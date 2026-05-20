Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mohol Zp Schools Poor Condition Mla Raju Khare Demands Fund From Education Minister

ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था, पडझड झालेल्या वर्गखोल्या आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा आमदार राजू खरे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर मांडला आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 04:55 PM
मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरवस्थेबाबत आमदार राजू खरे आक्रमक
  • शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन विशेष निधीची केली मागणी
  • शाळा दुरुस्तीला सकारात्मक आश्वासन
मोहोळ : मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था, पडझड झालेल्या वर्गखोल्या आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा प्रश्न आमदार राजू खरे यांनी थेट राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर मांडला. २० मे रोजी झालेल्या भेटीत मतदारसंघातील शाळांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी तसेच नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.

मोहोळ मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली असून विद्यार्थ्यांना असुरक्षित वातावरणात शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे आमदार खरे यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचीही कमतरता असल्याने विशेषतः विद्यार्थिनींची मोठी गैरसोय होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Daund Politics: दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले. पडझड झालेल्या शाळांच्या जागी नवीन वर्गखोल्या उभारणे, सर्व शाळांमध्ये आधुनिक व पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे तसेच दुरुस्तीच्या कामांसाठी शासनाकडून विशेष निधी मंजूर करण्याच्या प्रमुख मागण्या आमदार खरे यांनी केल्या.

दरम्यान, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मोहोळ मतदारसंघातील शाळांची परिस्थिती गांभीर्याने घेत लवकरच दुरुस्ती व नवीन बांधकामांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार राजू खरे यांनी दिली.

“ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षणाच्या सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. वर्गखोल्यांची पडझड आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मोहोळ मतदारसंघातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळा सक्षम, सुरक्षित आणि आधुनिक करण्यासाठी माझा पाठपुरावा सातत्याने सुरू राहील. ग्रामीण भागातील मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याशी मी तडजोड करणार नाही.” अशी प्रतिक्रिया आमदार, मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ राजू खरे यांनी केली.

याशिवाय, अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना, विशेषतः विद्यार्थिनींना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, तसेच ज्या शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची कमतरता आहे तेथे नवीन वर्गखोल्या उभारण्यास मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार खरे यांनी केली. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

Mira Bhayandar: ई-फार्मसीच्या वाढत्या विक्रीविरोधात मीरा-भाईंदरमध्ये औषध विक्रेत्यांचे आंदोलन; एक दिवसाचा बंद ठेवून निषेध

Web Title: Mohol zp schools poor condition mla raju khare demands fund from education minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत
1

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

May 21, 2026 | 05:30 AM
Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

May 21, 2026 | 02:35 AM
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

May 21, 2026 | 12:20 AM
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM