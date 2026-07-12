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छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल ९,७६५ ई-फेरफार नोंदी रखडल्या! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतरही महसूल विभागाचा कारभार संथ

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल ९,७६५ मालमत्तांच्या ई-फेरफार नोंदी रखडल्या आहेत. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या इशाऱ्यानंतरही प्रशासनाचा कारभार संथ असून सर्वाधिक ३,३३० प्रकरणे संभाजीनगर तालुक्यातील आहेत.

छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल ९,७६५ ई-फेरफार नोंदी रखडल्या! (Photo Credit- Ai)

छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात तब्बल ९,७६५ ई-फेरफार नोंदी रखडल्या! (Photo Credit- Ai)

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विस्तार
  • जिल्ह्यात तब्बल ९,७६५ ई-फेरफार नोंदी रखडल्या!
  • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतरही महसूल विभागाचा कारभार संथ
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छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी) : कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसली तर मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारानंतर फेरसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर किमान ३० दिवसांच्या आता त्या मालमत्तांचे फेरफार होणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यात तब्बल ९ हजार ७६५ मालमत्तेच्या संबंधित ई फेरफार नोंदी रखडल्या आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक ३ हजार ३३० नोंदी एकट्या सम्भाजीनगर तालुक्यातील आहेत हे विशेष. कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसली तर मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारानंतर फेरसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर किमान ३० दिवसांच्या आता त्या मालमत्तांचे फेरफार व्हावे असे नियम आहे. तरीही नोंदणी प्रलंबित राहत असल्याचे चित्र आहे. तलाठीस्तरावरुन त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करुन पुढील मंजुरीसाठी मंडळ अधिकारीस्तरातर याबाबतची संचिका सादर केली जाते असे जिल्हा प्रशासनच्या सूत्रांनी सांगितले.

फेरफार नोंद घेण्यासाठी कालावधीनिश्चित केलेला असतानाही जिल्ह्यात अनोंदणीकृत व नोंदणीकृत (अविवादग्रस्त आणि विवादग्रस्त) अशा मालमत्तेच्या मोठया प्रमाणात ई फेरफार नोंदी रखडल्याने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यातील एक महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून सुमारे १ हजार २९ प्रकरणांचा समावेश असून उर्वरित प्रकरणे मात्र एका महिन्यांच्या आतील आहे.

‘ई फेरफार एमआयएस’च्या ९ जुलैच्या अहवालानुसार अनोंदणीकृत व नोंदणीकृत (अविवादग्रस्त) च्या एकूण ८ हजार ८६४ फेरफारच्या नोंदी प्रलंबित आहेत. यात एका महिन्याच्या आतील प्रलंबित प्रकरणे ८ हजार ७३६च्या घरात आहेत. तर १ ते ३ महिन्याच्या आतील १२२ फेरफार नोंदी प्रलंबित असून ६ नोंदी ह्या ३ महिन्याहून अधिक दिवसापासून रखडल्या आहेत. तर अनोंदणीकृत व नोंदणीकृत (विवादग्रस्त) प्रकारच्या एकूण ९०१ फेरफार नोंदी प्रलंबित असून यात तीन महिन्याच्या आतील ४३५, तीन ते सहा महिन्याच्या मधील २०५ तर सहा महिन्यापेक्षा जास्त दिवसापासून फेरफार नोंदी रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या २६१ च्या घरात आहेत. दरम्यान, ई फेरफार नोंदी रखडल्याने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

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इशारा देऊनही गती नाही

जिल्हाधिकारीपदी विनय गौडा जी. सी हे रुजू होताच त्यांनी प्रलंबित ई फेरफार नोंदी प्रकरणांची गंभीर दखल घेत तक्रार नसलेले प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास कारवाई होईल, असा इशारा दिला होता. एवढेच नव्हे तर तलाठीस्तरावर एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीत प्रलंबित असलेल्या फेरफार बाबत संबंधित तलाठ्क्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्याचेही निर्देश दिले होते. या इशाऱ्यानंतर यंत्रणा कामाला लागली होती. परंतू त्यास अद्यापही गती देण्याची गरज प्रलंबित प्रकरणाच्या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.

तालुकानिहाय एकूण प्रलंबित ई फेरफार नोंदी

अनुक्रमांक तालुक्याचे नाव प्रलंबित ई-फेरफार प्रकरणे (Talukawise Pending Ferfar)
१. छत्रपती संभाजीनगर ३,३३० (सर्वाधिक)
२. गंगापूर १,३२९
३. सिल्लोड १,००३
४. वैजापूर ९८९
५. पैठण ८५२
६. फुलंब्री ५४९
७. खुलताबाद ३५१
८. सोयगाव २५०
९. कन्नड अहवालात समाविष्ट
एकूण संपूर्ण जिल्हा ९,७६५

Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

Web Title: Over 9 thousand e ferfar land records pending in chhatrapati sambhajinagar district marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:35 PM

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