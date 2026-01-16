Municipal Corporation Election 2026 : इतिहास घडवणारा विजय! मुंबई, पुणे, नागपूर…, प्रत्येक शहरात भाजपची लाट, श्रेय कोणाला मिळणार?

Municipal Corporation Election 2026 News Marathi: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. यानंतर आज (16 जानेवारीला) सकाळी १० वाजता बीएमसी निवडणुकीची मतमोजणी सुरू होईल. या निवडणुकीच्या निकालामध्ये महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत भाजपची मोठी लाट दिसून येत आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या बीएमसीमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे, जिथे पूर्वी शिवसेनेचा प्रभाव होता. २२७ जागांपैकी १५८ जागांसाठी कल नोंदवले गेले आहेत आणि भाजप एकटा ६५ जागांवर आघाडीवर आहे. त्यांची युती असणारे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 26 जागांवर पुढे आहे, तर उद्धव सेना 60 जागांवर पुढे आहे. जर हे ट्रेंड निकालात रूपांतरित झाले तर भाजपचा विजय ऐतिहासिक ठरेल. भाजप पहिल्यांदाच बीएमसीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष असेल. येथे सत्तेत आघाडीवर राहण्याचे त्यांचे दीर्घकाळपासूनचे स्वप्न आता पूर्ण होताना दिसत आहे.
त्याचप्रमाणे, नागपूरमध्येही भाजप आघाडीवर असल्याच पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील १५१ पैकी ९४ वॉर्डांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. आतापर्यंत फक्त १२९ जागांसाठीच ट्रेंड जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे, एकूण १५१ जागांसाठी ट्रेंड उपलब्ध होईपर्यंत भाजप स्वतःहून शतक ठोकू शकेल असे मानले जाते. दरम्यान, भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने आतापर्यंत फक्त दोन जागांवर आघाडी मिळवली आहे. आरएसएस मुख्यालय असलेल्या या शहरात, भाजपला कोणताही सामना करावा लागत नाही, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने फक्त ३१ जागांवर आघाडी घेतली आहे. अशा प्रकारे, बीएमसीमध्ये ठाकरे कुटुंबाचे वर्चस्व कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे, तर पुणे आणि नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये भाजपचे वर्चस्व कायम राहील.
पुण्यातही अशीच परिस्थिती असून भाजप सध्या पुण्यात ४७ जागांवर आघाडीवर आहे. शिवाय, इतर सर्व पक्ष एकत्रितपणे फक्त २२ जागांवर पुढे आहेत. अशा प्रकारे, अजित पवार आणि शरद पवार यांचाही भाजपकडून पराभव झाला आहे. भाजपचा हा विजय इतिहास घडवणारा आहे. या विजयामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षात स्थान वाढेल. शिवाय, ते आघाडीत अधिक मजबूत होतील. कारण अजित पवार स्वतंत्रपणे त्यांची लढाई हरत आहेत. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना देखील सुस्त आहे. हे स्पष्ट आहे की यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्थान वाढेल आणि त्यांचा ब्रँड मजबूत होईल.
ही निवडणूक ठाकरे बंधूंसाठी अस्तित्वाचा संघर्ष होता, एक लढाई जी ते हरत असल्याचे दिसून येते. आगामी निवडणुका उद्धव सेनेसाठी आणखी आव्हानात्मक असतील. ठाकरे कुटुंबाची शक्ती महाराष्ट्रात कधीही व्यापक नव्हती. तथापि, त्यांनी नेहमीच काही भागात मजबूत स्थान पटकावले आहे, ज्यामध्ये मुंबई त्यांचा बालेकिल्ला आहे.