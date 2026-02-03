Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Chh Sambhajinagar News A Pledge Was Taken While Saying Goodbye We Will Never Cheat

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

वाळूज येथील बजाजनगर परिसरातील शिवछत्रपती विद्यालयात १ फेब्रुवारी रोजी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ उत्साहात पार पडला.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वाळूज येथील बजाजनगर परिसरातील शिवछत्रपती विद्यालयात इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ १ फेब्रुवारी रोजी उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमावेळी दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अंतर्गत “आम्ही कॉपी करणार नाही” अशी ठाम प्रतिज्ञा घेतली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि आत्मविश्वास निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यालयाच्या अध्यक्षा तथा मुख्याध्यापिका विद्या भोसले होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून कवी व लेखक संतोष विरकर तसेच संस्थेचे उपाध्यक्ष मधुकर जाधव उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती पूजन व दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली.

Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप

यावेळी दहावीतील विद्यार्थी रोहित इंगळे, गौरव शेळके, अधर्व भगत, प्राप्ती पवार, सृष्टी देशमुख आणि ऋतुजा सुरमवाड यांनी शाळा, मुख्याध्यापिका आणि शिक्षकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत आपल्या भावना मांडल्या. शालेय जीवनातील आठवणी, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि मित्रमैत्रिणींचा सहवास यामुळे आपला शैक्षणिक प्रवास घडल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. प्रमुख पाहुणे संतोष विरकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना थोर पुरुष आणि यशस्वी व्यक्तींची उदाहरणे दिली. यश हे कोणत्याही शॉर्टकटने नव्हे, तर परिश्रम, जिद्द आणि प्रामाणिकपणानेच मिळते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षांमध्ये कॉपी करण्यापेक्षा स्वतःच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

अध्यक्षीय भाषणात मुख्याध्यापिका विद्या भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना शिस्त, आचार, विचार आणि संस्कार यांचे महत्त्व पटवून दिले. “शालेय जीवनात रुजलेले संस्कारच पुढील आयुष्यात विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देतात. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा जागरूक नागरिक असून देशाचा आधारस्तंभ आहे,” असे त्या म्हणाल्या. यानंतर शिक्षक नागेश कदम, अमोल चव्हाण, गणेश लोंढे, सारिका डोंगरे आणि निकिता ताटे यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देत पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी मुख्याध्यापिका विद्या भोसले व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना रायटिंग पॅड आणि पेनचे वाटप करण्यात आले.

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार

यावेळी दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेला डिजिटल बोर्ड व व्हाईटबोर्ड भेट देत शाळेबद्दलची आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. निरोप घेताना विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. शालेय जीवन, अभ्यास, मस्ती आणि शिक्षकांचा सहवास आता पुन्हा मिळणार नाही, या भावनेने वातावरण भावूक झाले होते. या निरोप समारंभाचे आयोजन इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांनी केले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राची मोरे आणि राजनंदिनी रुद्राक्षवार यांनी केले, तर आभार दिव्या राजपूत हिने मानले. कार्यक्रमास शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Web Title: Chh sambhajinagar news a pledge was taken while saying goodbye we will never cheat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस
1

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…
2

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…
3

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार
4

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Feb 03, 2026 | 03:53 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडमध्ये राजकीय गणित बिघडले! महायुतीतच घमासान, मित्रच झाले प्रतिस्पर्धी

Raigad Zilla Parishad: रायगडमध्ये राजकीय गणित बिघडले! महायुतीतच घमासान, मित्रच झाले प्रतिस्पर्धी

Feb 03, 2026 | 03:52 PM
Vastu Tips : वास्तुदोष म्हणजे नेमकं काय ? कसा ओळखायचा, जाणून घ्या सविस्तर

Vastu Tips : वास्तुदोष म्हणजे नेमकं काय ? कसा ओळखायचा, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 03, 2026 | 03:49 PM
‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

Feb 03, 2026 | 03:47 PM
डाएटफ्रेंडली पारंपरिक चवीचा पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट पालकची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी

डाएटफ्रेंडली पारंपरिक चवीचा पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट पालकची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 03, 2026 | 03:40 PM
बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

Feb 03, 2026 | 03:38 PM
दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

Feb 03, 2026 | 03:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM