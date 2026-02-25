70 वर्षांच्या पाकिस्तानी हकीम बाबरने केलं 22 वर्षांच्या तरुणीशी लग्न... म्हणाला, "मी अल्लाहची ऑर्डर फॉलो करतोय"; Video Viral

109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस
पाकिस्तानातील रावळपिंडी येथील चकलाना स्कीम-III येथील रहिवासी हकीम बाबर (७०) यांनी त्यांच्यापेक्षा ४८ वर्षांनी लहान असलेल्या महिलेशी लग्न केले आहे. या लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, लांब दाढी असलेला हकीम बाबर एका तरुणीसोबत बसल्याचे दिसून येते. तरुणीने लग्नाचा वधूचा पेहराव केलेला असतो आणि हकीम बाबर तिच्या फुलांच्या माळा घालत असतो. व्हिडिओ त्यांच्या लग्नाचा असल्याचे सांगण्यात आले असून व्हिडिओला इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यूनला दिलेल्या मुलाखतीत बाबरने ट्रोलर्सना उत्तर दिले. तो म्हणाला, “आमचा विवाह अरेंज्ड आणि लव्ह मॅरेज दोन्ही आहे. आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो आणि नंतर आम्ही आमचे नाते पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही निकाह समारंभाने आमचे नाते अधिकृत केले.” लग्नाचे फोटो लवकरच व्हायरल झाले आणि लोकांनी त्यावर कमेंट करायला सुरुवात केली.
In Rawalpindi, 60-year-old Hakim Babar has married a young woman, stating that the most important aspects of marriage are sincere intentions and its legal and religious validity. His remarks have sparked public discussion on age differences in marriage and personal choice. pic.twitter.com/8eAxR5hwjC — DeFacto.News (@I_DeFacto) February 23, 2026
बाबर पुढे म्हणाला की तो विवाहित होता, त्याने कोणतेही चुकीचे काम केलेले नव्हते. काही ट्रोल करणारे असे आहेत जे गर्लफ्रेंड ठेवतात आणि त्यांना फसवतात पण कधीही लग्न करत नाहीत. बाबरची २२ वर्षांची पत्नी देखील सहमत असून ती म्हणाली की, प्रेमानंतरच लग्न करण्यात आले आहे. जेव्हा तुमचं प्रेम खरं असेल वयाचा फरक काही मोठा वाटत नाही. वृत्तानुसार, नवविवाहित जोडपे ईदनंतर सौदी अरेबियाला जाण्याची योजना आखत आहेत. त्यानंतर ते त्यांच्या हनिमूनसाठी नेदरलँड्सला जाऊ शकतात. हे लग्न सध्या चर्चेत आहे.
