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Ratnagiri Heavy Rain : खेड शहरावर पुन्हा पुराचे सावट; जगबुडी नदी ७.७० मीटरवर, बाजारपेठेत पाणी शिरले

Updated On: Jul 08, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात सलग सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जगबुडी नदीने ७.७० मीटरची धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. शहरातील मटण-मच्छी मार्केटपर्यंत पुराचे पाणी पोहोचले असून खेड बाजारपेठेवर पुन्हा पुराचे संकट घोंगावत आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

खेड शहरावर पुन्हा पुराचे सावट; जगबुडी नदी ७.७० मीटरवर, बाजारपेठेत पाणी शिरले

खेड शहरावर पुन्हा पुराचे सावट; जगबुडी नदी ७.७० मीटरवर, बाजारपेठेत पाणी शिरले

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विस्तार
  • खेड मध्ये मुसळधार सुरूच
  • जगबुडी नदी धोका पातळीच्या वर
  • पुराचा धोका कायम
खेड : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने बुधवारी सकाळपासून आणखी जोर धरला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. संततधार पावसामुळे जगबुडी नदीने इशारा पातळी ओलांडत ७.७० मीटरची धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे खेड शहरातील बाजारपेठेवर पुन्हा पुराचे संकट घोंगावत असून अनेक भागांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जगबुडी नदी धोक्याच्या पातळीवर

गेल्या सहा दिवसांपासून खेड शहरासह संपूर्ण तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे नारिंगी, चोरद आणि जगबुडी या नद्यांच्या पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. भरणे येथील जगबुडी नदीने बुधवारी सकाळी सुमारे १० वाजता ६ मीटरची इशारा पातळी ओलांडली, तर सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत नदीने ७.७० मीटरची धोक्याची पातळी गाठली.

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बाजारपेठेत पुन्हा शिरले पाणी

नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे खेड शहरातील मटण-मच्छी मार्केटपर्यंत पुराचे पाणी पोहोचले आहे. त्यामुळे मुख्य बाजारपेठेत पुन्हा पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली असून व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वीच ही बाजारपेठ सलग १८ तासांहून अधिक काळ पुराच्या पाण्याखाली होती. या पुरामुळे व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. आता पुन्हा पावसाचा वेग वाढल्याने तशाच परिस्थितीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पूरस्थितीची शक्यता कायम

सतत पडणारा पाऊस आणि नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे खेड शहरासह नदीकाठच्या भागांवर पुन्हा पुराचा विळखा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नदीचे पाणी आणखी वाढल्यास बाजारपेठ आणि सखल वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका वाढला आहे.

प्रशासन अलर्ट मोडवर

भारतीय हवामान विभागाने कोकण किनारपट्टीसह रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्यानंतर खेड प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले आहे. नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, व्यापारी आणि सखल भागातील रहिवाशांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यास तयार राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. महसूल, पोलीस, नगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. हवामान विभागाने पुढील काही तासांतही मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने खेड तालुक्यातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण कायम आहे.

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Web Title: Khed jagbudi river crosses danger level flood threat ratnagiri news marathi

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Published On: Jul 08, 2026 | 05:17 PM

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