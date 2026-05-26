Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Census Rush Under The Scorching Sun Workload Mounts On Teachers And Enumerators In Risod

उन्हात जनगणनेची धावपळ! रिसोडमध्ये शिक्षक-प्रगणकांवर वाढला कामाचा ताण; विशेष सुविधा देण्याची मागणी

Updated On: May 26, 2026 | 10:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेमुळे शिक्षक आणि प्रगणकांवर मोठा कामाचा ताण निर्माण झाला असून, वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यात त्यांची मोठी फरफट होत असल्याचं चित्र दिसत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राज्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेमुळे शिक्षक आणि प्रगणकांवर मोठा कामाचा ताण निर्माण झाला असून, कडक उन्हात घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करताना त्यांची मोठी फरफट होत असल्याचं चित्र वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. शाळांना सुट्या लागल्यानंतर जनगणना, घरगणना आणि विविध सर्वेक्षणांच्या कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र अपुरं मनुष्यबळ, वाढतं कामाचं ओझं आणि कठीण परिस्थितीमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

“नो लिमिट, नो ब्लॅक मार्केट!”, जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; पंढरपूर पेट्रोल पंपावर अचानक धाड

तालुक्यातील अनेक प्रगणकांकडे २०० ते ४०० पेक्षा अधिक घरांची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रत्येक घरात जाऊन माहिती गोळा करणे, लोकांच्या शंकांचं निरसन करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि ऑनलाइन माहिती भरणे या सर्व प्रक्रियेमुळे शिक्षकांना प्रचंड ताण सहन करावा लागत आहे. भर उन्हात हे काम करताना अनेकांना चक्कर येणे, अशक्तपणा, डोकेदुखी यांसारख्या आरोग्याच्या समस्या जाणवत आहेत. महिला शिक्षकांनाही या कामामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे रिसोड तालुकाध्यक्ष प्रशांत देशमुख यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “जनगणना हे शासनासाठी आणि लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं काम आहे. शिक्षकांनी नेहमीच जबाबदारीने ही कामं पार पाडली आहेत. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे शिक्षक आणि प्रगणकांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.

शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या देखील केल्या आहेत. २०० पेक्षा अधिक घरांची जबाबदारी असलेल्या प्रगणकांना सहाय्यक प्रगणक द्यावेत, कामासाठी विशेष रजा मंजूर करावी, वाहतूक भत्ता तसेच विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय जनगणनेच्या कामात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे.

Ashadhi Ekadashi 2026: विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी आनंदवार्ता! १६ जुलैपासून विठुरायाचे २४ तास अखंड दर्शन सुरू होणार

शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सद्यस्थितीची माहिती दिली असून, या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जनगणना मोहिमेचं महत्त्व अबाधित ठेवताना शिक्षक आणि प्रगणकांवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रभावी नियोजनाची गरज असल्याचं मतही व्यक्त केलं जात आहे.

Web Title: Census rush under the scorching sun workload mounts on teachers and enumerators in risod

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 10:01 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs AFG: भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानने जाहीर केला संघ; ‘या’ खेळाडूने घेतली माघार

IND Vs AFG: भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानने जाहीर केला संघ; ‘या’ खेळाडूने घेतली माघार

May 26, 2026 | 10:15 PM
Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त

Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त

May 26, 2026 | 10:10 PM
पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

May 26, 2026 | 10:10 PM
उन्हात जनगणनेची धावपळ! रिसोडमध्ये शिक्षक-प्रगणकांवर वाढला कामाचा ताण; विशेष सुविधा देण्याची मागणी

उन्हात जनगणनेची धावपळ! रिसोडमध्ये शिक्षक-प्रगणकांवर वाढला कामाचा ताण; विशेष सुविधा देण्याची मागणी

May 26, 2026 | 10:01 PM
“प्रत्येक कुटुंबासोबत ठामपणे उभा राहणार”, आंबेनळीतील दुःखद दुर्घटनेनंतर उदयनराजेंकडून पीडित कुटुंबीयांना आधार

“प्रत्येक कुटुंबासोबत ठामपणे उभा राहणार”, आंबेनळीतील दुःखद दुर्घटनेनंतर उदयनराजेंकडून पीडित कुटुंबीयांना आधार

May 26, 2026 | 09:27 PM
GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…

GT Vs RCB Live Scorecard: रजत पाटीदारची खणखणीत खेळी; आरसीबी 250 पार, टायटन्सला विजयासाठी…

May 26, 2026 | 09:23 PM
खरात प्रकरणावर आधारित सिनेमा लवकरच! Bigg Boss Fame अभिनेत्री साकारणार रुपाली चाकणकरांची भूमिका

खरात प्रकरणावर आधारित सिनेमा लवकरच! Bigg Boss Fame अभिनेत्री साकारणार रुपाली चाकणकरांची भूमिका

May 26, 2026 | 09:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM