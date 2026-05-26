पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

इटालियन कार मैन्युफैक्चर्रर फरारी यांनी इलेक्ट्रिक कारच्या विश्वात पाउल ठेवले आहे. कंपनीने आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक कारला म्हणजे फरारी लुसला लाँच केलं आहे. नवीन इंटेरियर आणि नवीन एक्स्टेरियर डिजाइन बरोबर या फरारी कारचे फोटोज सोशल मिडीयावर वेगाने प्रसिद्ध होत आहेत.
फरारीच्या स्पोर्ट् आणि सुपरकार असलेल्या लोकप्रियतेमुळे, कारप्रेमींच्या मनात फरारीसाठी एक वेगळीच स्पेशल जागा आहे. कंपनीने तिची हीच ओळख इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दुनियेत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. फरारी लुसला कंपनीने अगदी वेगळ्याच अंदाजात सादर केलं आहे.
ही कार दमदार परफॉर्मेंस तर देतेच, शिवाय 1035 पावरचं इंजिन आणि 530 किमी एवढी रेंज ही तर या कारची खासियत आहे. मॉडर्न फरारी कशी असावी याची उत्तम उदाहरण फरारी लुस ही आहे. तरीही कारप्रेमींच्या या फरारीसाठी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत.
जॉनी आईव ने केलं आहे डिजाइन
या कारला फरारीच्या सेन्ट्रो स्टाइलने लवफ्रॉम डिजाइनिंग फर्मच्या बरोबर बनवलेले आहे. जॉनी आईव हे लवफ्रॉम डिजाइनिंग फर्मचे संस्थापक आहेत. त्यांनी आयफोन आणि इतर ऍपल प्रोडक्ट्सचे ही डिजाइन बनवलेले आहेत. फरारी लुसमध्ये एरोडायनामिक्स साठी खास लक्ष देण्यात आले आहे.
या कारची लांबी 5019 MM एवढी आहे. फरारी लुसमध्ये टीयरड्रॉप आकाराचा पॅसेंजर सेल दिला आहे, जो एल्युमीनियम बॉडीच्या बरोबर येतो. कारच्या विंडशिल्ड आणि वरच्या भागाला असे तयार केले गेले आहे ज्याने एयरफ्लो चांगल्या प्रतीने होईल.
काय आहेत कारची वैशिष्ट्ये ?
फरारी लुसमध्ये 23 इंचाचे फ्रंट आणि 24 इंचाचे रियर व्हील्स दिलेले आहेत. कारच्या केबिनमधील लुकही वेगळा आहे, जो सिंपल आणि प्रीमियम फील देतोय. सेंटर स्क्रीनला पॅसेंजरकडे फिरवता येऊ शकते, ज्यामुळे वेगळ्या स्क्रीनची आवश्यकता भासत नाही. पाच सिटींग कॅपसिटी बरोबर, कारमध्ये कॉड मोटर सेटअपही लावलेलं आहे, जेणेकरून प्रत्येक चाकाला वेगवेगळी पावर मिळावी.
कारची रियर मोटर 355KW ची पावर प्रोड्यूस करते. पुढच्या दोन चाकांमध्ये 105KW च्या पावरचे मोटर्स लावलेले आहेत. कारच्या चारही चाकांना मिळवून 1035 एचपी ची पावर होते. कारमध्ये 800 वोल्टची बॅटरी दिली गेली आहे. पूर्ण चार्जिंग मध्ये ही कार 530 किलोमीटर एवढी रेंज देते. त्याचबरोबर तिची किंमतही तशीच 5,50,000 युरो म्हणजे जवळपास 6.10 करोड रुपये इथपासून सुरु होत आहे.