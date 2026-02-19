प्रचंड फॉर्ममध्ये Zimbabwe, सुपर 8 पूर्वी अजून एक उलटफेर, ऑस्ट्रेलियानंतर श्रीलंकेलाही नमवले

झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेटने नाबाद ६३ धावा केल्या, तर रझाने ४५ धावांची धमाकेदार कर्णधारपदाची खेळी केली. या विजयासह, झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला मागे टाकत गट ब मध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे. आता, झिम्बाब्वे सुपर ८ सामन्यांमध्ये अशाच कामगिरीवर आणि उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ऑस्ट्रेलियानंतर, श्रीलंकेचाही पराभव झाला.
झिम्बाब्वेकडून मोठा अपसेट
झिम्बाब्वेने २०२१ च्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून स्पर्धेतील सर्वात मोठा अपसेट केला, ज्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढले आणि आता त्यांनी यजमानांना त्यांच्याच अंगणात पराभूत केले. झिम्बाब्वेच्या विजयाचे नायक कर्णधार सिकंदर रझा आणि ब्रायन बेनेट होते. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, ब्रायन बेनेटने एका टोकाला एकत्र धरले आणि ४८ चेंडूत ६३ धावा केल्या. दरम्यान, चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या रझा यांनी २६ चेंडूत ४५ धावांची धमाकेदार खेळी करत झिम्बाब्वेच्या संघाला विजयी संघात स्थान दिले. या सामन्याला कलाटणी देणाऱ्या डावासाठी त्याला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आले.
रझा आणि बेनेट व्यतिरिक्त, सलामीवीर तादिवानाशे मारुमानीने ३४ धावा केल्या. रायन बर्लने १२ चेंडूत २३ धावा केल्या. शेवटच्या षटकात षटकार मारणारा टोनी मुनयोंगा तीन चेंडूत आठ धावा करून नाबाद राहिला. त्याआधी, झिम्बाब्वेकडून सिंग मुझारबानी, ब्रॅड इव्हान्स आणि ग्रॅमी क्रिमर यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
श्रीलंकेची विजयी मालिका थांबली
या विजयासह झिम्बाब्वेने श्रीलंकेची विजयी मालिका थांबवली. श्रीलंकेने यापूर्वी विजयांची हॅटट्रिक नोंदवली होती आणि सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित केले होते. सामन्यात श्रीलंकेकडून पथुम निस्सांका आणि पवन रत्नायके यांनी शानदार फलंदाजी केली. उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या निस्सांका यांनी ६२ धावांची खेळी करत संघाला शानदार सुरुवात करून दिली. त्यानंतर पवनने २५ चेंडूत ४४ धावा करत संघाला १६० धावांच्या पुढे नेले. पवनने तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. निस्सांका यांच्या खेळीत आठ चौकारांचा समावेश होता. शेवटच्या षटकात दुनिथ वेलालेजने ८ चेंडूत १५ धावा करून संघाला १७८ धावांपर्यंत पोहोचवले, परंतु हा धावसंख्या विजयासाठी पुरेसा नव्हता. तथापि, श्रीलंकेचा संघ आता हा पराभव विसरून सुपर ८ सामन्यांवर लक्ष केंद्रित करेल.
सुपर ८ संघांना इशारा
त्यांच्या सातत्याने प्रभावी कामगिरीसह, झिम्बाब्वेने सुपर ८ संघांना त्यांना हलके घेऊ नये असा इशारा दिला आहे. सुपर ८ मध्ये झिम्बाब्वेचा सामना दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि भारताशी आहे. झिम्बाब्वेचा पहिला सुपर ८ सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे. त्यानंतर त्यांचा सामना भारताशी होईल आणि अंतिम सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे.
