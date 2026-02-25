Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raut On Seat Dispute In Mahavikas Aghadi In Rajya Sabha Elections 2026

Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

Rajyasbaha Election 2026 : राज्यसभा निवडणुकीमधील एका जागेवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. याबाबत तिन्ही पक्ष दावा करत असल्यामुळे काय होणार याची उत्सुकता लागली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 12:15 PM
MP Sanjay Raut on seat dispute in Mahavikas Aghadi in Rajya Sabha elections 2026

राज्यसभा निवडणुकीमध्ये एका जागेवरुन महाविकास आघाडीमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • खासदार संजय राऊत पत्रकार परिषद
  • राज्यसभा निवडणुकीबाबत मांडले स्पष्ट मत
  • शरद पवार निवडणूक लढवणार असल्याचे दिले संकेत
Rajyasbaha Election 2026 : मुंबई : राज्यसभेसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी सर्वात जास्त सात जागांसाठी निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. यामध्ये केवळ एकाच जागेवर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळवता येणार आहे. मात्र त्यासाठी कोणत्या पक्षाचा उमेदवार होणार यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये राज्यसभा खासदारकीवरुन रस्सीखेच सुरु आहे. याबाबत खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच शरद पवार (Sharad Pawar) हे निवडणुकीला उभे राहणार असल्याचे देखील राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे काँग्रेस नेत्यांच्या आकांशावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. त्याचबरोबर राज्यसभा निवडणूकीवर देखील स्पष्ट मत मांडले. ते म्हणाले की, “ही एक ठराविक प्रक्रिया असते. जर एखादी जागा महाविकास आघाडीला मिळणार असेल, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या तिन्ही पक्षांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा लागतो. ही विधानपरिषद आणि राज्यसभेची निवडणूक आहे. तिन्ही पक्ष एकत्र बसून चर्चा केल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक पुढे जाणार नाही. त्या दृष्टीने आमदारांची एकत्रित बैठक होईल,” अशी माहिती खासदार राऊत यांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

पुढे ते म्हणाले की, “राज्यसभा निवडणुकीची तयारी फक्त महाराष्ट्रात नाही, तर देशभर सुरू आहे. देशभरात साधारण ३६ जागा रिक्त होत आहेत. महाराष्ट्रात ७ जागा आहेत. त्यापैकी ६ जागा जिंकण्याइतकं बळ महायुतीकडे आहे. एका जागेवर आम्ही तिघे मिळून निर्णय घेऊ. – काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांचे काही सदस्य निवृत्त होत आहेत. प्रत्येक पक्षाचे एक किंवा दोन सदस्य निवृत्त होत असल्यामुळे, प्रत्येक पक्ष आपला उमेदवार जावा, अशी भूमिका मांडतो.मात्र शेवटी जाणार एकच उमेदवार आहे. तो कोण असेल, यावर तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होईल,” असे देखील राऊत म्हणाले आहेत.

संजय राऊत म्हणाले की, “शरद पवार निवडणुकीला उभे राहणार आहेत, याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ नेता जर “मी अजून एक संधी घेणार आहे” असं म्हणतो, तर त्यावर महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा होईल आणि त्यानंतर आम्ही पुढे जाऊ. महाविकास आघाडीमध्ये कोणतेही तडे किंवा मतभेद नाहीत.सकाळी आंदोलन होतं, आमदारांना कधी कधी पोहोचायला उशीर होतो.आंदोलनात आमचे महेश सावंत उपस्थित होते, ते तुम्ही पाहू शकता,” असे खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

त्य़ाचबरोबर राष्ट्रवादीमध्ये पार्थ पवार यांना राज्यसभेची खासदारकी देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यावर राऊत म्हणाले की, “उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर अशा विषयांवर चर्चा होऊ शकते.मुंडवा जमीन प्रकरण संपलेलं नाही; मात्र मुख्यमंत्री पाठीशी असल्यामुळे असे विषय दडपले जातात.विरोधकांच्या नेत्यांची मुलं असती, तर तथ्य नसतानाही त्यात ‘मालमसाला’ घालून खटले उभे राहिले असते.सत्ताधारी एकत्र असल्यामुळेच महाराष्ट्रात ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ असल्याचं चित्र दिसतं. त्या अहवालाबाबत माझ्याकडे कोणतीही माहिती नाही. अहवाल वाचलेला नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या खिशात तो अहवाल आहे, असं ते म्हणतात. तो कधी बाहेर काढणार, हे मला माहिती नाही,” अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

Web Title: Mp sanjay raut on seat dispute in mahavikas aghadi in rajya sabha elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई
1

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय
3

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी
4

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

Feb 25, 2026 | 12:15 PM
जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

Feb 25, 2026 | 12:15 PM
यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार ‘या’ सुविधा…

यूजर्सना लागली लॉटरी! YouTube च्या प्रिमियम लाईट प्लॅनमध्ये मोठा बदल, केवळ 89 रुपयांत मिळणार ‘या’ सुविधा…

Feb 25, 2026 | 12:08 PM
अवकाळी पावसाचा पिकांना तडाखा; अनेक पिके जमीनदोस्त, बागांचेही नुकसान

अवकाळी पावसाचा पिकांना तडाखा; अनेक पिके जमीनदोस्त, बागांचेही नुकसान

Feb 25, 2026 | 12:08 PM
St Employees Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा

St Employees Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा

Feb 25, 2026 | 12:05 PM
कर्करोगाविरुद्ध तीन स्तरांवरील प्रभावी उपचार पद्धती; शस्त्रक्रिया, केमोथेरपीद्वारे रुग्णांना नवजीवन देणारी आधुनिक वैद्यकीय क्रांती

कर्करोगाविरुद्ध तीन स्तरांवरील प्रभावी उपचार पद्धती; शस्त्रक्रिया, केमोथेरपीद्वारे रुग्णांना नवजीवन देणारी आधुनिक वैद्यकीय क्रांती

Feb 25, 2026 | 12:00 PM
Bigg Boss Marathi 6: सचिन कुमावतने घराबाहेर पडताच केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल; तर, ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी!

Bigg Boss Marathi 6: सचिन कुमावतने घराबाहेर पडताच केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल; तर, ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी!

Feb 25, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM