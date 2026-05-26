Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त

विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे आणि पुणे विभागाचे उपआयुक्त सागर धोमकर यांच्या निर्देशानुसार पार पडली.
उपअधीक्षक अनिरुद्ध पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भरारी पथकाने २० मे रोजी पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर परिसरात छापा टाकला. या छाप्यात, पथकाला सर्वप्रथम केवळ गोव्यामध्ये विक्रीसाठी अधिकृत असलेल्या दारूचा एक साठा आढळून आला.
प्राथमिक चौकशीदरम्यान, आरोपीने उघड केले की हा दारूचा साठा कर्नाटक राज्यात नोंदणीकृत असलेल्या ‘अशोक लेलँड’ कंपनीच्या सहा चाकी कंटेनर ट्रकमधून आणला गेला होता. पथकाने तात्काळ या वाहनाचा शोध सुरू केला. त्यानंतर, धुळे जिल्ह्यातील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील ‘लाडिंग टोल प्लाझा’जवळ हा कंटेनर उभा असल्याचे आढळून आले.
धुळे उत्पादन शुल्क विभागाच्या मदतीने, ते वाहन आणि त्याचा चालक यांना ताब्यात घेण्यात आले. कंटेनरची सखोल तपासणी केली असता काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या. त्यामध्ये कर्नाटक राज्यात उत्पादित केलेल्या ५०० मिलीच्या बिअरचे डबे भरलेले असल्याचे आढळले हे उत्पादन केवळ गोव्यामध्ये विक्रीसाठी अधिकृत आहे. याव्यतिरिक्त, मध्य प्रदेशात उत्पादित केलेल्या ‘गोवा व्हिस्की’च्या ७५० मिलीच्या सीलबंद बाटल्याही जप्त करण्यात आल्या; या व्हिस्कीची विक्री केवळ मध्य प्रदेश राज्यातच वैध आहे. या सर्व उत्पादनांची महाराष्ट्र राज्यात आयात करणे आणि त्यांची विक्री करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
अधिकाऱ्यांनी एकूण ६९६ बॉक्स दारू जप्त केली असून, सुमारे ८१,२७,६०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. या संपूर्ण घटनेप्रकरणी ‘महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९’ च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कंटेनरच्या चालकाला अटक करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तस्कर आंतरराज्यीय सीमांचा गैरफायदा घेऊन, इतर राज्यांमध्ये विक्रीसाठी कायदेशीर असलेल्या दारूचा साठा बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न करत होते. विशेषतः सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या काळात अशा प्रकारची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढते. या यशस्वी कारवाईमुळे बेकायदेशीर दारू तस्करी करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
