Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

शहरात ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ‘सीटीईटी’ परीक्षेच्या केंद्रावर हिंदू महिलांचे पवित्र मंगळसूत्र आणि दागिने उतरवायला लावल्याच्या निषेधार्थ हिंदू जनजागृती समितीच्या समन्वयक प्रियांका लोणे यांच्या नेतृत्वात मंगळवार, १० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी प्रशासनाच्या हिंदूद्वेषी धोरणाविरुद्ध घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या सारिका कोलते आणि रणरागिणी शाखेच्या श्रुती सिरसाट यांच्यासह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित
होत्या.
लोणे म्हणाल्या, भारतीय संविधानाचे कलम २५ प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार देते. परीक्षेच्या नावाखाली हिंदू महिलांची ही विटंबना संविधानाचा अपमान करणारी आहे. परीक्षा केंद्राबाहेर उघड्यावर लाखो रुपयांचे दागिने ठेवायला लावणे हा महिलांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. जर हे दागिने चोरीला गेले असते, तर त्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने घेतली असती का? असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करून आंदोलक महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
दोषी केंद्रप्रमुख आणि कर्मचा-यांना तत्काळ निलंबित करा, केंद्रीय माध्यामिक शिक्षण मंडळाने हिंदूंच्या मंगळसूत्र, जोडवी, नथ, बिंदी आदी धार्मिक अलंकारांना परीक्षेला बसताना मुभा असल्याचे स्पष्ट परिपत्रक काढावे. तसेच भविष्यात असा प्रकार घडल्यास तीव्र लोकआदोलन छेडले जाईल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला.
हिंदू धर्मात मंगळसूत्र हे केवळ सौभाग्यलेणे नसून ते अद्धेचे प्रतीक आहे. अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक चिन्हांच्या बाबतीत ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ जपणाऱ्या प्रशासनाला केवळ हिंदूंच्याच दागिन्यांमध्ये ‘मेटल’ का दिसते? हा दुजाभाव आता खपवून घेतला जाणार नसल्याची भूमिका प्रियांका लोणे यांनी स्पष्ट केली.
