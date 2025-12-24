Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे शिक्षण क्षेत्रात महत्वाचं पाऊल; जैवविविधता प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सेंटरची उभारणी

ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे त्यांच्या खेडा प्रकल्पात जैवविविधता शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. पर्यावरण-स्नेही नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरचा उद्देश स्थानिक जैवविविधतेची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हवी असा आहे.

Dec 24, 2025
ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे शिक्षण क्षेत्रात महत्वाचं पाऊल; जैवविविधता प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सेंटरची उभारणी
ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे त्यांच्या खेडा प्रकल्पात जैवविविधता शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरचे उद्घाटन कंपनीच्या सुमारे 1.23 एकर फुलपाखरू उद्यानात वसलेल्या पर्यावरण-स्नेही नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरचा उद्देश स्थानिक जैवविविधता आणि शाश्वत जीवन जगण्याबद्दल समुदाय आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे हा आहे. हे नवीन केंद्र पर्यावरणीय संवर्धन आणि पर्यावरणीय जागृतीसाठी कंपनीच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते. (डिसेंबर 24th, 2025)- ब्रिजस्टोन इंडियाने कंपनीच्या खेडा प्लांटमध्ये असलेल्या बटरफ्लाय गार्डनमध्ये नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे जैवविविधता संवर्धन आणि पर्यावरण शिक्षणाप्रती वचनबद्धता बळकट झाली.

नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर हे जैवविविधतेचे शिक्षण वाढवण्यासाठी तयार केलेले पर्यावरणपूरक मातीचे घर म्हणजे मड हाऊस आहे. यात इमर्सिव्ह थ्री डायमेन्शनल मॉडेल्स, इंटरएक्टिव्ह स्मार्ट बोर्ड आणि पुस्तकं, हर्बेरियम आणि प्रशिक्षण सामग्रीसह सुसज्ज शैक्षणिक संसाधन क्षेत्र आहे. केंद्र कार्यशाळा, जागरूकता कार्यक्रम आणि सामुदायिक सहभाग उपक्रम आयोजित करते, ज्यामुळे ते निसर्ग-आधारित शिक्षणाचे केंद्र बनते. अलीकडेच, या संकेतस्थळाने पाच स्थानिक शाळांमधील 70 हून अधिक विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले, ज्यांनी जैवविविधता आणि पर्यावरण संवर्धनाशी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.

हे सेंटर सुमारे 1.23-एकर ब्रिजस्टोन बटरफ्लाय गार्डन येथे आहे. जवळपास 7,000 हून अधिक स्थानिक वनस्पतींनी समृद्ध असलेली ही बाग फुलपाखरे, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, सस्तन प्राणी आणि इतर परागकणांच्या भरभराटीच्या परिसंस्थेला आधार देते. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने (बीएनएचएस) केलेल्या मूल्यांकनात फुलपाखरांच्या प्रजाती 44 वरून 68 पर्यंत आणि पक्ष्यांच्या प्रजाती 40 वरून 46 पर्यंत वाढून उद्यानाचे पर्यावरणीय यश अधोरेखित केले आहे. यापैकी अनेक पक्ष्यांचे दर्शन खेडा भागात प्रथमच नोंदविण्यात आले आहे.ब्रिजस्टोन बटरफ्लाय गार्डन आणि नवीन नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर एकत्रितपणे उद्योग आणि निसर्ग कसे सुसंवादीपणे एकत्र राहू शकतात याचे उदाहरण देतात, ज्यामुळे ब्रिजस्टोनची शाश्वत वाढ आणि समुदायाच्या प्रभावाला चालना मिळते.

