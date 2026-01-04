Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar News: जादूटोणाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा गंडा! पोटे पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल

हल्ली जादूटोणा करून लोकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालण्याच्या प्रकरणात वाढ होताना दिसत आहे. अशीच एक घटना संगमनेर तालुक्यातील गावात घडली आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 05:52 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • जादूटोणाच्या नावाखाली कुटुंबाची आर्थिक लूट
  • पोटे पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल
  • जणू घ्या संपूर्ण प्रकरण
संगमनेर तालुक्यातील पठार भागात असलेल्या घारगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जांबुत खुर्द गावात जादूटोणा व संमोहनाच्या आमिषाने एका कुटुंबाची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बाळासाहेब पोटे आणि त्याची पत्नी सिंधू बाळासाहेब पोटे या दोघांविरुद्ध घारगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या गुन्ह्याची सुरुवात सन 2014 पासून झाल्याचे समोर आले आहे. जांबुत खुर्द येथील शरद कैलास डोंगरे यांच्या घरी बाळासाहेब पोटे व त्याच्यासोबत एक अनोळखी व्यक्ती आली होती. “तुमचे सर्व काही चांगले करून देतो” असे सांगत त्यांनी घरातील ज्येष्ठ सदस्यांशी गोड बोलून रोख 5 हजार रुपये व एक बकरू घेऊन गेले.

Vasai Crime: जामिनासाठी खर्च केलेल्या पैशांवरून बहिणीवर गोळीबार; घरातून जिवंत हँड ग्रेनेड व गावठी रिव्हॉल्व्हर जप्त

सन 2015 मध्ये पुन्हा पोटे व त्याचा साथीदार डोंगरे यांच्या घरी आले. यावेळी संमोहन करून घरातील आईकडून 1 लाख 50 हजार रुपये घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानंतर जुलै 2025 मध्ये पोटे याने दोन व्यक्तींना घरी पाठवून आश्रम शाळेसाठी धान्य लागते असे सांगून एक गोणी बाजरी व 600 रुपये रोख रक्कम घेऊन गेल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, डोंगरे कुटुंबातील आईचे तसेच भावजयी दिपाली सुरेश डोंगरे यांचे सुमारे 5 लाख रुपयांचे दागिने गायब झाल्याचेही निष्पन्न झाले. या संदर्भात विचारणा केली असता घरातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. या सर्व प्रकारामुळे कुटुंबातील आईची मानसिक स्थिती बिघडल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले.

Nagpur Municipal Election: कुणाला पतंग, तर कुणाला टॉर्च, ट्रक…; नागपूर महापालिकेसाठी अपक्षांना चिन्हांचे वाटप

जादूटोणा व संमोहनाच्या माध्यमातून सोने, पैसे, बकरू व धान्य असा ऐवज लुटल्याप्रकरणी शरद कैलास डोंगरे यांच्या फिर्यादीवरून महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियम 2013 अंतर्गत बाळासाहेब पोटे व सिंधू बाळासाहेब पोटे या जोडप्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस कॉन्स्टेबल आदिनाथ गांधले करत आहेत.

