Vasai Crime: जामिनासाठी खर्च केलेल्या पैशांवरून बहिणीवर गोळीबार; घरातून जिवंत हँड ग्रेनेड व गावठी रिव्हॉल्व्हर जप्त

वसईत जामिनासाठी दिलेल्या पैशांच्या वादातून भावाने बहिणीवर गोळीबार केला. काचेमुळे जीव वाचला. आरोपीला मुंबईतून अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून जिवंत हँड ग्रेनेड व गावठी रिव्हॉल्व्हर जप्त झाले.

Updated On: Jan 04, 2026 | 03:46 PM
  • जामिनासाठी खर्च केलेले पैसे परत मागितल्याने भावाचा बहिणीवर गोळीबार
  • खिडकी बंद केल्याने गोळी संगणकाला लागली; बहिणीचा जीव वाचला
  • आरोपी अटकेत; घरातून हँड ग्रेनेड व गावठी कट्टा जप्त
ठाणे: पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील वाघरा पाडा भागात एका महिलेवर गोळीबार केल्याची घटना घडली. यांनतर ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथे एका घरात दडून बसला होता. पोलिसंनी त्याला अटक केली आहे. आरोपी हा मृत महिलेचा भाऊ आहे. आरोपीचे नाव शिवदयाळ विश्वकर्मा (४५) असे नाव आहे. तर पुष्पा अशोक विश्वकर्मा (४२) असे महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या घरात जिवंत हॅण्ड ग्रेनेड आणि गावठी रिव्हॉल्व्हरही पोलिसांनी हस्तगत केले आहे.

Kalyan Crime: धक्कादायक! सासूनेच मित्राच्या मदतीने सुनेची केली निर्घृण हत्या; नोकरी-संपत्तीचा वाद ठरला कारण

नेमकं काय प्रकरण?

मुंबईच्या पंतनगरमध्ये असताना आरोपी शिवदयाळ याने त्याच्या पत्नीची २०१८ मध्ये हत्या केली होती. याच हत्येप्रकरणी तो कारागृहात होता. कारागृहात असताना त्याने बहीण पुष्पा हिला न्यायालयाच्या तारखेदरम्यानच्या भेटीत जामिनावर सोडण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी त्याने वकिलाचा दीड ते दोन लाखांचा खर्चही तिला करण्यास सांगितला. सुटून आल्यानंतर पैश्यांची परतफेड करेन असेही त्याने सांगितले. याच विश्वासाने पुष्पाने त्याच्या जामिनासाठी खर्च केले. तो अडीचच्या सुमारास वाघरा पाड्यातील तिच्या घरी गेले. घराच्या खिडकीतून तिच्याशी तो वाद घालत असतांना तिच्यावर रिव्हॉल्वर रोखले. सुदैवाने, त्याने गोळी झाडण्याच्या वेळीच तिने खिडकी बंद केली. ही गोळी काचेतून घरातील संगणकाला लागली.

पोलिसांनी आरोपीला कशी केली अटक

या घटनेनंतर तिने लगेच पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तिने वालीव पोलिस ठाण्यात भावाविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याची तक्रार दिले आहे. पोलिसांनी शोध मोहीम राबवून मुंब्याजवळील दिवा (जि. ठाणे) परिसरातील एका घरात शनिवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास त्याचे लोकेशन ट्रेस केले. त्याला त्याच ठिकाणातून अटक केली आहे. एवढेच नाहीतर पोलिसांनी हॅण्ड ग्रेनेड आणि गावठी कट्टाही हस्तगत केला आहे. त्याच्याकडे शस्त्रसामग्री मिळाल्याचा दुसरा गुन्हा मुंब्रा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.

Ahilyanagar Crime: हृदयद्रावक! कौटुंबिक वादानंतर जामखेडमध्ये बाप–लेकाची एकाच दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या

Published On: Jan 04, 2026 | 03:46 PM

