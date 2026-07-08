Ramayana Trailer : तारीख ठरली! बस काही दिवस आणखीन; ‘या’ तारखेला प्रदर्शित होणार रामायण सिनेमाचा ट्रेलर

रामायण सिनेमाचा ट्रेलर कधी होणार प्रदर्शित?
सिनेमा पाहण्यासाठी आतुरलेले डोळ्यांना काही काळ सुखाची अनुभूती मिळणार तर काही डोळ्यांसाठी ही उत्सुकता आणखीन दाट करण्याची पर्वणी ठरणार आहे. अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर सिनेमा ‘रामायण‘चा ट्रेलर 18 जुलै रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. एकंदरीत, सिनेमाच्या निर्मात्यांकडून प्रेक्षकांमध्ये उत्कंठा वाढवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत. काही दिवसांअगोदर, हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने सिनेमात असणारा रणबीर कपूरचा लुक प्रसिद्ध करण्यात आला होता. सिनेमात रणबीर प्रभू रामांच्या भूमिकेत झळकणार आहे. तर दाक्षिणात्य सिनेमात आपल्या सौंदर्य आणि साधेपणाने संपूर्ण सिनेचाहत्यांचे मन जिकणारी अभिनेत्री सई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. KGF सिनेमाचा हिरो यश या सिनेमात रावण म्हणून झळकणार आहे. तसेच अभिनेता सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत दिसून येणार आहे.
एका वर्षागोदर 3 जुळली 2025 रोजी ‘रामायण‘ सिनेमाची अनाउन्समेंट करण्यात आली होती. त्याकाळापासून आजपर्यंत रामभक्तांसहित सिनेचाहत्यांचे डोळे सिनेमाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांच्या निर्णयांकडे लागून आहे.
सिनेमा दोन भागांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. 2025 मध्ये सुरु झालेल्या या उत्कंठा वाढीच्या खेळाला अखेर अंत 2027 मध्ये मिळणार आहे. कारण 2026 मध्ये या सिनेमाचा पहिला भाग प्रदर्शित केला जाईल, जो या दिवाळीपर्यंत सिनेमागृहात झळकेल. तर सिनेमाचा दुसरा भाग 2027 मध्ये प्रदर्शित होईल.