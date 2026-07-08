Moshi Building Collapse: पिंपरी-चिंचवडमधील मोशीत इमारत कोसळली; ढिगाऱ्याखाली १४ ते १५ जण अडकल्याची भीती

Tukaram Mundhe News: जर एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालात तर? तुकाराम मुंढेंनी दिले उत्तर
इमारत कोसळल्यानंतर त्याच्या ढिगाऱ्या खाली हे लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेची माहिती तातडीने पोलीस आणि पिंपरी चिंचवड अग्निशमन दल यांना देण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मुसळधार पावसामुळे ही इमारत कोसळली असावी, असा अंदाज बांधला जात आहे. इमारत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली जवळपास 14 ते 15 जण अडकल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी चिंचवड अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती निवारणाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून तातडीने बचाव कार्य ही सुरू केले आहे. दोन्ही पथकांकडून सध्या संयुक्त पणे तिथे बचाव मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. बचाव पथकांकडून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. परिसरात या घटनेनंतर भीतीचे वातावरण असून पावसाळ्यात जनतेने काळजी घ्यावी, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
ही घटना दुपारच्या वेळेत घडल्याने अनेक कर्मचारी इमारतीत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काही कर्मचारी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असून, घटनास्थळी युद्धपातळीवर शोध व बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे आवाज ऐकू येत असून ते जिवंत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बचाव पथकाकडून अत्यंत काळजीपूर्वक ढिगारा हटवून अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, पोलीस आणि रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव मोहिमेसाठी लष्करालाही पाचारण करण्यात आले असून संयुक्तपणे बचावकार्य सुरू आहे. अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत अद्याप कोणाचाही मृत्यू झाल्याची नोंद नाही. मात्र, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
घटनास्थळी महापौर रवि लांडगे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला. परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून नागरिकांना घटनास्थळापासून दूर राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.