Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Pune Metro: प्रदूषणाशी लढा! मेट्रो प्रवासातून दर किलोमीटरला वाचतोय १०८.५ मिलीग्रॅम $CO_2$

मेट्रो प्रकल्प राबवताना केवळ तंत्रज्ञानावर भर न देता पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी 'महा मेट्रो'ने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'ग्रीन मेट्रो इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत शहरात खालीलप्रमाणे वृक्षारोपण करण्यात आले आहे

Updated On: Feb 25, 2026 | 12:59 PM
Pune Metro: प्रदूषणाशी लढा! मेट्रो प्रवासातून दर किलोमीटरला वाचतोय १०८.५ मिलीग्रॅम $CO_2$

Pune Metro: प्रदूषणाशी लढा! मेट्रो प्रवासातून दर किलोमीटरला वाचतोय १०८.५ मिलीग्रॅम $CO_2$

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाढते प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रवास हा पर्यावरणासाठी ‘तारणहार’ ठरत आहे.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) अहवालानुसार, पेट्रोल-डिझेलची वाहने, कचरा जाळणे आणि कारखान्यांमुळे हवेची गुणवत्ता खालावली आहे
  • मेट्रोच्या दररोजच्या प्रवासातून एका दिवसाची बचत: १७२.७ किलो CO2 आणि एका वर्षाची बचत: ६३.१ टन CO2 इतकी कार्बन बचत होत आहे.
 

विजया गिरमे, Pimpri-Chinchwad Metro: वाढते सिमेंटचे जंगल, रस्त्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि धुराचे लोट यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा श्वास गुदमरत आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत मेट्रोने प्रवास करणारे नागरिक शहरासाठी ‘तारणहार’ ठरत आहेत. तुम्ही मेट्रोचे तिकीट काढता, तेव्हा केवळ प्रवासाचा निर्णय घेत नाही, तर पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी एक ठोस पाऊल टाकता. प्रति किलोमीटर १०८.५ मिलीग्रॅम ‘सीओ-२’ (CO2) उत्सर्जनाची बचत होत असून, दररोज हजारो नागरिक या ‘ग्रीन वॉरियर्स’च्या मोहिमेत सामील होत आहेत.

प्रदूषणाची विळखा आणि चिंतेची बाब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) निरीक्षणांनुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे.

प्रमुख कारणे: पेट्रोल-डिझेलची वाहने, कचरा जाळणे आणि कारखान्यांतील बॉयलर.

घातक घटक: हवेत सूक्ष्म धूलिकणांसह सल्फर ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि कार्बन मोनॉक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे.

परिणाम: शहरांच्या सरासरी तापमानात वाढ होत असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत

मेट्रो लाईन नुसार एकूण आकडेवारी

१) पीसीएमसी ते स्वारगेट (लाईन१:- 17.4 किमी)

सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या – 91,554
Co2 – १.८८७ ग्रॅम

i) एका दिवसाची बचत – 172.7 किलो
ii) एका महिन्याची बचत – ५.१८ टन
iii) एका वर्षाची बचत – ६३.१ टन

२) वनाज ते रामवाडी (लाईन २:- १५.७ किमी)

सरासरी दैनंदिन प्रवासी संख्या- १०८८८६
CO2:- 1.703 ग्रॅम

एका दिवसाची बचत – १८५.४ किलो
एका महिन्याची बचत – ५.६ टन
एका वर्षाची बचत – ६७.७ टन

तुलनात्मक विश्लेषण: रस्ते प्रवास वि. मेट्रो

वाहनाचा प्रकार प्रवासी क्षमता सरासरी उत्सर्जन (ग्रॅममध्ये)

१) मेट्रो ट्रेन ९७० ० (शून्य थेट उत्सर्जन)

२) PMPMLबस
(CNG/डिझेल) ५० सुमारे ८०० -१,००० ग्रॅम

३) खासगीकार(पेट्रोल) ४ सुमारे १,५०० – १,८०० ग्रॅम

४) दुचाकी (टू-व्हीलर) २ सुमारे २५० – ३०० ग्रॅम

Hindu-Muslim Politics: महाराष्ट्रातही ‘उत्तर प्रदेश पॅटर्न’ लागू करा! अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांचा एल्गार

पुणे मेट्रोचे ‘ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’: १७,९४६ वृक्षांची लागवड

मेट्रो प्रकल्प राबवताना केवळ तंत्रज्ञानावर भर न देता पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ‘महा मेट्रो’ने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘ग्रीन मेट्रो इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत शहरात खालीलप्रमाणे वृक्षारोपण करण्यात आले आहे:

वृक्षारोपण : पुणे महानगरपालिका (PMC) क्षेत्रात १२,५७४ आणि पिंपरी-चिंचवड (PCMC) क्षेत्रात ५,३७२ अशा एकूण १७,९४६ नवीन झाडांची लागवड करण्यात आली आहे.

यशस्वी पुनर्रोपण : प्रकल्पाच्या कामात अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्याऐवजी त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रोपण करण्यात आले. यामध्ये पुणे शहरात १,८१८ आणि पिंपरीमध्ये ४४३ झाडांचे यशस्वी पुनर्रोपण झाले आहे.

सौर ऊर्जेचा वापर: मेट्रो स्थानकांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे कार्बन फूटप्रिंट कमी होण्यास मदत होत आहे.

 

 

Web Title: Fight against pollution metro pravastun rate kilometerla watchtoy 1085 mg co2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Women’s Health Issues: अमरावतीत १० महिन्यात १६९१ गर्भपातांची नोंद? धक्कादायक कारणे उघड
1

Women’s Health Issues: अमरावतीत १० महिन्यात १६९१ गर्भपातांची नोंद? धक्कादायक कारणे उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Feb 25, 2026 | 02:03 PM
Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Feb 25, 2026 | 01:55 PM
Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Feb 25, 2026 | 01:54 PM
परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

Feb 25, 2026 | 01:53 PM
Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Feb 25, 2026 | 01:48 PM
Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Feb 25, 2026 | 01:47 PM
वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Feb 25, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM