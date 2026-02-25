Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
70 वर्षांच्या पाकिस्तानी हकीम बाबरने केलं 22 वर्षांच्या तरुणीशी लग्न… म्हणाला, “मी अल्लाहची ऑर्डर फॉलो करतोय”; Video Viral

Pakistani Wedding Video : अल्लाहने मला परवानगी दिली आहे, मी काही चुकीचं केलं नाही म्हणत 70 वर्षांच्या वृद्धाने 22 वर्षांच्या तरुणीशी थाटला संसार. त्यांच्या लग्नाचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चर्चेचा विषय बनला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:32 PM
70 वर्षांच्या पाकिस्तानी हकीम बाबरने केलं 22 वर्षांच्या तरुणीशी लग्न... म्हणाला, "मी अल्लाहची ऑर्डर फॉलो करतोय"; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • पाकिस्तानच्या एका विवाहाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
  • 70 वर्षांच्या हकीम बाबरने 22 वर्षांच्या तरुणीशी लग्न केलं.
  • त्यांच्या वयातील फरक सर्वांनाच अचंबित करत असून नेटकऱ्यांनी त्यांच्या लग्नावर टीकास्त्र सोडले आहे.
पाकिस्तानात अधिकतर मुस्लिम धर्माचे लोक राहतात. मुस्लिम धर्मात एकाहून अधिक लग्न करणं मान्य आहे. याचाच फायदा घेत अनेक पुरुष आपल्या वयाहून कमी वयाच्या मुलींशी विवाह करतात. पाकिस्तानात यासाठी कायदे कडक करण्याचा लढा सुरु असून दुसरीकडे काही कट्टरपंथी या निर्णयाचा सपशेल विरोध करत आहेत. अशात अलिकडेच पाकिस्तानातील रावळपिंडीतील एका घटनेने सोशल मिडियावर टिकेची लाट पसरवली आहे. एका लग्नाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून यात केलेल्या दाव्यानुसार एका ७० वर्षांच्या वयोवृद्ध पुरुषाने २२ वर्षांच्या तरुणीशी लग्न थाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोघांमधील वयाचे अंतर तब्बल ४८ वर्षे आहे जे सर्वांनाच चकित करणारे आहे. या लग्नाची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगत असून नेटकऱ्यांनी यावर टीकास्त्र सोडले आहे.

109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

पाकिस्तानातील रावळपिंडी येथील चकलाना स्कीम-III येथील रहिवासी हकीम बाबर (७०) यांनी त्यांच्यापेक्षा ४८ वर्षांनी लहान असलेल्या महिलेशी लग्न केले आहे. या लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, लांब दाढी असलेला हकीम बाबर एका तरुणीसोबत बसल्याचे दिसून येते. तरुणीने लग्नाचा वधूचा पेहराव केलेला असतो आणि हकीम बाबर तिच्या फुलांच्या माळा घालत असतो. व्हिडिओ त्यांच्या लग्नाचा असल्याचे सांगण्यात आले असून व्हिडिओला इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.

पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यूनला दिलेल्या मुलाखतीत बाबरने ट्रोलर्सना उत्तर दिले. तो म्हणाला, “आमचा विवाह अरेंज्ड आणि लव्ह मॅरेज दोन्ही आहे. आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो आणि नंतर आम्ही आमचे नाते पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही निकाह समारंभाने आमचे नाते अधिकृत केले.” लग्नाचे फोटो लवकरच व्हायरल झाले आणि लोकांनी त्यावर कमेंट करायला सुरुवात केली.

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

बाबर पुढे म्हणाला की तो विवाहित होता, त्याने कोणतेही चुकीचे काम केलेले नव्हते. काही ट्रोल करणारे असे आहेत जे गर्लफ्रेंड ठेवतात आणि त्यांना फसवतात पण कधीही लग्न करत नाहीत. बाबरची २२ वर्षांची पत्नी देखील सहमत असून ती म्हणाली की, प्रेमानंतरच लग्न करण्यात आले आहे. जेव्हा तुमचं प्रेम खरं असेल वयाचा फरक काही मोठा वाटत नाही. वृत्तानुसार, नवविवाहित जोडपे ईदनंतर सौदी अरेबियाला जाण्याची योजना आखत आहेत. त्यानंतर ते त्यांच्या हनिमूनसाठी नेदरलँड्सला जाऊ शकतात. हे लग्न सध्या चर्चेत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 25, 2026 | 02:30 PM

