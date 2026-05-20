Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Daund Politics Daunds 17 Councillors Shift Equation Boost Bjp In Pune Legislative Race

Daund Politics: दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

Daund Councillors: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये वाढलेल्या भाजपच्या प्रभावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप ही जागा खेचून आणण्यासाठी आक्रमक रणनीती आखत असल्याचे बोलले जात आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 04:46 PM
Daund Councillors, Pune Politics, BJP Boost, NCP vs BJP,

दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे जिल्ह्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा
  • गेल्या दोन कार्यकाळांपासून या जागेवर राष्ट्रवादीचे अनिल भोसले आमदार होते
    • नागरी हित संरक्षण मंडळाच्या १७ नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा
Pune MLC Election : पुणे जिल्ह्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले असून, महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ जून असून, १८ जून रोजी मतदान होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिवंगत अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ सर्वाधिक असल्याने या जागेवर त्यांचा नैसर्गिक दावा मानला जात आहे. गेल्या दोन कार्यकाळांपासून या जागेवर राष्ट्रवादीचे अनिल भोसले आमदार होते. त्यामुळे पुन्हा ही जागा आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील एकूण मतदारांची संख्या सुमारे ८०४ आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३४७ सदस्य आहेत, तर भाजपचे ३१९ सदस्य आहेत. शिवसेनेचे ६८, काँग्रेसचे १९, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ११ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे १७ सदस्य आहेत.

मात्र, दौंड (Daund Politics) नगरपालिकेतील प्रेमसुख कटारिया यांच्या नागरी हित संरक्षण मंडळाच्या १७ नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने निवडणुकीचे गणित अचानक बदलले आहे. या पाठिंब्यामुळे भाजपचे संख्याबळ ३३६ पर्यंत पोहोचले असून, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यातील अंतर आता केवळ ११ मतांचे राहिले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये वाढलेल्या भाजपच्या प्रभावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप ही जागा खेचून आणण्यासाठी आक्रमक रणनीती आखत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीही ही जागा प्रतिष्ठेची मानून पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे.

Pune Gang War: पुण्यात गँगवॉर पुन्हा पेटलं! बालाजीनगरात गोळीबार करून अक्षय म्हस्केची हत्या

दोन्ही पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत झाली, तर मोठ्या प्रमाणावर ‘घोडेबाजार’ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शिवसेनेचे ६८ सदस्य कोणाच्या बाजूने मतदान करणार आणि शरद पवार गटाचे सदस्य कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, उमेदवारीसाठी दोन्ही पक्षांत मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दिलीप मोहिते, सुनील टिंगरे, रमे थोरात, आणि विलास लांडे हे माजी आमदार इच्छुक आहेत. याशिवाय अजित गव्हाणे, रणजित शिवतारे आणि दीपक मानकर यांचीही नावे चर्चेत आहेत. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून एखादे अनपेक्षित नाव पुढे आणले जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

भाजपकडून संग्राम थोपटे, संजय जगताप, गणेश बिडकर हे उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुणे विधान परिषद निवडणूक ही महायुतीतील अंतर्गत शक्तिपरीक्षा ठरणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.

 

Web Title: Daund politics daunds 17 councillors shift equation boost bjp in pune legislative race

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

May 21, 2026 | 05:30 AM
Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

May 21, 2026 | 02:35 AM
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

May 21, 2026 | 12:20 AM
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM