Bharat Kapoor Passed Away: ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर काळाच्या पडद्याआड; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, सिनेसृष्टीवर शोककळा

भरत कपूर यांच्या कारकीर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते या क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध नाव होते. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांनी एकापाठोपाठ एक अशा अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले. चित्रपटसृष्टीतील त्यांची कारकीर्द तीन दशकांहून अधिक काळ विस्तारलेली होती. १९७०, ८० आणि ९० च्या दशकात ते पडद्यावर अत्यंत सक्रिय होते. सहाय्यक भूमिका, खलनायक आणि वकिलांच्या भूमिका साकारून त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि स्वतःची एक भक्कम ओळख निर्माण केली.
भरत कपूर यांच्या निधनाची बातमी समजताच चित्रपट सृष्टीतील अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनीही त्यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केले. “भरत कपूर यांचे योगदान हिंदी सिनेमात नेहमीच स्मरणात राहील,” अशा भावना चाहत्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
