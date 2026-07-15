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राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! २२ जुलै रोजी अजितदादांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी होणार; सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक जारी

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:23 PM IST
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सारांश

राज्य सरकारने २२ जुलै रोजी अजितदादा पवार यांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याचे आदेश जारी.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! २२ जुलै रोजी अजितदादांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी होणार (Photo Credit- X)

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! २२ जुलै रोजी अजितदादांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी होणार (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
  • २२ जुलै रोजी अजितदादांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी होणार
  • सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक जारी
मुंबई: राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजितदादा अनंतराव पवार यांच्या जयंतीचा समावेश सन २०२६ मधील राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांमध्ये केला आहे. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आले असून, मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये २२ जुलै रोजी शासकीय स्तरावर हा कार्यक्रम साजरा केला जाणार आहे.

 

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राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांचा तात्काळ निर्णय

अजितदादांच्या लोकसेवेचा आणि महाराष्ट्राच्या विकासातील त्यांच्या योगदानाचा गौरव व्हावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे यासंदर्भात आग्रही मागणी केली होती. या मागणीची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अवघ्या २४ तासांत हे परिपत्रक जारी केले.

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मंत्रालयापासून ते शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत होणार प्रतिमेचे पूजन

परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, २२ जुलै रोजी राज्यभरात हा शासकीय उपक्रम राबवला जाईल. या दिवशी राज्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांवर या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

प्रशासनावरील मजबूत पकड, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि लोककल्याणकारी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केलेल्या कार्याचा गौरव म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

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Web Title: Major decision by the state government ajit dadas birth anniversary to be celebrated at the government level on july 22

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:19 PM

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