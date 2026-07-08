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Ramayana Trailer : तारीख ठरली! बस काही दिवस आणखीन; ‘या’ तारखेला प्रदर्शित होणार रामायण सिनेमाचा ट्रेलर

Updated On: Jul 08, 2026 | 05:10 PM IST
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सारांश

रणबीर कपूरच्या 'रामायण' सिनेमाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर 18 जुलै रोजी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या तब्बल तीन ते साडेतीन महिने आधी ट्रेलर रिलीज करून प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेमाचा ट्रेलर सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या तीनसाडेतीन महिन्यांअगोदरच प्रदर्शित केला जाणार आहे.
  • अभिनेता सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत दिसून येणार आहे.
  • सिनेमाचा दुसरा भाग 2027 मध्ये प्रदर्शित होईल.
Animal मध्ये जनावरासारखा पात्र साकारणाऱ्या रणबीर कपूरला रामाच्या अवतारात पाहण्यासाठी प्रेक्षक मंडळी उत्सुक आहे. अनेक भक्तमंडळी मोठ्या पडद्यावर रामायण अनुभवण्यासाठी आतुरले आहेत. अशामध्ये सिनेमा या दिवाळी 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे, 14 वर्षांचा वनवास संपवून अयोध्येत परतण्याचा दिवस दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर रामचंद्र मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहेत. पण या सिनेमाचा ट्रेलर मात्रा फार लवकर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. सिनेमाचा ट्रेलर सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या तीनसाडेतीन महिन्यांअगोदरच प्रदर्शित केला जाणार आहे.

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रामायण सिनेमाचा ट्रेलर कधी होणार प्रदर्शित?

सिनेमा पाहण्यासाठी आतुरलेले डोळ्यांना काही काळ सुखाची अनुभूती मिळणार तर काही डोळ्यांसाठी ही उत्सुकता आणखीन दाट करण्याची पर्वणी ठरणार आहे. अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर सिनेमारामायणचा ट्रेलर 18 जुलै रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. एकंदरीत, सिनेमाच्या निर्मात्यांकडून प्रेक्षकांमध्ये उत्कंठा वाढवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत. काही दिवसांअगोदर, हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने सिनेमात असणारा रणबीर कपूरचा लुक प्रसिद्ध करण्यात आला होता. सिनेमात रणबीर प्रभू रामांच्या भूमिकेत झळकणार आहे. तर दाक्षिणात्य सिनेमात आपल्या सौंदर्य आणि साधेपणाने संपूर्ण सिनेचाहत्यांचे मन जिकणारी अभिनेत्री सई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. KGF सिनेमाचा हिरो यश या सिनेमात रावण म्हणून झळकणार आहे. तसेच अभिनेता सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत दिसून येणार आहे.

एका वर्षागोदर 3 जुळली 2025 रोजीरामायण‘ सिनेमाची अनाउन्समेंट करण्यात आली होती. त्याकाळापासून आजपर्यंत रामभक्तांसहित सिनेचाहत्यांचे डोळे सिनेमाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांच्या निर्णयांकडे लागून आहे.

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सिनेमा दोन भागांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. 2025 मध्ये सुरु झालेल्या या उत्कंठा वाढीच्या खेळाला अखेर अंत 2027 मध्ये मिळणार आहे. कारण 2026 मध्ये या सिनेमाचा पहिला भाग प्रदर्शित केला जाईल, जो या दिवाळीपर्यंत सिनेमागृहात झळकेल. तर सिनेमाचा दुसरा भाग 2027 मध्ये प्रदर्शित होईल.

Web Title: When will the trailer for the movie ramayana starring ranbir kapoor be released

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Published On: Jul 08, 2026 | 05:10 PM

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