आता याला काय म्हणावं? लग्नाच्या अवघ्या 24 तासांत घटस्फोट; कारण काय तर...

पुणे : पुण्यात डॉक्टर जोडप्याने लग्नानंतर अवघ्या 24 तासांत वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. लग्नानंतर लगेचच त्यांच्यात गंभीर मतभेद निर्माण झाले, जे इतके ताणले की जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. सर्व विधींसह लग्न पार पडले. लग्नानंतर काही तासांतच पती-पत्नीमध्ये एका मुद्द्यावरून जोरदार वाद झाला.
नवविवाहित जोडप्यामधील हा वाद इतका गंभीर झाला की, नातेसंबंध पुढे चालू ठेवण्याची शक्यताच दिसत नव्हती. त्यांनी वाटाघाटी करून तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मतभेद दूर होऊ शकले नाहीत. यानंतर दोन्ही पक्षांनी कायदेशीर सल्ला घेतला आणि परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यक कायदेशीर औपचारिकता देखील लवकरच पूर्ण करण्यात आल्या.
दरम्यान, सोशल मीडियावर हे प्रकरण व्हायरल झाले, जिथे लोक आधुनिक विवाहांमधील वाढत्या ताणतणाव, अपेक्षा आणि घाईबद्दल चर्चा करू लागले. आजच्या काळात लग्नापूर्वी एकमेकांना समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात आहे का? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. तथापि, काहींनी याला वैयक्तिक निर्णय म्हटले आणि गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आवाहन केले.
दबाव, अपेक्षा आणि धारणांमधील फरक
मानसशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आजच्या काळात करिअरचा दबाव, कौटुंबिक अपेक्षा आणि वैयक्तिक धारणांमधील फरक यामुळे नातेसंबंधांवर अतिरिक्त ओझे पडते. अशा परिस्थितीत, लहान मतभेद देखील मोठे निर्णय घेऊ शकतात. जोडप्याचे प्रकरण चर्चेचा विषय बनले आहे.