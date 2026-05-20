IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

सर्वात श्रीमंत आयपीएल खेळाडूंच्या यादीत विराट कोहली पहिल्या क्रमांकावर आहे. तो २००८ पासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) संघाकडून खेळत असून त्याने आतापर्यंत २३० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ब्रँड व्हॅल्यूच्या बाबतीतही तो लीगचा सर्वात मोठा स्टार आहे.
मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा २२७.२ कोटी रुपयांच्या कमाईसह या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर, चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) महेंद्रसिंग धोनी २०० कोटी रुपयांच्या कमाईसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. धोनी भारतीय क्रिकेट आणि आयपीएलचा एक प्रमुख कमर्शियल आयकॉन आहे.
बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि जुही चावला यांच्या कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाचे वॅल्यूएशन १९,२०० कोटी असून, हे देशातील सर्वात व्हॅल्यूबल आयपीएल फ्रँचायझी ठरली आहे. यानंतर, मुंबई इंडियन्स (MI) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) हे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाकांवर आहेत. दोन्ही संघांचे वॅल्यूएशन अंदाजे १८,४०० कोटी रुपये आहे. सर्व १० आयपीएल फ्रँचायझींचे एकूण वॅल्यूएशन आता १.६३ लाख कोटीं रुपयांवर पोहोचले आहे.
आयपीएलमध्ये कोट्यवधी रुपये मिळत असले तरी इतर खेळाडू अजूनही या यादीत मागे आहेत. महिला क्रिकेटमध्ये, स्मृती मंधाना ही सर्वाधिक मानधन घेणारी खेळाडू आहे. १३.७ कोटी रुपये कमाईसह ती यादीत अव्वल स्थानी आहे. देशातील अव्वल १० महिला क्रिकेटपटूंची एकत्रित कमाई ९० कोटी रुपये आहे, जी विराट कोहलीच्या आयपीएलमधील २३० कोटी कमाईच्या निम्म्याहून कमी आहे. इतर खेळांमध्ये हे अंतर आणखी मोठे आहे.
देशाचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीच्या बाबतीत हा फरक अधिकच स्पष्ट दिसतो. अहवालानुसार, डिफेंडर हरमनप्रीत सिंग हा ७८ लाख रुपये पगारासह हॉकी इंडिया लीगमध्ये सर्वाधिक मानधन घेणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ ७२ लाख रुपये कमाईसह फॉरवर्ड अभिषेक नैन आणि ७० लाख रुपये कमाईसह मिडफिल्डर हार्दिक सिंग दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.
