Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ? परराज्यातील विक्रेते आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात

परराज्यातील अनेक तरुण ज्यांची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. ते गावोगावी फिरून खारी, टोस्ट, बिस्किटे, पाव अशा विविध बेकरी पदार्थांची घरोघरी विक्री करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात चिंताजनक चित्र दिसून येत आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 08:28 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:

शशिकांत पवार। अहिल्यानगर: अहिल्यानगर तालुक्यातील ग्रामीण भागात परराज्यातील काही तरुण गावोगावी फिरून खारी, टोस्ट, बिस्किटे, पाव आदी बेकरी पदार्थांची घरोघरी विक्री करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या उत्पादनांबाबत तसेच विक्रेत्यांबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः या पदार्थांवर उत्पादन दिनांक, एक्सपायरी डेट, घटकांची यादी, अन्नसुरक्षा परवाना क्रमांक किंवा उत्पादक कंपनीचे नाव व पत्ता नमूद नसल्याने आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न

ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये आकर्षक पॅकिंगमध्ये हे पदार्थ विकले जातात. मात्र लेबलिंग नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसते. एक्सपायरी डेट नसल्यामुळे हे पदार्थ किती दिवसांपूर्वी तयार झाले, कशा परिस्थितीत साठवले गेले याची कोणतीही खात्री नसते. त्यामुळे अन्नसुरक्षेबाबत शंका निर्माण होत आहेत.

अनभिज्ञ ग्राहकांचा गैरफायदा

स्वस्त दरात उपलब्ध असल्यामुळे शेतकरी, महिला, विद्यार्थी व इतर नागरिक हे पदार्थ सहजपणे खरेदी करतात. परंतु उत्पादनाची माहिती नसल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचे चित्र आहे. अशा प्रकारे अनभिज्ञ ग्राहकांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात सुरू आहे.

आरोग्यावर संभाव्य दुष्परिणाम

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, निकृष्ट दर्जाचा कच्चा माल, अस्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया किंवा मुदत संपलेले पदार्थ खाल्ल्यास विषबाधा, पोटदुखी, जुलाब, उलटी, अॅलर्जी तसेच यकृत व पचनसंस्थेचे विकार उद्भवू शकतात. लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींसाठी असे पदार्थ अधिक धोकादायक ठरू शकतात.

प्रशासनाकडून कारवाईची मागणी

फिरत्या विक्रेत्यांची ओळख पडताळणी, अन्नपदार्थांची तपासणी, परवाना नसलेल्या विक्रेत्यांवर कारवाई आणि एक्सपायरी डेट नसलेले पदार्थ जप्त करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तात्काळ प्रशासनाला माहिती देण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. गावोगावी जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

परराज्यातील विक्रेत्यांबाबत चर्चा

ग्रामीण भागात फिरणारे विक्रेते परराज्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे. ओळखपत्र किंवा अधिकृत कागदपत्रे नसल्यामुळे काही ठिकाणी शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संबंधित तरुणांची चौकशी करून त्यांच्या विक्रीतील पदार्थांची तपासणी करावी, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

एकूणच, ग्रामीण भागात फिरत्या विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या बेकरी पदार्थांच्या विक्रीमुळे अन्नसुरक्षा आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.

Web Title: Sellers from other states selling bakery products in ahilyanagar villages

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान, 23 फेब्रुवारीला प्रोफेसर चौकात प्रारंभ
1

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान, 23 फेब्रुवारीला प्रोफेसर चौकात प्रारंभ

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक
2

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar News: मनपा जमा खर्चात मोठी तफावत! 230 कोटी रुपयांची थकबाकी उघड
3

Ahilyanagar News: मनपा जमा खर्चात मोठी तफावत! 230 कोटी रुपयांची थकबाकी उघड

Ahilyanagar News: दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल
4

Ahilyanagar News: दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

Feb 13, 2026 | 09:17 PM
‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

Feb 13, 2026 | 09:13 PM
Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा

Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा

Feb 13, 2026 | 08:45 PM
Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी

Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी

Feb 13, 2026 | 08:43 PM
Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक

Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:35 PM
Ahilyanagar News: नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ? परराज्यातील विक्रेते आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात

Ahilyanagar News: नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ? परराज्यातील विक्रेते आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात

Feb 13, 2026 | 08:28 PM
सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

Feb 13, 2026 | 08:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM