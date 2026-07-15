बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Cooking Tips: चपाती कडक होते? पीठ मळताना टाळा ‘या’ चुका; तासन्‌तास राहतील मऊ आणि लुसलुशीत

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

Soft Chapati Cooking tips: चपाती मऊ आणि ताज्या ठेवणे ही अनेकांची समस्या असते, पण योग्य पद्धतीने पीठ मळणे, भाजणे आणि साठवण केल्यास त्या तासन्‌तास मऊ राहू शकतात.

photo - yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पीठ मळताना या चुका टाळा
  • तासन्‌तास मऊ राहतील चपात्या
  • चपाती बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
भारतीय जेवणात चपाती हा रोजच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. गरमागरम, मऊ चपाती जेवणाची चव वाढवते. मात्र, चपाती बनवल्यानंतर काही वेळातच त्या कडक होतात, विशेषतः टिफिन किंवा प्रवासासाठी ठेवल्यास ही समस्या अधिक जाणवते. यामागे पीठ मळण्याची चुकीची पद्धत, तवा जास्त गरम किंवा थंड असणे, चपाती जास्त भाजणे आणि योग्य प्रकारे साठवण न करणे ही प्रमुख कारणे असू शकतात. काही सोप्या स्वयंपाकघरातील टिप्स अवलंबल्यास चपाती तासन्‌तास मऊ आणि ताज्या राहू शकतात, जाणून घ्या.

Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

पीठ योग्य पद्धतीने मळा

चपातीचे पीठ ना खूप कडक, ना खूप सैल असावे. गरजेनुसार पाणी घालून पीठ मळावे. इच्छित असल्यास त्यात एक चमचा दही, थोडे दूध किंवा थोडे तेल मिसळल्यास चपाती अधिक मऊ होण्यास मदत होते.

पीठाला विश्रांती द्या

पीठ मळल्यानंतर ते 20 ते 30 मिनिटे झाकून ठेवावे. यामुळे पिठातील ओलावा टिकून राहतो आणि ग्लुटेन व्यवस्थित तयार होते आणि चपाती लाटण्यास सोप्या होतात आणि जास्त वेळ मऊ राहतात.

योग्य तापमानावर चपाती भाजा

तवा चांगला गरम झाल्यानंतरच चपाती भाजण्यास सुरुवात करा. खूप मोठ्या आचेवर चपाती भाजल्यास ती कोरडी पडू शकते, तर कमी आचेवर जास्त वेळ भाजल्यासही चपाती कडक होण्याची शक्यता असते. मध्यम आचेवर चपाती भाजल्यास ती मऊ आणि फुगलेली तयार होते.

तुप किंवा लोणी

चपाती तव्यावरून उतरवल्यानंतर त्यावर हलके तूप किंवा लोणी लावल्यास तिच्यातील ओलावा टिकून राहतो. त्यामुळे चपाती अधिक वेळ मऊ राहते. कमी फॅटचा आहार घेणाऱ्यांनी हा पर्याय आवश्यकतेनुसार वापरावा.

योग्य प्रकारे साठवण करा

चपाती तयार झाल्यानंतर त्या स्वच्छ सुती कापडात गुंडाळून हॉटकेस किंवा झाकण असलेल्या डब्यात ठेवाव्यात. उघड्यावर ठेवल्यास त्यातील ओलावा कमी होऊन त्या लवकर कडक होतात.

चपाती बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • नेहमी ताजे आणि दर्जेदार गव्हाचे पीठ वापरा.
  • चपाती लाटताना अतिरिक्त कोरडे पीठ कमी वापरा.
  • चपाती जास्त वेळ तव्यावर ठेवू नका.
  • टिफिनसाठी चपाती ठेवताना त्या लगेच झाकून ठेवा.
  • शक्य असल्यास गरम चपाती सुती कापडात गुंडाळून ठेवा, त्यामुळे त्यांचा मऊपणा अधिक काळ टिकून राहतो.
योग्य पद्धतीने पीठ मळणे, पोळी योग्य आचेवर भाजणे आणि व्यवस्थित साठवण करणे या सोप्या टिप्स वापरल्यास चपात्या अनेक तास मऊ, ताज्या आणि चविष्ट राहू शकतात.

Health Tips: रात्रभर Earbuds लावून झोपता? कानांसाठी ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक

Web Title: Kitchen tips soft roti chapati making hacks keep rotis soft for hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 09:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

South Indian Dessert: अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव
1

South Indian Dessert: अस्सल दाक्षिणात्य पद्धतीने बनवा मऊ लुसलुशीत गोड पोंगल, पारंपरिक पदार्थाने वाढेल जेवणाची चव

प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

प्रत्येक घासात मिळेल हटके टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये बनवा व्हायरल कोरियन स्टाइल मॅगी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ
3

कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी
4

मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cooking Tips: चपाती कडक होते? पीठ मळताना टाळा ‘या’ चुका; तासन्‌तास राहतील मऊ आणि लुसलुशीत

Cooking Tips: चपाती कडक होते? पीठ मळताना टाळा ‘या’ चुका; तासन्‌तास राहतील मऊ आणि लुसलुशीत

Jul 15, 2026 | 09:07 PM
शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची ‘तिहेरी मेगा घोषणा’! पंढरपुरात पांडुरंगाचा तुळशीहार घालून मुख्यमंत्र्यांचा अभूतपूर्व सत्कार

शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची ‘तिहेरी मेगा घोषणा’! पंढरपुरात पांडुरंगाचा तुळशीहार घालून मुख्यमंत्र्यांचा अभूतपूर्व सत्कार

Jul 15, 2026 | 08:56 PM
Washim : काँग्रेसच्या सत्याग्रह आंदोलनाने वेधले लक्ष! राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा जिल्ह्यामधून निषेध

Washim : काँग्रेसच्या सत्याग्रह आंदोलनाने वेधले लक्ष! राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा जिल्ह्यामधून निषेध

Jul 15, 2026 | 08:52 PM
वाई एसटी आगाराचा ७८ वा वर्धापन दिन, ‘हरित संकल्प’ पूर्णत्वास; १०० विविध जातींच्या वृक्षांनी बहरणार आगार परिसर

वाई एसटी आगाराचा ७८ वा वर्धापन दिन, ‘हरित संकल्प’ पूर्णत्वास; १०० विविध जातींच्या वृक्षांनी बहरणार आगार परिसर

Jul 15, 2026 | 08:41 PM
विठूनामाचा गजर अन्…! सोमेश्वरनगर येथे संत सोपानकाका पालखीचे पहिले गोल अश्वरिंगण उत्साहात संपन्न; दीड लाख वारकऱ्यांची उपस्थिती

विठूनामाचा गजर अन्…! सोमेश्वरनगर येथे संत सोपानकाका पालखीचे पहिले गोल अश्वरिंगण उत्साहात संपन्न; दीड लाख वारकऱ्यांची उपस्थिती

Jul 15, 2026 | 08:32 PM
Ahmadinejad Mossad Agent: शतकातील सर्वात मोठा गद्दार? इराणला अण्वस्त्रांचे स्वप्न दाखवणारा नेताच निघाला इस्रायलचा हस्तक

Ahmadinejad Mossad Agent: शतकातील सर्वात मोठा गद्दार? इराणला अण्वस्त्रांचे स्वप्न दाखवणारा नेताच निघाला इस्रायलचा हस्तक

Jul 15, 2026 | 08:30 PM
Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Jul 15, 2026 | 08:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा