Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये दररोज १५ हजार पेक्षा जास्त वाहनांची वाहतूक होते.यातील अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहत टर्मिनलच्या परिसरात तासन्‌तास थांबून राहतात.

Updated On: Feb 19, 2026 | 09:46 PM
Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

पुणे एअरपोर्ट (प्रातिनिधिक फोटो - istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

वाहनचालकांनी पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ
विमान टर्मिनलमध्ये थांबल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
मार्च अखेर होणार नियमांची अंमलबजावणी

पुणे: पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबल्यास संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई होणार असून यांची अंमलबजावणी मार्च अखेर पासून होणार आहे. वाहनचालकांनी प्रवाशांसाठी १५ मिनिटापेक्षा जास्त काळ थांबल्यास आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागणार आहे.या संदर्भात विमान (Pune News) प्रशासनाने ‘ड्वेल टाइम’चा म्हणजेच थांब्याचा कालावधीचा नियम लागू करत आहे.यासाठी कॅमेरे बसवले असून कॅमेऱ्याच्या माध्यामातून नियमापेक्षा जास्त वेळ थांबलेल्या वाहनांचा नंबर प्लेट स्कॅन करणार आहे.

पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये दररोज १५ हजार पेक्षा जास्त वाहनांची वाहतूक होते.यातील अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहत टर्मिनलच्या परिसरात तासन्‌तास थांबून राहतात. परिणामी टर्मिनलमध्ये वाहनांची कोंडी होते.विशेषतः रात्रीच्या वेळी विमानांची वाहतूक जास्त असते, अशा वेळी कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. टर्मिनलच्या आत आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना याचा थेट फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे.

‘एनपीआर’चे नियम

टर्मिनलच्या परिसरात विविध ठिकाणी सहा ‘एनपीआर’ कॅमेरे बसविले असून टर्मिनलमध्ये दाखल होणाऱ्या,बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक वाहनाच्या नंबर प्लेटवर नजर असणार आहे.तसेच नंबर प्लेट स्कॅन करून संबंधित वाहन किती वेळ टर्मिनलमध्ये थांबले आहे, हे देखील ठरविणार आहे.१५ मिनिटांपेक्षा अधिक वाहन थांबल्यास संबंधित वाहनाची माहिती यंत्रणेला दिली जाईल,व त्यानुसार वाहनचालकाकडून निर्धारित विशिष्ट दंड आकारले जाईल.

मोठी बातमी! Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता; 1 जून 2026 पर्यंत…, काय आहेत निर्देश?

Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंगळवारी (दि.१०) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. या प्रकल्पासाठी आवश्य क जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया १ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

“… कार्यवाही पूर्ण करावी”: Purandar Airport बाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश

पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण (स्पेशल पर्पज व्हेइकल)ची स्थापना करणे, प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज उभारणे, एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी तयार करणे, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी सोपवणे तसेच या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता, अशा सर्वंकष प्रस्तावाला यावेळी मान्यता देण्यात आली.

Web Title: Punishment for waiting more than 15 minutes in pune airport terminal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 09:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार
1

ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

Pune ZP President : राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला? पहिल्या अडीच वर्षात…
2

Pune ZP President : राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला? पहिल्या अडीच वर्षात…

ग्रामपंचायत निवडणुका प्रलंबित; भारतीय सरपंच परिषदेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
3

ग्रामपंचायत निवडणुका प्रलंबित; भारतीय सरपंच परिषदेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

मिळकतकर दरवाढ नाही, नागरिकांना दिलासा; सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा मोठा निर्णय
4

मिळकतकर दरवाढ नाही, नागरिकांना दिलासा; सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

Feb 19, 2026 | 10:24 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री

Feb 19, 2026 | 10:01 PM
Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

Washim News: जि.प.त अवतरणार जिजाऊंसह बाल शिवबा! पालकमंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले अनावरण

Feb 19, 2026 | 09:52 PM
Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

Pune Airport वर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबताय? वाहनचालकांनो सावधान; थेट…

Feb 19, 2026 | 09:46 PM
प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

Feb 19, 2026 | 09:39 PM
डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

Feb 19, 2026 | 09:39 PM
रेवती लेलेची मेहंदी! लवकरच अडकणार विवाहबंधनात; फोटोज केले शेअर

रेवती लेलेची मेहंदी! लवकरच अडकणार विवाहबंधनात; फोटोज केले शेअर

Feb 19, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM