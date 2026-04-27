Bhuvneshwar Kumar is Back! पॉवर प्लेमध्येच दिल्लीला रडवलं; टीम इंडियात संधी मिळणार?

भुवनेश्वर किंगने घेतल्या 3 विकेट्स
आरसीबीचा दिल्लीवर दणदणीत विजय
बीसीसीआय भुवीला संधी देण्याचा अंदाज
DC Vs RCB IPL 2026 Live Updates: आज दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना पार पडला. आरसीबीने दिल्लीला केवळ 75 रन्समध्ये ऑल आउट केले. दरम्यान या सामन्यात आरसीबीने 9 विकेट्सने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केला आहे. मात्र या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारने जादू केली आहे.
आजच्या सामन्यात आरसीबीने भेदक गोलंदाजी केली. भुवनेश्वर कुमारने जबरदस्त स्पेल टाकला. पॉवर प्लेमध्येच भुवनेश्वर कुमारने दिल्ली कॅपिटल्सला जोरदार धक्के दिले. आज त्याने जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे. दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये दुसऱ्याच चेंडूवर साहिल पारखची विकेट घेतली. चेंडू समजून घेण्याआधीच साहिलची दांडी उडाली होती.
भुवनेश्वर कुमारने आपल्या स्पेलमध्ये 3 विकेट्स घेतल्या. त्याच्या जोरावर दिल्ली 75 रन्सवर ऑल आउट झाली. त्यानंतर आरसीबीने 9 विकेट्स राखून दिल्लीवर विजय मिळवला. भुवनेश्वर कुमारने आज गेलेल्या भेदक गोलंदाजीमुळे टीम इंडियात भुवनेश्वर कुमार परतणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दिल्लीचा खेळ खल्लास; 9 विकेट्सने पराभव
आज दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात आरसीबीच्या गोलंदाजांनी दिल्लीच्या संघाची दाणादाण उडवली. दिल्लीने आरसीबीला 76 रन्सचे टार्गेट दिले होते. अखेर या सामन्यात आरसीबीने दिल्ली कॅपिटल्सचा 9 विकेट्सने पराभव केला.
आरसीबीची फलंदाजी
दिल्ली कॅपिटल्सने दिलेल्या 76 रन्सचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी आरसीबीकडून विराट कोहली आणि जेकब बेथेल हे सलामीला खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. जेकब बेथेल 20 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर देवदत्त पाडीकल आणि विराट कोहलीने आरसीबीला विजय मिळवून दिला. विराट कोहलीने 23 तर देवदत्त पाडीकलने 34 रन्स केल्या.
दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाजी
दिल्ली कॅपिटल्सने 75 रन्सचा बचाव करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. काइल जेमिसनने जेकब बेथेलची विकेट पटकावली. आरसीबीने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी साहिल पारख आणि केएल राहुल सलामीची जोडी मैदानात उतरली. आज डेब्यू करणारा साहिल पारख पहिल्याच सामन्यात अपयशी ठरला. दुसऱ्याच चेंडूवर तो क्लीन बोल्ड झाला. त्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सची गाडी वेगाने रुळावरून घसरली.