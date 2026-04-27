Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bharat Kapoor Passed Away: ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर काळाच्या पडद्याआड; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, सिनेसृष्टीवर शोककळा

प्रतिभावान अभिनेते भरत कपूर यांचे वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे चित्रपटसृष्टीत आणि त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली असून, दुःखाची एक तीव्र लाट उसळली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:42 PM
ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर काळाच्या पडद्याआड (Photo Credit- X)

ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर काळाच्या पडद्याआड (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर काळाच्या पडद्याआड
  • ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  • सिनेसृष्टीवर शोककळा
Bharat Kapoor Passed Away News: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि प्रतिभावान अभिनेते भरत कपूर यांचे वयाच्या ८० व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे चित्रपटसृष्टीत आणि त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली असून, दुःखाची एक तीव्र लाट उसळली आहे. वृद्धापकाळाशी संबंधित व्याधींमुळे या अभिनेत्याचे निधन झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या काही काळापासून त्यांची प्रकृती अस्वस्थ होती, असे वृत्त आहे. त्यांच्या कुटुंबाकडून अधिक तपशीलांची सध्या प्रतीक्षा केली जात आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

भरत कपूर यांची कारकीर्द

भरत कपूर यांच्या कारकीर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ते या क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध नाव होते. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांनी एकापाठोपाठ एक अशा अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले. चित्रपटसृष्टीतील त्यांची कारकीर्द तीन दशकांहून अधिक काळ विस्तारलेली होती. १९७०, ८० आणि ९० च्या दशकात ते पडद्यावर अत्यंत सक्रिय होते. सहाय्यक भूमिका, खलनायक आणि वकिलांच्या भूमिका साकारून त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि स्वतःची एक भक्कम ओळख निर्माण केली.

रक्तरंजित थरार… ‘Mysaa’ साठी Rashmika Mandanna ने ओलांडल्या स्वतःच्या मर्यादा, धडकी भरवेल असा अंदाज

गाजलेले चित्रपट आणि भूमिका

  • नूरी (१९७९)
  • राम बलराम (१९८०)
  • लव्ह स्टोरी (१९८१)
  • बाजार (१९८२)
  • गुलामी (१९८५)
  • आखरी रास्ता (१९८६)
  • सत्यमेव जयते (१९८७)
  • स्वर्ग (१९९०)
  • खुदा गवाह (१९९२)
  • रंग (१९९३)

सिनेसृष्टीकडून श्रद्धांजली

भरत कपूर यांच्या निधनाची बातमी समजताच चित्रपट सृष्टीतील अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनीही त्यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केले. “भरत कपूर यांचे योगदान हिंदी सिनेमात नेहमीच स्मरणात राहील,” अशा भावना चाहत्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

Bobby Deol च्या ‘Bandar’ चित्रपटाची रिलीज डेट समोर, ‘या’ तारखेला उडणार चित्रपटगृहात खळबळ

Web Title: Veteran actor bharat kapoor passes away breathes his last at the age of 80

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 09:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा
1

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित
2

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ
3

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
4

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM