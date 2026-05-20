Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

Warli Art Design : SNDT महिला विद्यापीठाच्या पुण्यातील गृहविज्ञान महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी सई राऊत हिने साकारलेल्या वारली पेटिंगला भारत सरकारकडून पेटंट मिळाले आहे. विद्यार्थींच्या कलाकृतीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 04:20 PM
Sai Raut Warli Art Design Patent

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट (फोटो सौजन्य: सोनाजी गाढवे)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल
  • सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट
Warli Art Design : पुणे : एसएनडीटी महिला विद्यापीठच्या पुणे आवारातील गृहविज्ञान महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी सई राजेंद्र राऊत हिला तिच्या वारली कला आधारित कलाकृतीसाठी भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून अधिकृत डिझाईन पेटंट प्राप्त झाले आहे. या यशामुळे विद्यार्थिनींच्या सर्जनशीलतेला आणि बौद्धिक संपदा हक्कांविषयीच्या जाणीवेला नवे बळ मिळाले आहे.

हे देखील वाचा :APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह

महाविद्यालयामध्ये दरवर्षी विविध प्रदर्शनांचे आयोजन केले जाते. या प्रदर्शनांद्वारे विद्यार्थिनींना त्यांच्या नवकल्पना, डिझाईन्स आणि कलाकृती सादर करण्याची संधी दिली जाते. तसेच, या कलाकृतींना बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविद्यालयाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.

सई राऊत हिने साकारलेल्या वारली कला डिझाईनला भारत सरकारच्या ‘द पेटंट ऑफिस’कडून अधिकृत डिझाईन नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून, ही महाविद्यालयासाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे. विद्यार्थिनींमध्ये नवसंशोधन, डिझाईन संरक्षण आणि बौद्धिक संपदा हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयात सकारात्मक वातावरण तयार करण्यात आले आहे.

या यशाबद्दल विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव यांनी सई राऊत हिचे अभिनंदन करत तिच्या सर्जनशीलतेचे कौतुक केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश चव्हाण यांनी विद्यार्थिनींच्या कल्पकतेला बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविद्यालय सातत्याने कार्यरत असल्याचे सांगितले.

विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, वित्त व लेखाधिकारी विकास देसाई, उपकुलसचिव राकेश वळवी, पुणे आवार प्रमुख डॉ. शितल मोरे, डॉ. शिल्पा हत्तींगडी, डॉ. भरत व्यंकटे तसेच प्रा. नगराळे यांनीही कु. सई राऊत हिचे अभिनंदन केले. डिझाईन पेटंट मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी डॉ. अमर ढेरे आणि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सचिन देवरे यांनी विद्यार्थिनीला मार्गदर्शन आणि सहकार्य केले.

१८ बौद्धिक संपदा प्रमाणपत्रे प्राप्त

मागील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयाने एकूण १८ बौद्धिक संपदा प्रमाणपत्रे प्राप्त केली असून, या यशामुळे विद्यार्थिनींमध्ये संशोधन, नवकल्पना आणि बौद्धिक संपदा हक्कांविषयी नवचेतना निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशा अधिक सर्जनशील उपक्रमांना चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

हे देखील वाचा : Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Web Title: Warli art design sai raut patent sndt pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 04:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी
1

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?
2

9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार
3

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…
4

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

May 21, 2026 | 05:30 AM
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

May 21, 2026 | 12:20 AM
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM
Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी

Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी

May 20, 2026 | 08:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM