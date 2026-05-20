Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

हे देखील वाचा :APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह
महाविद्यालयामध्ये दरवर्षी विविध प्रदर्शनांचे आयोजन केले जाते. या प्रदर्शनांद्वारे विद्यार्थिनींना त्यांच्या नवकल्पना, डिझाईन्स आणि कलाकृती सादर करण्याची संधी दिली जाते. तसेच, या कलाकृतींना बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविद्यालयाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
सई राऊत हिने साकारलेल्या वारली कला डिझाईनला भारत सरकारच्या ‘द पेटंट ऑफिस’कडून अधिकृत डिझाईन नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून, ही महाविद्यालयासाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे. विद्यार्थिनींमध्ये नवसंशोधन, डिझाईन संरक्षण आणि बौद्धिक संपदा हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयात सकारात्मक वातावरण तयार करण्यात आले आहे.
या यशाबद्दल विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव यांनी सई राऊत हिचे अभिनंदन करत तिच्या सर्जनशीलतेचे कौतुक केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश चव्हाण यांनी विद्यार्थिनींच्या कल्पकतेला बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविद्यालय सातत्याने कार्यरत असल्याचे सांगितले.
विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, वित्त व लेखाधिकारी विकास देसाई, उपकुलसचिव राकेश वळवी, पुणे आवार प्रमुख डॉ. शितल मोरे, डॉ. शिल्पा हत्तींगडी, डॉ. भरत व्यंकटे तसेच प्रा. नगराळे यांनीही कु. सई राऊत हिचे अभिनंदन केले. डिझाईन पेटंट मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी डॉ. अमर ढेरे आणि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सचिन देवरे यांनी विद्यार्थिनीला मार्गदर्शन आणि सहकार्य केले.
मागील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयाने एकूण १८ बौद्धिक संपदा प्रमाणपत्रे प्राप्त केली असून, या यशामुळे विद्यार्थिनींमध्ये संशोधन, नवकल्पना आणि बौद्धिक संपदा हक्कांविषयी नवचेतना निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशा अधिक सर्जनशील उपक्रमांना चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