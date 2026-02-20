Women’s Health Issues: अमरावतीत १० महिन्यात १६९१ गर्भपातांची नोंद? धक्कादायक कारणे उघड

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नैसर्गिक गर्भपात देखील चिंताजनक आहे. पहिल्या तीन महिन्यात अधिक प्रमाण आहे. हार्मोनल असंतुलन, जीवनशैलीतील बदल, ताणतणाव महत्त्वाचा घटक हे कारणे नैसर्गिक गर्भपातासाठी कारणीभूत ठरतात.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:06 PM
  • जन्मजात विकृती किंवा गर्भाची योग्य वाढ न होणे.
  • उच्च रक्तदाब (Pre-eclampsia), मधुमेह आणि गर्भाशयातील संसर्ग.
  • उशिरा होणारे विवाह आणि करिअरमुळे पुढे ढकललेली गर्भधारणा
Women’s Health Issues:  बदलती जीवनशैली, उशिरा होणारे विवाह, करिअरचा वाढता ताण आणि विविध वैद्यकीय कारणांमुळे शहरात गर्भपातांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासकीय रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल १६९१ गर्भपातांची नोंद झाली आहे. जिवंत जन्मांच्या तुलनेत हैं प्रमाण लक्षणीय असून साधारण १० बालकांच्या जन्मामागे एक गर्भपात होत असल्याचे दिसून येते. ही स्थिती महिलांच्या आरोग्याबाबत तसेच य भविष्यातील लोकसंख्यात्मक संतुलनाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. जिल्हा आरोग्य विभागाने दिलेल्या म माहितीनुसार गर्भातील जन्मजात विकृती, उच्च रक्तदाब व प्री-एक्लॉर्मप्सया, मधुमेहामुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती, गर्भाची वाढ न होणे, गर्भाशयातील संसर्ग आदी  वैद्यकीय कारणांमुळे गर्भपात करावे लागत   आहेत.

Oceanographic Research 2026: धोक्याची घंटा! हिंद महासागरात वाहतेय गोडे पाणी, शास्त्रज्ञ चिंतेत

याशिवाय बदललेली जीवनशैली, उशिरा विवाह आणि उशिरा गर्भधारणा  यामुळेही जोखीम वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे नोकरी आणि करिअरच्या धावपळीमुळे अनेक महिला गर्भधारणा पुढे ढकलतात. वाढत्या वयानुसार गर्भधारणेशी संबंधित गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता अधिक असते. विशेषतः कार्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत महिलांमध्ये हे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. कायद्यानुसार काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातास परवानगी आहे. यात आईच्या

जीवाला धोका निर्माण होणे, गर्भातील गंभीर विकृती, अत्याचारामुळे झालेली गर्भधारणा, गर्भनिरोधक साधनांच्या अपयशामुळे झालेली गर्भधारणा किंवा मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता अशा कारणांचा समावेश होतो. एकूणच, वाढते गर्भपात प्रमाण हे केवळ वैयक्तिक निर्णयांपुरते मर्यादित नसून सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि लोकसंख्यात्मक परिणामांची जाणीव करून देणारे आहे.

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

घटते लिंग प्रमाण आज खरा चिंतेचा विषय

बहुतेक गर्भपात हे वैद्यकीय कारणामुळे करये लागतात. महिलांनी गर्भधारणा उशिरा करण्याऐवजी नियोजनबद्ध पद्धतीने तपासण्या करून निर्णय घ्यावा, नियमित तपासणी आणि वौम्य सल्ला घ्यावा, -डॉ. अरुण साळुंके, एसीएस, डफरीन

 

