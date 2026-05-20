IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

Virat Kohli Become Highest Paid Player in IPL: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा स्टार फलंदाज विराट कोहली हा आयपीएलमध्ये सर्वात जास्त कमाई कऱणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने रोहित शर्मा आणि एमएस धोनीलाही मागे टाकले आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 04:50 PM
  • विराट कोहली IPL चा श्रीमंत खेळाडू
  • रोहित आणि धोनीची बंपर कमाई
  • महिला क्रिकेटमध्ये मंधाना अव्वल
भारतीय संघाचा आणि रॉयस चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली हा आयपीएलमध्ये सर्वात जास्त मानधन घेणारा खेळाडू ठरला आहे. फॅनॅटिक स्पोर्ट्स आणि हुरुनच्या एका अहवालानुसार, विराट कोहली आयपीएलच्या (IPL) इतिहासातील सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू बनला आहे. १९ वर्षांपासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु संघाचा भाग असलेल्या विराट कोहलीने (Virat Kohli) आतापर्यंत अंदाजे २३० कोटी रुपये कमावले असून तो या यादीत अव्वल स्थानी आहे. तसेच, सर्व १० आयपीएल फ्रँचायझींचे एकूण वॅल्यूएशन १.६३ लाख कोटी रुपये आहे.

विराट कोहली IPL चा श्रीमंत  खेळाडू

सर्वात श्रीमंत आयपीएल खेळाडूंच्या यादीत विराट कोहली पहिल्या क्रमांकावर आहे. तो २००८ पासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) संघाकडून खेळत असून त्याने आतापर्यंत २३० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ब्रँड व्हॅल्यूच्या बाबतीतही तो लीगचा सर्वात मोठा स्टार आहे.

रोहित आणि धोनीची बंपर कमाई

मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा २२७.२ कोटी रुपयांच्या कमाईसह या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर, चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) महेंद्रसिंग धोनी २०० कोटी रुपयांच्या कमाईसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. धोनी भारतीय क्रिकेट आणि आयपीएलचा एक प्रमुख कमर्शियल आयकॉन आहे.

या फ्रेंचायझीची व्हॅल्यू सर्वात जास्त

बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि जुही चावला यांच्या कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाचे वॅल्यूएशन १९,२०० कोटी असून, हे देशातील सर्वात व्हॅल्यूबल आयपीएल फ्रँचायझी ठरली आहे. यानंतर, मुंबई इंडियन्स (MI) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) हे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमाकांवर आहेत. दोन्ही संघांचे वॅल्यूएशन अंदाजे १८,४०० कोटी रुपये आहे. सर्व १० आयपीएल फ्रँचायझींचे एकूण वॅल्यूएशन आता १.६३ लाख कोटीं रुपयांवर पोहोचले आहे.

महिला क्रिकेटमध्ये मंधाना अव्वल

आयपीएलमध्ये कोट्यवधी रुपये मिळत असले तरी इतर खेळाडू अजूनही या यादीत मागे आहेत. महिला क्रिकेटमध्ये, स्मृती मंधाना ही सर्वाधिक मानधन घेणारी खेळाडू आहे. १३.७ कोटी रुपये कमाईसह ती यादीत अव्वल स्थानी आहे. देशातील अव्वल १० महिला क्रिकेटपटूंची एकत्रित कमाई ९० कोटी रुपये आहे, जी विराट कोहलीच्या आयपीएलमधील २३० कोटी कमाईच्या निम्म्याहून कमी आहे. इतर खेळांमध्ये हे अंतर आणखी मोठे आहे.

हरमनप्रीत हॉकीमधील सर्वाधिक मानधन घेणारा खेळाडू

देशाचा राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीच्या बाबतीत हा फरक अधिकच स्पष्ट दिसतो. अहवालानुसार, डिफेंडर हरमनप्रीत सिंग हा ७८ लाख रुपये पगारासह हॉकी इंडिया लीगमध्ये सर्वाधिक मानधन घेणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ ७२ लाख रुपये कमाईसह फॉरवर्ड अभिषेक नैन आणि ७० लाख रुपये कमाईसह मिडफिल्डर हार्दिक सिंग दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

