळे

    शहराच्या चौफेर विकासासाठी महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आवश्यक असून केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने विकास योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी भाजपाला मत देण्याचे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी केले. भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारार्थ दसरा मैदान येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ऐनवेळी अनुपस्थित राहिल्याने बावणकुळे यांनी सभेला संबोधित केले.

  • 09 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    नगरसेवक हा सेवाभावी वृत्तीचा, समस्यांची जाण असणारा हवा, विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा

    राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडा -विद्यार्थ्यांनी लिहिली पालकांनाच पत्रे - सांगलीतील प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशालेचा उपक्रम मतदानाचा दिवस हा सुट्टीचा दिवस न म्हणता या दिवशी सर्वांनी घराबाहेर पडून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत मतदान करावे हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सांगलीतील प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांना पत्र लिहून तशी मागणी केली आहे. दरम्यान नगरसेवक हा सेवाभावी वृत्तीचा आणि लोकांच्या समस्यांची जाण असणारा हवा, यासाठी नगरसेवक निवडून देताना चांगला काम करणारा सेवाभावी वृत्तीचा निवडून द्यावा अशा तरीची अपेक्षाही छोट्या छोट्या विद्यार्थ्यांनी नवराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केली

  • 09 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    पालघर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे टळली साधू हत्याकांडाची पुनरावृत्ती

    पालघरच्या दांडी या गावात गडचिंचले येथील साधू हत्याकांडाची पुनरावृत्ती टळली आहे. परराज्यातून कपडे विक्रीकरिता आलेल्या परराज्यातील चौघांना शालेय मुलींचे फोटो काढल्याच्या आरोपावरून ग्रामस्थांनी घेराव घातला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठत वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील घटना टळली आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे पोलिसांकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

  • 09 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    नांदेडच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही -सुनील तटकरे

    नांदेड वाघाळा महानगरपालिका निवडणुकीसाठी खा. सुनील तटकरेंच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या वतीने जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनानंतर खा. सुनील तटकरे यांनी जाहीर सभेला संबोधित केले. सभेत बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादीच्या हातात सत्ता द्या नांदेडला निधी कमी पडू देणारी नाही असे आश्वासन दिले.

  • 09 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    “भाजपच्या राज्यात गुंडगिरी, पैसा आणि पोलिसांचा गैरवापर” ;विजय वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल

    महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. पैसा, पोलिस आणि गुंडांच्या वापरातून लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चंद्रपूर शहरातील विकासकामांतील भ्रष्टाचार, पाणीटंचाई आणि खड्ड्यांचे वास्तव त्यांनी मांडले. या निवडणुकीत धर्म आणि जातीचा वापर केला जात आहे असा आरोप करून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.

  • 09 Jan 2026 04:01 PM (IST)

    09 Jan 2026 04:01 PM (IST)

    "सत्ता मिळाल्यावर भिवंडीचा सर्वांगीण विकास करु"

    भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २० मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने भव्य निवडणूक प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत काँग्रेस कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रभाग २० मधून काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार रेखा राजेंद्र साठे, विकास बाळू पाटील, वैशाली मनोज म्हात्रे आणि जितेंद्र हरिनाथ पाल उपस्थित होते. सर्व उमेदवारांनी एकत्रितपणे काँग्रेसला विजयी करण्याचा आणि प्रभागाच्या विकासासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

  • 09 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    ‘जुनी गाणी, नवे सूर…’ ‘अगं अगं सूनबाई!’चा खास संगीतप्रयोग, ‘दिवस तुझे हे फुलायचे’ गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला!

    मराठी संगीतप्रेमींना नेहमीच जुन्या, अजरामर गीतांची भुरळ पडलेली असते. काळ बदलतो, पिढ्या बदलतात, मात्र काही गाणी मात्र आपल्या भावनांशी कायमची नाळ जोडून ठेवतात. अशाच अजरामर गीतांना आजच्या काळात, आधुनिक मांडणीत तरीही मूळ आत्मा जपून, नव्या पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर सादर करण्याचा एक वेगळाच प्रयोग ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटातून करण्यात आला आहे.

  • 09 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    शेतकरी पुन्हा अडचणीत! रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी वाढ

    एकीकडे अतिवृष्टी तर दुसरीकडे शेतीमालाला मिळणारा अपुरा दर, त्यातच रासायनिक खतांच्या किमतीत होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी पुन्हा एकदा गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून रासायनिक खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने शेतकरी आधीच चिंतेत होते. यावर्षीही खतांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

  • 09 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    मीच माझा कायदा! ट्रम्पने दाखवली आंतरराष्ट्रीय नियमांना केराची टोपली; मुलाखतीने जगभरात उठवले चर्चेचे वादळ

    अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या विधानांनी संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ट्रम्प यांनी आपली सत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय नियम यावर भाष्य करताना स्वतःला जणू ‘सर्वोच्च’ मानल्याचे दिसून येत आहे. “मला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पर्वा नाही, मला थांबवू शकणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे माझी स्वतःची नैतिकता आणि माझे मन,” असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे जागतिक राजकारणात नवा वाद पेटला आहे.

  • 09 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    IPL मध्ये मुस्तफिजूर रहमान मालामाल! जाणून घ्या बंदीपूर्वी केली ‘इतकी’ कमाई

    अलिकडचे  बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएलमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.आयपीएल मिनी-लिलावात त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला ९.२० कोटी रुपये खर्च करून आपल्या संघात घेतले होते. बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारानंतर, देशात बांगलादेशी नागरिक आणि बांगलादेशी खेळाडूंविरुद्ध संताप वाढला आणि त्याचा परिणाम आयपीएलवर देखील झालेला दिसून आला परिणामी बीसीसीआयकडून त्याला आगामी हंगामातून मुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. आता मुस्तफिजुर रहमान आगामी आयपीएल हंगामात खेळताना दिसणार नाही. तर, त्याच्या संपूर्ण आयपीएल कारकिर्दीबद्दल आणि त्यात सहभागी होताना त्याने आजवर किती पैसे कमवले याबद्दल जाणून घेऊया.

  • 09 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    मिडरेंज सेगमेंटमध्ये धमाका! तगड्या बॅटरी लाईफसह नव्या स्मार्टफोन्सची झाली एंट्री, फीचर्स आणि किंमत एकदा वाचाच

    OnePlus Turbo 6 आणि Turbo 6V हे दोन्ही स्मार्टफोन्स चीनमध्ये लाँच करण्यात आले आहेत. कंपनीचे लेटेस्ट स्मार्टफोन अनेक रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये 9,000mAh बॅटरी युनिट देण्यात आले आहे. कंपनीचे दोन्ही लेटेस्ट स्मार्टफोन्स धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटेड आहेत. यामध्ये 16GB पर्यंत रॅम आणि 512GB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेज दिले आहे.

  • 09 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    2 वर्षांनंतर विराट कोहलीने उचलले आश्चर्यकारक पाऊल, खास पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ!

    न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होण्यासाठी फक्त दोन दिवस शिल्लक असताना, या मालिकेत सर्वांच्या नजरा विराट कोहलीवर आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय मालिकेत तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता आणि त्याला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आले होते. आता, तो न्यूझीलंडविरुद्धही धावांचा पाऊस पाडण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. कोहलीने स्वतः त्याच्या सराव सत्राचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, जो चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

  • 09 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    09 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    ”एक ह्रदयस्पर्शी..”, दशावतारची ऑस्करसाठी निवड झाल्यानंतर सोनाली बेंद्रेची खास पोस्ट, म्हणाली…

