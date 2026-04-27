राजवाडा चौपाटीवर ‘स्वच्छता-शिस्त संहिता’ लागू; व्यावसायिकांची एकजूट, कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी

राजवाडा चौपाटीचा वाद वाढत चालला आहे. येथील अस्वच्छेमुळे आता शिस्तीसाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात आली असून ती नक्की काय आहे जाणून घ्या

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:15 PM
राजवाडा चौपाटीसाठी नवे नियम

  • राजवाडा चौपाटीवरील अस्वच्छता 
  • नियमावलीचे नवे पाऊल
  • काय आहे नक्की नियमावली 
सातारा: सातारामधील राजवाडा चौपाटी परिसरातील वाढत्या वादविवाद आणि अस्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर येथील व्यावसायिकांनी एकत्र येत शिस्त आणि स्वच्छतेसाठी ठोस पावले उचलली आहेत. ग्राहकांना सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण मिळावे यासाठी सर्वांनी एकमताने नियमावली तयार केली असून ती नगर परिषदेकडे सादर करण्यात आली आहे.

या नव्या उपक्रमानुसार, चौपाटी परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाद, गोंधळ किंवा अनुशासनभंग सहन केला जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर सामूहिक कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधितांचा व्यवसाय तात्पुरता बंद ठेवण्याचा निर्णयही अमलात आणला जाणार आहे.

कचरा व्यवस्थापनेबाबत काळजी 

स्वच्छतेबाबत विशेष काळजी घेत कचरा व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. उरलेले अन्न, प्लास्टिक किंवा इतर कचरा परिसरात न टाकता योग्य ठिकाणीच टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, पाण्याचा वापर नियंत्रित पद्धतीने करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. दर आठवड्याला एक दिवस संपूर्ण चौपाटीची स्वच्छता मोहीम राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

काय आहे मुख्य नियम

मद्यपानास पूर्ण बंदी, तसेच सध्याच्या गाड्यांव्यतिरिक्त नवीन गाड्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे व्यावसायिकांनी स्पष्ट केले आहे.

नगरपालिकेच्या सूचनांचे पालन करत, दंडात्मक कारवाई स्वीकारण्याची तयारीही व्यावसायिकांनी दर्शवली आहे. या पुढाकारामुळे चौपाटी परिसर अधिक सुव्यवस्थित आणि नागरिकांसाठी आकर्षक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ठळक निर्णय काय आहेत?

  • चौपाटीवर वादविवादास पूर्ण बंद
  • कचरा व्यवस्थापनासाठी कडक नियम
  • आठवड्यातून एक दिवस स्वच्छता मोहीम
  • मद्यपानास सक्त मनाई
  • नवीन गाड्यांना परवानगी नाही
  • नियमभंग केल्यास दंड व कारवाई
याशिवाय राजवाडी चौपाटीच्या या भागात परप्रांतीयांचा वेढाही वाढला असल्याचे दिसून आले आहे आणि अनेक जण प्रशासनाने यावर कारवाई करावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर सातारचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी याप्रकरणी असंच वातावरण राहिलं तर राजवाडा चौपाटी कायमची बंद करण्यात येईल असा इशारा दिला असल्याचं आता समोर आलं आहे. छुप्या राजकीय पाठिंब्यांमुळेच हे सर्व चालू असल्याचीही आता चर्चा होत आहे. त्यामुळे हे सर्व वेळीच बंद करण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आहेत.

Published On: Apr 27, 2026 | 10:14 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

