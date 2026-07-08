Jackie Shroff : ‘भिडू! Gift हे गिफ्ट असतं’ जॅकी श्रॉफ यांनी अर्जुन कपूरच्या बहिणीला दिली भलतीच भेट वस्तू

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Jackie Shroff यांनी anshula kapoor ला तिच्या लग्नात भेटवस्तू म्हणून एक रोपटं दिलं आहे. सामान्य लग्नांमध्ये लग्नात आहेर म्हणून पैशांची पाकिटं दिली जातात तरी भेट द्यायचं म्हंटलात तरी TV, फ्रिज किंवा जास्तीत जास्त AC दिला जातो. परंतु, Jackie Shroff यांच्या या अनोख्या स्टाईलने मात्र संपूर्ण भारताचे लक्ष वेधले आहे. लग्नात भेट देताना झाडही उत्तम पर्याय असू शकतो हे अंशुलाच्या लग्नात जॅकी दांनी दाखवून दिलं.
झाड किंवा रोपटं हे Jackie Shroff यांच्या स्टाईलचा भाग आहे. जॅकी श्रॉफ जेव्हा जेव्हा माध्यमांसमोर येतात किंवा लाइमलाईटसमोर झळकतात, त्या प्रत्येकवेळी त्यांच्या हातामध्ये एक रोपटं असतंच. या हटके स्टाईलमधून ते झाडे टिकवणे आणि जगवणे असा महत्वाचा संदेश देत असतात. मुळात, ते गमंत म्हणून नेहमी म्हणत असतात की ‘मी नेहमी माझा पर्सनल ऑक्सिजन सोबत घेऊन फिरत असतो.’
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Anshula Kapoor च्या लग्नात दिलेली ही खास भेट Jackie Shroff यांचे झाडांवर असलेले प्रेम सिद्ध करते. मुळात, अंशुलाने रोहन ठक्करसोबत साता जन्माची गाठ बांधली आहे. रोहन ठक्कर प्रसिद्ध भारतीय स्क्रीनरायटर आहे. तसेच स्क्रिप सुपरवाईजर आहे.