    2025 मध्ये सर्वाधिक कमाई मराठी चित्रपट म्हणजे प्रभावळकरांचा दशावतार. दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर रेकॉर्डब्रेक कमाई केली होती. कोकणाची पंरपरा दाखवत महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणार दशावतार प्रेक्षकांना भावला. आता दशावतार चित्रपट ऑस्कर गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. याचित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेल्या बाबुली मिस्त्रीच्या भूमिकेचं सर्वत्र भरभरून कौतुक करण्यात आले होते.त्यामुळे केवळ चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सिनेरसिकांचा उर अभिमानाने भरून आला आहे. यातच आता बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट लिहिली आहे.पोस्ट लिहून आनंद व्यक्त करत दिग्दर्शक सुबोध खानोलकरचं कौतुकही केलं आहे.

  • 09 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    रक्ताने माखलेल्या आजीचा खामेनेई राजवटीला थरकाप उडवणारा इशारा; पाहा VIDEO

    इराणच्या (Iran )इतिहासात गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठे जनआंदोलन सध्या पेटले आहे. महागाई आणि आर्थिक विवंचनेतून सुरू झालेली ही ठिणगी आता संपूर्ण इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ‘ज्वाळा’ बनली आहे. तेहरान, इस्फहान आणि मशहाद सारख्या शहरांमध्ये लाखो लोक “हुकूमशहाचा मृत्यू असो” (Death to the Dictator) अशा घोषणा देत रस्त्यावर उतरले आहेत. या संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे तो एका रक्ताने माखलेल्या वृद्ध आजीचा हृदयद्रावक व्हिडिओ.

  • 09 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    बड्या नेत्याने घेतली अजित पवारांची भेट; राष्ट्रवादीत प्रवेशाच्या चर्चांना वेग

    जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खेड तालुक्यातील ज्येष्ठ जिल्हा परिषद सदस्य व भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटील यांनी काल रा   राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांची भेट घेतली. या अचानक झालेल्या भेटीमुळे शरद बुट्टे पाटील यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुनरागमनाच्या चर्चांना वेग आला आहे.

     

  • 09 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    नायलॉन मांजा वापराल तर खबरदार! महानगरपालिका प्रशासनाचा इशारा

    अमरावती : दरवर्षी 14 जानेवारीला मकरसंक्रातीचा सण साजरा केला जातो. या दिवसांमध्ये पतंग उडविण्याची परंपरा आहे. आकाशात विविध रंगांच्या पतंग पाहायला मिळतात. मात्र याच पतंगाचा मांजा कोणाच्या गळा फास ठरत आहे. दरवर्षी मकरसंक्रांतीच्या काळात नायलॉन किंवा चायनीज मांजामुळे मृत्यूच्या घटना समोर येत आहेत. याचदरम्यान, मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पतंगोत्सवासाठी नायलॉन मांजाच्या वापरावर कडक बंदी लागू करण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा अमरावती महानगरपालिकेने दिला.

  • 09 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’विरुद्ध कॉँग्रेस अन् स्थानिकांचे आंदोलन

    चिपळूण: टाळे ठोका, टाळे ठोका, लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनीला टाळे ठोका, निसर्गसंपन्न कोकण वाचवा, लोकही जागे व्हा, आपल्या पुढील पिढ्‌यांचे रक्षण करा, कोण म्हणतोय जाणार नाही, आम्ही चालवल्याशिवाय राहणार नाही, अशा गगनभेदी घोषणा माजी व खासदार हुसेन दलवाई यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच स्थानिकांनी देत परिसर दणाणून सोडला. तर कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर जोरदार निदर्शन करण्यात आली. यानंतर कंपनी व्यवस्थापनाने आंदोलनकर्त्यां कार्यकत्यांशी कार्यालयात बोलावून चर्चा केली.

  • 09 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    ट्रम्पची युद्धघोषणा! मेक्सिकोच्या सीमांवर अमेरिकन ‘नाईट स्टॉकर्स’ तैनात

    जगाच्या राजकारणात सध्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आक्रमक निर्णयांनी खळबळ उडवून दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर आता ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शेजारील देश मेक्सिकोकडे वळवला आहे. ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आता केवळ समुद्रमार्गे होणारी तस्करी रोखून थांबणार नाही, तर मेक्सिकोच्या भूमीवर शिरून ड्रग्ज तस्करांचा खात्मा करणार आहे.

  • 09 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    विशलिस्ट तयार केली का? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट सेल

    तुम्ही नवीन स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप किंवा इतर कोणत्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करताय का? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart ने नवीन वर्षातील त्यांच्या पहिल्या सेलची घोषणा केली आहे. हा सेल Flipkart Republic Day Sale 2026 असा आहे. कंपनीने आता अधिकृतपणे या सेलची घोषणा केली आहे. तसेच हा सेल कधीपासून सुरु होणार, याची तारीख देखील जाहिर करण्यात आली आहे. कंपनीने त्यांच्या आगामी सेलचा एक टिझर देखील जारी केला आहे.

  • 09 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    उघड्या डोळ्यांनी गुरू ग्रहाला पाहण्याची यंदा मिळणार संधी

    सौरमालेतील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक वजनशीर, ज्याचा व्यास पृथ्वीपेक्षा सुमारे ११ पट अधिक, ठोस पृष्ठभाग नसलेला आणि हायड्रोजन व हिलियम वायूंनी बनलेला असल्याने वायुग्रही ज्याच्या वातावरणात तपकिरी, पांढऱ्या आणि केशरी रंगांच्या भव्य पट्टया उठून दिसतात असा ‘वैज्ञानिक’ आणि सौरमालेचा ‘संरक्षक’ मानला जाणारा ‘गुरु’ (Jupiter) ग्रह सध्या पृथ्वीच्या अगदी जवळून घुटमळत आहे. आज शुक्रवारी गुरु ग्रह पृथ्वीपासून अंदाजे ६०० दशलक्ष किलोमीटर अंतरावर असेल. सौरमालेतील या महाकाय ग्रहाला न्याहाळण्याची ही दुर्मीळ संधी खगोलप्रेमींना मिळणार असून ही संधी पुन्हा तब्बल १३ महिन्यांनी मिळणार आहे. त्यामुळे ही संधी अजिबात घालवू नका, असे आवाहन खगोल अभ्यासक करत आहेत.

  • 09 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    ICC स्पर्धांमधील रस होतोय कमी! भारताच्या ‘या’ माजी फलंदाजाने खंत व्यक्त करत दिला ‘हा’ सल्ला

    आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) स्पर्धांमध्ये लोकांचा रस कमी होत चालला आहे. तसेच या स्पर्धेमधील चमक कायम ठेवण्यासाठी प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बदल आवश्यक असल्याचा  सल्ला देखील भारताचा माजी फलंदाज रॉबिन उथप्पाने दिला आहे. सध्याच्या क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये १० महिन्यांत तीन विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ स्पर्धा सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान खेळवण्यात आली. आता, पुरुषांचा टी२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ दरम्यान खेळला जाणार आहे.  महिला टी२० विश्वचषक नंतर जून-जुलैमध्ये महिला टी२० विश्वचषक होईल. मला वाटते की खेळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून विकसित झाला पाहिजे, असे उथप्पानी एसए२० दरम्यान निवडक पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

  • 09 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    ”सर्व पुरुषांना तुरुंगात टाकले पाहिजे का?” अभिनेत्रीच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ

    सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल दिलेल्या अलिकडच्या निर्णयानंतर, कन्नड अभिनेत्री आणि माजी खासदार रम्या हिने सोशल मीडियावर एक वक्तव्य केले आहे.ज्यामुळे वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. तिच्या वक्तव्यामुळे पुरूषांचा अपमान झाला आहे. असं अनेकांचं म्हणणं आहे. यामुळे राम्यावर टीकाही होत आहे.

