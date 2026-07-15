डोंबिवली हादरली! डॉक्टर मारहाण प्रकरण ताजे असतानाच शिंदे सेनेचे २ मोठे नेते अटकेत; १५ लाखांचा गंडा घातल्याचा आरोप

या प्रकरणी बळीराम पांडुरंग जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०१४ मध्ये सागाव-नांदिवली येथील ‘नंदा निवास’ चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रहिवाशांसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी विकासकांनी ही इमारत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची अधिकृत परवानगी असलेली असल्याचे सांगितले. तसेच प्रत्येक रहिवाशाला ३५० चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, नंतर त्यांना केवळ ३०० चौरस फुटांचे घर दिले जाईल आणि अधिक क्षेत्रफळासाठी वेगळे पैसे भरावे लागतील, असे सांगण्यात आले.
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फिर्यादीने वाढीव २६५ चौरस फुटांच्या बांधकामासाठी बँकेतून कर्ज काढून १५ लाख रुपये संबंधित विकासकांना दिले. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ‘यशवंत पार्क’ इमारत अनधिकृत असल्याची कुणकुण फिर्यादीला लागली. त्यांनी बांधकाम परवानगीची अधिकृत पडताळणी केली असता, ऑगस्ट २००८ मधील दाखवण्यात आलेली जिल्हा परिषदेची परवानगी पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, केडीएमसी हद्दीतील या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेची बनावट परवानगी पत्रे, खोटे शिक्के आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांचा सर्रास वापर करण्यात आला. हा बनावट दस्तऐवज दाखवून ही बेकायदा इमारत अधिकृत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला, ज्यातून सर्वसामान्य घर खरेदीदारांची आणि शासनाची मोठी फसवणूक झाली.
अटक करण्यात आलेले आरोपी रामचंद्र माने यांनी काही महिन्यांपूर्वीच ठाकरे गटातून शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला होता. त्यांच्यावर पक्षाने कल्याण ग्रामीण उपतालुकाप्रमुख पदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती. तर दुसरे आरोपी लक्ष्मण मिसाळ हे बांधकाम कामगार क्षेत्रातील एका मोठ्या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. गुन्हा दाखल झाल्याचे समजताच हे चौघेही आरोपी फरार झाले होते. मात्र, मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे शोध घेत अखेर या चौघांनाही अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास मानपाडा पोलीस करत आहेत.
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