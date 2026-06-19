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Bala Nandgaonkar: मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांचा मेळाव्यात निर्धार, ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरणार

Updated On: Jun 19, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पक्षाच्या आगामी रणनीतीची घोषणा केली असून मनसे आता ग्रामपंचायत निवडणुका लढवणार आहे. तसेच शिक्षक सुरेश बोरसे मृत्यू प्रकरणी त्यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली.

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांचा मेळाव्यात निर्धार, ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरणार

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांचा मेळाव्यात निर्धार, ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरणार

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विस्तार
  • मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांचा मेळाव्यात निर्धार
  • ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरणार
  • शिक्षित तरुणांना मनसेशी जोडा
छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात सध्या ज्या पध्दतीचे राजकारण सुरु आहे, ते आजच्या पिढीला राजकारणात येण्यापासून रोखणारे आहे. तरुण राजकारणी झाले नाही तर बाद होणारे राजकारणी कसे बाहेर पडणार? मनसे आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पाऊल टाकणार असल्याने तरुणांनी त्यांच्याबरोबर पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेऊन महिलांना देखील पक्षाशी जोडण्याचे आवाहन मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी संभाजीनगरात केले.

निराला बाजार येथील तापडिया नाट्‌यगृहात जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांचा नव संकल्प मेळावा पार पडला, त्यावेळी नांदगावकर बोलत होते. ते म्हणाले, ‘तुम्ही मोठे झाला तर पक्ष आपोआप मोठा होतो. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारीला लागा.

चौकशी सीआयडीमार्फत करा

जिल्हा परिषद शाळेवर शिक्षक असलेले वेरूळ येथील सुरेश बोरसे यांचा मारहाणीमुळे झालेला मृत्यू हा एक खूनच असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. यात दोन पोलिसही आरोपी आहेत. मात्र, खुनाचा गुन्हा नोंदवण्याऐवजी संबंधित पोलिसांना वाचवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी सीआयडीमार्फत करावी, अशी मागणी नांदगावकर यांनी केली.

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शिक्षित तरुणांना मनसेशी जोडा

सध्या इतर पक्षात प्रवेश सोहळे सुरू आहेत. त्याचा भाव काय आहे? मनसेत तसे काही नाही. येथे लोक प्रेमाने येतात. पक्षाला झेंडे, हारतुरे किंवा ढोलताशांपेक्षा प्रामाणिक कार्यकर्ता हवा. दिखाऊ स्वागत पेक्षा संघटनात्मक ताकदीला महत्त्व द्या. विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून नवीन आणि शिक्षित तरुणांना मनसेची जोडून राजकारणात आणा, असेही नांदगावकर म्हणाले.

सहभागावर नाराजी

आजच्या नव संकल्प मेळाव्यात महिलांची उपस्थिती अल्प दिसून आल्याने नांदगावकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षण असेल. त्यामुळे पक्षात महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे, असेही बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले.

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Web Title: Mns leader bala nandgaonkar resolves at a rally to contest the gram panchayat elections

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Published On: Jun 19, 2026 | 02:05 PM

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