  • 09 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    ओपनिंग सामन्यात कशी असेल नवी मुंबईची खेळपट्टी?

    महिला प्रीमियर लीग २०२६ ची सुरुवात मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यातील एका हाय-प्रोफाइल सामन्याने होईल. सुरुवातीचा सामना नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. गतविजेत्या म्हणून, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स २०२५ चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यांचा मजबूत फॉर्म सुरू ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्मविश्वासाने स्पर्धेची सुरुवात करेल. २०२४ मध्ये ट्रॉफी जिंकणाऱ्या स्मृती मानधना यांच्या नेतृत्वाखालील बंगळुरू संघही तितकाच उत्साहित असेल आणि गतविजेत्या संघाविरुद्ध विजयाने सुरुवात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

  • 09 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    09 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    ‘Border 2’ मध्ये वरुण धवनच्या अभिनयाची खिल्ली उडवणाऱ्यांवर भडकले निर्माते

    सध्या सोशल मीडियावर वरुण धवनबद्दल मीम्सची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अलीकडेच, बॉलीवूडच्या बहुप्रतिक्षित सिक्वेल “बॉर्डर २” मधील “संदेसे आते हैं” हे गाणे रिलीज झाले. ९० च्या दशकातील प्रेक्षकांच्या हृदयात खोलवर रुजलेल्या या गाण्याचे सूर वाजताच, ते ऐकणाऱ्या सर्वांनाच आनंद झाला. परंतु, काही वेळातच सोशल मीडियावर वरुण धवनबद्दल टीकेचा भडिमार झाला. देशभक्ती आणि सीमेवरील सैनिकांच्या जीवनाची भावनिक कहाणी दर्शविणाऱ्या या गाण्यातील त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि नृत्याच्या हालचालींची लोकांनी खिल्ली उडवण्यास सुरुवात केली. आता, चित्रपटाच्या निर्मात्या निधी दत्ता यांनी वरुण धवनला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले आहेत.

  • 09 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    पत्नीला जिवंत जाळलं अन् दरवाजा बंद करून काढला पळ

    गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनामध्ये वाढ होत आहे. कधी बाजारात गर्दीच्या ठीकाणी, प्रवासात महिलांची प्रवाशांशी अंगलट, अल्पवयीन विद्यार्थीनींशी चाळे, महाविद्यालय आवारात छेडखानी, नको तिथे स्पर्श करून लज्जा उत्पन्न करणारे कृत्य असे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडतात. अशातच चंद्रपुरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली. चंद्रपूरमध्ये 27 वर्षीय विवाहितेचाय होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. याप्रकरणी विवाहितेच्या पतीवर गंभीर आरोप करण्यात आले असून पत्नीला त्यानेच पेटवून तिची हत्या केल्याची खळबळजनक खुलासा विवाहितेमने मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबाबात आहेत.

  • 09 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    ट्रम्पची युद्धघोषणा! मेक्सिकोच्या सीमांवर अमेरिकन ‘नाईट स्टॉकर्स’ तैनात

    जगाच्या राजकारणात सध्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आक्रमक निर्णयांनी खळबळ उडवून दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर आता ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शेजारील देश मेक्सिकोकडे वळवला आहे. ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आता केवळ समुद्रमार्गे होणारी तस्करी रोखून थांबणार नाही, तर मेक्सिकोच्या भूमीवर शिरून ड्रग्ज तस्करांचा खात्मा करणार आहे.

  • 09 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    आदिवासी विभागात शिक्षकांची 1 हजार पदे रिक्त

    आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, नाशिक विभागात तब्बल १,०५२ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. या समस्येवर राज्य शासनाने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी कंत्राटी भरती प्रक्रिया राबवून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचे धोरण आखले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नसल्याने नुकसान होत आहे. नाशिक विभागात नाशिक, कळवण, राजूर, यावल, धुळे, नंदुरबार, तळोदा या सात एकात्मिक  प्रकल्पांतर्गत शासकीय २१२ आणि अनुदानित २२४ आश्रमशाळा कायर्यान्वित आहे. पुरेसे शिक्षक नसल्याने या आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवातेच दर्जा सातत्याने घसरत आहे.

  • 09 Jan 2026 01:30 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:30 PM (IST)

    विद्यापीठात CORS स्टेशन उभारणार

     देशातील भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत मुंबई विद्यापीठ आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्व्हे ऑफ इंडिया) यांच्यात शैक्षणिक, संशोधन आणि तांत्रिक सहकार्य वाढविण्यासाठी नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण २०२२ अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने या कराराचे महत्व अधोरेखित होणार असून, याअंतर्गत मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यानगरी परिसरात अत्याधुनिक सीओआरएस स्टेशन उभारण्यात येणार आहे.

  • 09 Jan 2026 01:20 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:20 PM (IST)

    गायमुख घाटात कंटेनरचा भीषण अपघात

    मुंबई – सुरत महामार्गालगत ठाणे परिसरातील महत्वाचं ठिकाण म्हणजे गायमुख घाट. या ठिकाणाहून बऱ्याच मोठ्या वाहनांची ये जा सुरु असते. मालवाहून नेणारे अवजड वाहनं देखील याच ठिकाणाहून जात असतात. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विकसित करावा अशी मागणी स्थानिकांची कित्येक दिवसांपासून सुरु आहे. या ठिकाणी वरचेवर किरकोळ तर कधी गंभीर स्वरुपाच्या अपघाताचं सत्र सुरुत असतं. मात्र आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघाताने मोठं नुकसान देखील झालं आहे.

  • 09 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    मंगल प्रभात लोढांचा ठाकरें बंधूंविरोधात आक्रमक पवित्रा

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (Maharashtra Local Body Elections) राजकारण तापले आहे. 29 पालिकांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल हाती येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. निवडणुकीच्या पूर्वी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्रितपणे मुलाखत दिली आहे. यामध्ये त्यांनी भाजप, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मोदी-शहा यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मात्र त्यांच्या या मुलाखतीवर भाजप नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. ठाकरे बंधूंच्या मुलाखतीचा दुसरा किंवा तिसरा भाग येऊ द्या, तरी यावेळी महायुतीचा महापौर निवडणून येईल असा विश्वास मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी व्यक्त केला आहे.

  • 09 Jan 2026 01:05 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:05 PM (IST)

    भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी

    रिपोट्र्सनुसार, वर्धमानपासून साधारण ३५ किलोमीटर अंतरावरील या स्टेशनवर केवळ बांकुडा-मासाग्राम पैसेंजर रेलवे थांबते, पण रविवारी ही रेल्वे सुद्धा येत नाही आणि स्टेशनवर पूर्णपणे पिन ड्रॉप सापलेन्स रहती, माणजे ना रेल्वेचा हॉर्न वाजत ना कोणती सूचना दिली जात. रविवारी स्टेशन मास्टरलता रेल्वेचे तिकीट खरेदी करण्यासठी वर्धमान शहरात जान लागतं. स्पामुळेच स्टेशनावर तिकीट काउंटर व्वणि सगळ्या सेवा या दिवशी बंद राहतात.

  • 09 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    09 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    ‘बिग बॉस’ फेम Prince Narula ला झाली अटक? काय आहे Viral Video मागील सत्य

    “रोडीज” आणि “बिग बॉस” सारखे मोठे रिॲलिटी शो जिंकणारा प्रिन्स नरुला गुरुवारी अचानक चर्चेत आला. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये त्याला पोलिस घेऊन जात असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्ली मशीद वादाच्या संदर्भात प्रिन्सला अटक करण्यात आल्याचे म्हटले जात होते. पण आता सत्य काय आहे हे समोर आले आहे.

