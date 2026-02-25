Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Karjat News: कर्जत नगरपरिषद आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयाचे समस्या विरोधात उपोषण

कर्जत नगरपरिषद मधील नागरी समस्या आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय मधील आरोग्य सुविधा यांना वाचा फोडण्यासाठी आजपासून (25 फेब्रुवारी) कर्जत शहरातील लोकमान्य टिळक चौकात उपोषण सुरू केले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 04:31 PM
कर्जत : कर्जत शहरात असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय संबंधी अनेक समस्यांना रुग्ण तसेच नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचवेळी कर्जत नगरपरिषदकडून नागरी सुविधा बाबत सहकार्याची भूमिका बजावली जात नाही. त्यामुळे पोलीस मित्र संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष रमेश कदम यांनी हे उपोषण सुरू केले आहे.

पोलीस मित्र संघटनेचे वतीने राज्य उपाध्यक्ष रमेश कदम यांच्या माध्यमातून कर्जत नगरपरिषद मधील नागरी समस्या आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय मधील आरोग्य सुविधा यांना वाचा फोडण्यासाठी आजपासून (25 फेब्रुवारी) कर्जत शहरातील लोकमान्य टिळक चौकात उपोषण सुरू केले. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी पोलीस मित्र संघटनेचे कार्यकर्ते बाळू डायरे,तानाजी ओंबळे,हभप शिवाजी पडवळ हे उपस्थित होते. रमेश कदम यांना प्रशासनाकडून कर्जत शहरातील उपजिल्हा रुग्णालय बाबत माहिती दिली जात नसल्याने आणि अनेक प्रकरणात येथील वैद्यकीय अधीक्षक हे गैरव्यवहार करण्यात पुढे असतात असे निदर्शनास आल्याने उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

‘… हा कोकणच्या सांस्कृतिक श्रद्धेचा अपमान’; Devkhel वेबसिरिजविरुद्ध ग्रामस्थ आक्रमक, केली ‘ही’ मागणी

कर्जत उपजिल्हा रुग्णालय बाबत रुग्णांना रुग्णालयात औषधे उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगुन अनेक रुग्णांना बाहेरून औषधे आणायला लावतात. बेबी वाघमारे गौरकामथ हया आदिवासी महिलेची नॉर्मल डिलिव्हरी झाल्यानंतर तीला बाहेरील खाजगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी पाठवले गेले आणि नंतर वेळेत उपचार न झाल्यामुळे मृत्यू झाला.या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. जेष्ठ नागरिक यांना मुद्दाम फिटनेस सर्टिफिकेटवर जावक नंबर न टाकता सर्टिफिकेट दिले आणि त्यांची फसवणूक होते.उप जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षक यांनी १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी डॉ.किरण सोनावने यांच्या प्रायव्हेट दवाखान्यात धाड टाकून उपजिल्हा रूग्नांलयातील औषधे पकडली त्या संदर्भात काय कायदेशीर कारवाई कोणती केली याची माहिती दिली जात नाही. भाजपकडून आयोजित झालेल्या आरोग्य शिबिरासाठी जेवण मागवले असे दाखवून गैरव्यवहार करण्यात आला आहे आणि आरोग्य खात्याकडून लावण्यात आलेल्या बॅनर मध्ये झालेल्या गैरव्यवहार यांची चौकशी करण्याची मागणी रमेश कदम यांनी केली आहे.

कदम यांनी कर्जत नगरपरिषद मधील नागरी सुविधा बाबत उपोषण सुरू केले आहे. नगरपरिषदेत बांधण्यात आलेल्या नाट्यगृहाच्या दयनीय अवस्थेची चौकशी व्हावी. नगरपरिषद हद्दीतील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणांवर आणि गृहनिर्माण संस्थेतील पार्किंग जागेवरील सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांवर कायदेशीर कारवाई करावी. नगरपरिषद हद्दीतील सर्व शौचालयात पाण्याची व्यवस्था सौचालयाची दररोज स्वच्छता करण्यात यावी आणि महिलांसाठी आवश्यक स्वतंत्र नविन शौचालयाची सुविधा करण्यात यावी. शुक्रवार बाजार आणि दररोजचे भाजीपाला विक्रेते,फल विक्रेते व फेरीवाले विक्रेते यांचा बाजार एकच ठिकाणी भरवावा अशा अनेक मागण्यांसाठी आणि नगरपरिषद हद्दीत सर्व आवश्यक ठिकाणी सी.सी.टीव्ही कॅमेरे तात्काळ लावण्यात यावेत आदी 11 मागणीसाठी he उपोषण सुरू झाले आहे.

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

