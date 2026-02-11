Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये CTET परीक्षा केंद्रावर हिंदू महिलांचे मंगळसूत्र आणि दागिने उतरवण्यास लावल्याच्या प्रकाराचा हिंदू जनजागृती समितीने निषेध केला आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:41 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने (Photo Credit- X)

  • महिलांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी
  • मंगळसूत्राला हात लावणाऱ्यांवर कारवाई करा
  • नेमकं प्रकरण काय आहे?
Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या या पावन भूमीत हिंदू सुवासिनींच्या मंगळसूत्राला हात लावला जातो, हा निधर्मी प्रशासनाचा मुजोरपणा आहे. सुरक्षा तपासणीच्या नावाखाली हिंदूंच्या धार्मिक भावना पायदळी तुडवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा हिंदू समाज शांत बसणार नाही, असा इशारा हिंदू जनजागृती समितीने दिला.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

शहरात ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ‘सीटीईटी’ परीक्षेच्या केंद्रावर हिंदू महिलांचे पवित्र मंगळसूत्र आणि दागिने उतरवायला लावल्याच्या निषेधार्थ हिंदू जनजागृती समितीच्या समन्वयक प्रियांका लोणे यांच्या नेतृत्वात मंगळवार, १० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी प्रशासनाच्या हिंदूद्वेषी धोरणाविरुद्ध घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या सारिका कोलते आणि रणरागिणी शाखेच्या श्रुती सिरसाट यांच्यासह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित
होत्या.

महिलांची ही विटंबना संविधानाचा अपमान करणारी

लोणे म्हणाल्या, भारतीय संविधानाचे कलम २५ प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार देते. परीक्षेच्या नावाखाली हिंदू महिलांची ही विटंबना संविधानाचा अपमान करणारी आहे. परीक्षा केंद्राबाहेर उघड्यावर लाखो रुपयांचे दागिने ठेवायला लावणे हा महिलांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. जर हे दागिने चोरीला गेले असते, तर त्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने घेतली असती का? असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करून आंदोलक महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करा..

दोषी केंद्रप्रमुख आणि कर्मचा-यांना तत्काळ निलंबित करा, केंद्रीय माध्यामिक शिक्षण मंडळाने हिंदूंच्या मंगळसूत्र, जोडवी, नथ, बिंदी आदी धार्मिक अलंकारांना परीक्षेला बसताना मुभा असल्याचे स्पष्ट परिपत्रक काढावे. तसेच भविष्यात असा प्रकार घडल्यास तीव्र लोकआदोलन छेडले जाईल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला.

हिंदूंच्याच दागिन्यांमध्ये “मेटल’ का दिसते?

हिंदू धर्मात मंगळसूत्र हे केवळ सौभाग्यलेणे नसून ते अद्धेचे प्रतीक आहे. अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक चिन्हांच्या बाबतीत ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ जपणाऱ्या प्रशासनाला केवळ हिंदूंच्याच दागिन्यांमध्ये ‘मेटल’ का दिसते? हा दुजाभाव आता खपवून घेतला जाणार नसल्याची भूमिका प्रियांका लोणे यांनी स्पष्ट केली.

Web Title: Protest against mangalsutra removal at ctet exam center chhatrapati sambhajinagar

Published On: Feb 11, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