  • 09 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    इराणमध्ये मध्यरात्रीच्या नरसंहाराचा थरार, सरकारी टीव्ही स्टेशन पेटवले

    गेल्या काही दिवसांपासून इराणमध्ये (Iran) धगधगत असलेल्या असंतोषाने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. गुरुवारी मध्यरात्री इराणची राजधानी तेहरानसह इस्फहान, मशाद आणि शिराज यांसारख्या ५० हून अधिक प्रमुख शहरांमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार झाला. ढासळलेली अर्थव्यवस्था, कोसळलेला ‘रियाल’ आणि राजकीय दडपशाही यामुळे संतापलेले नागरिक आता रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी थेट सरकारी सत्तेच्या चिन्हांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

  • 09 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    शस्त्रक्रियेनंतर Tilak Verma ने पहिल्यांदाच आरोग्याची दिली माहिती

    टीम इंडियाचा फलंदाज तिलक वर्मा यांच्या दुखापतीमुळे २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात त्यांच्या सहभागाबद्दल शंका निर्माण झाली होती, परंतु आता त्यांना काही दिलासा मिळाला आहे. या फलंदाजाने स्वतः इंस्टाग्रामवर त्यांच्या फिटनेसबद्दल अपडेट दिले आहे, जे त्यांच्या चाहत्यांसाठी दिलासादायक आहे.

  • 09 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    कंपनीचा मास्टरस्ट्रोक! एकाचवेळी 4 फोन लाँच, परफॉर्मन्स आणि डिझाइनसह सर्वच टॉप क्लास

    स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने कंपनीची नवीन Reno 15 सीरीज भारतात लाँच केली आहे. Reno 15 सीरीज गेल्या वर्षी लाँच करण्यात आलेल्या Reno 14 सीरीजचे अपग्रेड आहे. कंपनीने या सिरीजमध्ये चार स्मार्टफोन मॉडेल्स लाँच केले आहेत. ज्यामध्ये Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini, Reno 15c यांचा समावेश आहे. हे स्मार्टफोन मिड रेंज किंमतीत लाँच करण्यात आले आहेत. तसेच यामध्ये अनेक उत्तम फीचर्स देण्यात आले आहेत.

  • 09 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    ‘त्या’ १२ नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश अंबरनाथमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी

    अंबरनाथ महापालिकेतील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी ठरल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर सत्ताधारी युती तुटली असून काँग्रेसचे तब्बल १२ नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या घडामोडींमुळे अंबरनाथमधील राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली आहेत.

  • 09 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    निसर्गाचा कोप की मानवी चूक? फिलीपिन्समध्ये कचऱ्याचा डोंगर कोसळला

    मध्य फिलीपिन्समधील सेबू सिटीमध्ये शुक्रवारी काळीज पिळवटून टाकणारी एक घटना घडली. बिनालीव (Binaliw) गावातील एका कचरा व्यवस्थापन केंद्रावर कचऱ्याचा अवाढव्य ढीग अचानक कोसळला. या भूगर्भीय कोसळण्यामुळे (Landslide) तिथे काम करत असलेले डझनभर कामगार आणि संपूर्ण गोदाम ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहे. या दुर्घटनेत एका महिला कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अद्यापही २७ ते ३८ लोक बेपत्ता असल्याने संपूर्ण शहरात शोककळा पसरली आहे.

  • 09 Jan 2026 12:05 PM (IST)

    09 Jan 2026 12:05 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआरमध्ये पावसाचा इशारा

    हवामान विभागाने पुढील दोन तासांत दिल्ली (मुंडका, पश्चिम विहार, राजौरी गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपती भवन, राजीव चौक, द्वारका, दिल्ली कॅन्ट, जाफरपूर, नजफगड, पालम, आयजीआय विमानतळ) आणि एनसीआरच्या काही भागात (बहादुरगड, गाझियाबाद) हलका ते अधूनमधून पाऊस आणि रिमझिम पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

